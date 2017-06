Seis noticias de este viernes que debes conocer

1. Puigdemont pide a Pastor comparecer en el Congreso y explicar la consulta. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha remitido hoy a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, una carta solicitándole comparecer en la cámara para explicar sus planes para convocar un referéndum de independencia el próximo 1 de octubre. Tras conocerse la remisión de la carta, el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha saludado hoy la intención del presidente de la Generalitat.

2. Macron, sobre Cataluña: «Tengo un único interlocutor, que es Rajoy». Mariano Rajoy y Emmanuel Macron han ofrecido una rueda de prensa en el jardín del Palacio del Elíseo, al terminar el almuerzo que han compartido, en su primer encuentro bilateral. Había interés por escuchar a Macron sobre el desafío independentista catalán, y el presidente francés ha sido rotundo: «No me concierne, tengo un solo interlocutor, que es Mariano Rajoy».

3. El Banco de España solo ve posible recuperar el 21% de ayudas a las cajas. El Banco de España había llegado a la conclusión de que ha pasado el tiempo suficiente para hacer un análisis en profundidad de la crisis bancaria española. Cuando lo anunció el pasado febrero, antes de la reciente resolución del Popular y en plena crisis reputacional por el caso Bankia, indicó que esa evalución prestaría «especial atención a la actuación» del propio organismo. Sin embargo, el informe final, publicado hoy, es un aséptico relato de hechos y actuaciones sin apenas autocrítica.

4. España bloquea el pago a Grecia por la acusación a un funcionario español. España amenaza con bloquear el pago de 8.500 millones de euros del rescate de Grecia aprobado este jueves por los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona (Eurogrupo) si Atenas no garantiza la inmunidad a un experto español que participa en el fondo de privatizaciones heleno, según informaron fuentes del Ministerio de Economía. El funcionario español elaboró junto a un funcionario italiano y otro eslovaco un informe no vinculante sobre un proyecto griego de este fondo que terminó arrojando pérdidas "millonarias", lo que llevó a un grupo de abogados griegos a presentar una demanda por haber actuado de "mala fe", a la que se sumó el Gobierno heleno, según las fuentes.

5. Fuertes protestas contra May por la gestión del incendio de Grenfell Tower. La primera ministra británica, Theresa May, ha sido trasladada este viernes bajo una fuerte presencia policial tras reunirse con los residentes de los apartamentos de Grenfell Tower en Londres, donde al menos 30 personas murieron en un incendio registrado el miércoles en el edificio. En el momento en el que May abandonaba la reunión algunos manifestantes, que protestaban por la gestión del incidente por parte del Gobierno, han comenzado a gritar y han perseguido el coche oficial de la primera ministra.

6. Muere Helmut Kohl, el gigante de la reunificación alemana, a los 87 años. Kohl asumió el poder en una patria dividida y la entregó reunificada y convertida en una gran potencia de más de 80 millones, con pleno acuerdo y respeto y respeto de todas las potencias que habían derrotado a la Alemania nazi. Las mejores imágenes de su trayectoria.