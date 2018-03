Las seis noticias imprescindibles de este jueves

1. La CUP ha roto las alianzas que mantenía con los demás grupos secesionistas en el Parlamento catalán y ha pasado a la oposición. Así lo ha anunciado el «cuppaire» Carles Riera en el pleno de investidura que se celebra este jueves. También ha insistido en que Carles Puigdemont es el candidato de la formación antisistema «porque fue el más votado». La CUP ya advirtió antes de que se celebrase la reunión de que no investiría al candidato de Junts per Catalunya, Jordi Turull. Sin embargo, el pleno ha seguido adelante, aunque la aritmética parlamentaria imposibilita que Turull salga investido en primera vuelta, cuando los votos de los antisistema son completamente imprescindibles.

2. El Tribunal Supremo ha decidido mantener en prisión a Jordi Sànchez y Joaquim Forn, al apreciar riesgo de que reiteren en los delitos, empujando hacia la independencia de Cataluña por las vías ilegales. La Sala de lo Penal ha confirmado así la decisión del juez Pablo Llarena y ha rechazado los recursos de ambos investigados, que tuvieron un rol decisivo en el proceso ilegal. Los magistrados desoyen la petición de la Fiscalía, que pidió dejar en libertad a Forn por «razones humanitarias», al haber sido detectado que tiene el bacilo de la «tuberculina», algo que no es una enfermedad. Los fiscales del caso realizaron esta petición por imperativo de su jefe, el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, y así lo hicieron constar en la vista de apelación.

3. Dos alpinistas han muerto esta mañana en una avalancha en la zona de la Valle de Conangles, en la comarca del Valle de Arán (Lérida). También hay un tercer afectado, que en este caso herido grave, según han explicado los bomberos de la Generalitat de Cataluña. Los tres alpinistas estaban realizando tareas de «investigación» en una zona de difícil acceso cuando les sorprendió el alud. Según han confirmado a ABC fuentes de los Bomberos, los tres afectados fueron localizados y rescatados. Dos de ellos sin vida, y el tercero con heridas «politraumáticas». «No estaban haciendo esquí de montaña, no sabemos en qué iban, si con esquís, raquetas o botas, pero no era una actividad deportiva», han agregado a este diario.

4. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que impondrá aranceles a China por valor de hasta «60.000 millones de dólares» anuales por supuestas afrentas a la propiedad intelectual estadounidenses, una cifra que supera en 10.000 millones a la adelantada poco antes por la Casa Blanca. Trump ha dicho ha exigido a China que «reduzca en unos 100.000 millones de dólares el déficit» comercial que tiene Estados Unidos con el gigante asiático, y que eso se está «negociando». «He pedido a China reducir el déficit en 100.000 millones de dólares, eso sería el 25 % (del total) o quizá incluso más. Tenemos que hacerlo», dijo Trump al firmar una orden para imponer los aranceles.

5. Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres del niño Gabriel Cruz, se han personado como acusación particular en la causa que sigue el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería contra Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del pequeño. Los progenitores del menor, que han declarado este jueves como testigos, han contratado los servicios del despacho de Francisco Torres, el único de Almería que desde sus orígenes atiende exclusivamente asuntos penales. De esta declaración no ha trascendido nada, ya que no han querido hablar con los medios de comunicación. Quien sí ha declarado ha sido el abogado de Ana Julia Quezada, Esteban Hernández Thiel, quien ha reclamado mesura por «respeto al dolor de la familia, a la administración de Justicia y al juicio justo que toda persona se merece».

6. La Rey Juan Carlos abre una investigación para «determinar responsabilidades» sobre el máster de Cristina Cifuentes. El rector del centro universitario, Javier Ramos, ha ordenado abrir un procedimiento administrativo, denominado «información reservada», para «aclarar» lo sucedido en el máster de la presidenta regional y determinar «las responsabilidades que pudieran existir». La universidad precisa en un comunicado que dicho procedimiento, cuya apertura fue ordenada en la tarde de ayer, ha sido encomendado a la jefa de Inspección de Servicios de la Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero.