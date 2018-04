Las seis noticias imprescindibles del día

1. El PSOE presentará una moción de censura contra Cifuentes con el apoyo de Podemos. La Ejecutiva Federal del PSOE no entiende la comisión de investigación que propone Ciudadanos para dilucidar las dudas que persisten sobre si Cifuentes realmente cursó y aprobó un máster en Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos y, por ello, ha dedicido presentar una moción de censura contra la presidenta de la Comunidad. Se trata de la segunda moción de censura de la Legislatura. La anterior la formuló Podemos el pasado mes de septiembre por el Caso Lezo. Por eso, esta vez no podían ser ellos quienes presentasen una nueva moción. No obstante, los de la formación morada ya han anunciado que sí que apoyarán la propuesta del PSOE.

2. La Policía Nacional ha detenido para su extradición a Suiza a Hervé Falciani, el experto en sistemas de información y exempleado de banca al que se le atribuye la difusión de la «lista Falciani» con nombres de clientes del banco suizo HSBC. Han sido agentes de la Comisaría General de Policía Judicial quienes han procedido a su arresto en virtud de la orden de detención y entrega para su extradición a las autoridades suizas, han informado fuentes policiales. Según las mismas fuentes, Falciani estaba siendo buscado por la Policía desde el 19 de marzo, cuando llegó la orden de detención internacional emitida por Suiza. Hoy, los agentes le han encontrado en Madrid cuando acudía a un acto en la Universidad Pontificia de Comillas.

3. La Policía ha identificado a la autora del asalto armado a la sede de YouTube en el que cuatro personas resultaron heridas: se trata de Nasim Najafi Aghdam, de 39 años, de San Diego, en el sur de California, quien –dicen los investigadores– se quejaba de que la plataforma había censurado sus vídeos y que no ganaba tanto dinero como otros «youtubers». Pero según el San Francisco Chronicle, Najafi Aghdam estaba furiosa con YouTube porque ella acusó en su portal de censurar sus vídeos contra el abuso a los animales y también como parte de su activismo vegano. Según el «Mercury News», el padre de esta mujer confirmó que odiaba YouTube. «No hay libertad de expresión en el mundo real y se te censurará por decir una verdad que no es compatible con el sistema», publicó la presunta atacante en las redes sociales.

4. China grava 106 importaciones de EE.UU. con el mismo valor que los aranceles de Trump. Tras varias semanas de amenazas y hostilidades, ha estallado definitivamente la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Horas después de que Washington anunciara aranceles del 25% a 1.300 productos importados de China, apuntando especialmente a los tecnológicos, Pekín no ha dudado en responder con una medida similar. Según informa la agencia de noticias Xinhua, el régimen chino gravará 106 artículos importados de EE.UU. con tasas también del 25%. Entre ellos destacan los coches y la soja, con los que Pekín contraataca los aranceles que la Administración Trump tiene previsto imponer sobre numerosas importaciones chinas, como pantallas de alta definición, componentes electrónicos para la industria aeroespacial y maquinaria textil.

5. El Gobierno no recurrirá a la casilla lingüística para reforzar la presencia del castellano en Cataluña –actualmente todas las asignaturas se imparten en catalán, excepto la de Lengua y Literatura Castellana y la de Lengua Extranjera–. La norma que regula el proceso de preinscripción publicada hoy en el diario oficial del Gobierno catalán no prevé la inclusión de la polémica casilla. Según ha podido saber este diario, tampoco el folleto oficial que deben completar las familias, que s epublicará en los próximos días, tampoco incluirá esta opción. El actual modelo de preinscripción solo da a los alumnos la opción de marcar la lengua que entienden (catalán, castellano o ninguna de las dos), lo que perpetúa el modelo de inmersión lingüística que blindó definitivamente la Ley Educativa Catalana (LEC), de 2009, al establecer el catalán como única lengua vehicular en la enseñanza.

6. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, comparecerá ante el Congreso de EE.UU. el próximo 11 de abril para responder a las preguntas de los legisladores sobre la filtración de datos que ha quedado en evidencia a raíz del escándalo de Cambridge Analytica. Zuckerberg, de 33 años, responderá a las preguntas de los miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes a partir de las 10.00 de la mañana hora local (14.00 GMT) acerca «del uso y protección de la compañía de los datos de sus usuarios», indicó el comité en un comunicado. «La audiencia será una importante oportunidad para arrojar luz sobre los fundamentales temas de privacidad de datos de los usuarios y ayudar a los estadounidenses a entender mejor lo que ocurre con su información personal en línea», subrayaron los congresistas Greg Walden y Frank Pallone, Jr., presidente y vicepresidente del comité.