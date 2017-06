Seis noticias de este viernes para leer antes de que acabe el día

1. Theresa May ofrece «estabilidad» y trabajar «para desarrollar el Brexit». May ha obtenido finalmente 319 de los 650 escaños de la Cámara de los Comunes, once menos de los que le legó Cameron y a siete de la mayoría absoluta, fijada en 326. Durante parte de una madrugada palpitante, que los analistas británicos calificaron de “shock político”, se especuló con que May podría renunciar, tal y como le exigía un crecido Corbyn. Pero a la una y media de la tarde, hora española, ha visitado a la Reina en Buckingham para pedirle su permiso para formar Gobierno con el apoyo de DUP, a pesar de que ha ganado los comicios sin mayoría absoluta. Ya ha ratificado a los ministros de las carteras clave para su gobierno.

2. Puigdemont anuncia que el referéndum ilegal será el 1 de octubre. La Generalitat ha anunciado esta mañana que pretende celebrar el referéndum de independencia el próximo 1 de octubre. La pregunta finalmente elegida es la siguiente: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?». El anuncio de esta mañana despeja dos de las principales incógnitas del proceso soberanista (la fecha y la pregunta), pero no otros aspectos fundamentales que llevan a muchos a cuestionar la verdadera viabilidad de la consulta anunciada.

3. El PP admite el error con la amnistía fiscal: «Evidentemente no lo hicimos bien». El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha admitido este viernes que el Gobierno puso en marcha «a la desesperada» la denominada amnistía fiscal en un momento en el que España corría el riesgo de ser rescatada y estaba «al borde del colapso» económico. En un desayuno informativo organizado por «Vanity Fair», Hernando ha respondido con un tajante «sí» a la pregunta de si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, debe seguir en el cargo tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la amnistía fiscal.

4. Escena de tensión en una oficina del Popular: «He perdido un millón de euros, lo he perdido todo». El rescate de Banco Popular mediante quitas a sus acreedores ha supuesto importantes pérdidas económicas para sus más de 305.000 accionistas y sus bonistas. El mismo día en que las autoridades supervisoras y de resolución bancaria comunicaron la intervención del sexto banco del país y su posterior venta al Santander por un euro se vivieron escenas de tensión en las oficinas de la entidad. «Hemos perdido un millón de euros, lo hemos perdido todo», lamenta a gritos una clienta de banca privada de la entidad en una sucursal de Andalucía, como se puede ver en un vídeo al que ha tenido acceso ABC.

5. Emiratos amenaza con hasta 15 años de cárcel a simpatizantes de Qatar. La crisis diplomática que ha sacudido el Golfo tras el cese de las relaciones diplomáticas de Arabia Saudí y países aliados con Qatar no parece apagarse, pese a la mediación del emir de Kuwait, y la reciente llamada al diálogo de Estados Unidos. Desde el 5 de junio, tanto Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudí, Bahréin o Egipto han expulsado a diplomáticos cataríes, cerrado fronteras y bloqueado el tráfico aéreo de y hacia Qatar.

6. El cuerpo de Ignacio Echeverría llegará mañana a Madrid. El cuerpo de Ignacio Echeverría, fallecido en el atentado de Londres, llegará mañana a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) en un avión del Estado, según han informado a Efe fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. En el avión viajarán también los familiares de Echeverría y les acompañará el cónsul de España en Londres, José Riera. Por otra parte, la Scotland Yard ya ha confirmado su muerte en un comunicado.