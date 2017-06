Seis noticias de este viernes que debes conocer

1. El paro baja en 111.908 personas y regresa a los niveles de 2009. España vuelve a registrar este mes un dato histórico para el mercado de trabajo. El paro bajó en 111.908 personas y se crearon 223.192 empleos en mayo, con una cifra récord para la generación de puestos de trabajo. El número de desempleados registrados se redujo en mayo hasta los 3.461.128 personas, la menor cifra desde enero de 2009, tras experimentar un descenso mensual de 111.908 personas.

2. Popular se deja en Bolsa un 36% esta semana y ya solo vale 1.800 millones. Banco Popular parece haber entrado en una situación de no retorno. Las acciones de la entidad financiera, que ayer se hundieron casi un 18% ante el temor a que su venta quede desierta y tenga que ser intervenido, volvieron a desplomarse este viernes. Los títulos cerraron la sesión con una caída del 17,4%, a 0,41 euros, reduciendo el valor del sexto grupo bancario del país a los 1.720 millones de euros, lo que lo deja a tiro de opa.

3. Investigarán a Mas por gastar más de 5 millones en el 9-N. El Ministerio Fiscal ha solicitado al Tribunal de Cuentas que investigue si el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega, la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau y el exdiputado de Convergéncia Francesc Homs incurrieron en responsabilidades por el gasto de más de cinco millones de euros en la consulta catalana del 9-N. Además: el TSJC abre investigación contra Gordó por el 3%. El PDeCAT y ERC han pedido que deje su escaño.

4. Uber traslada la sede de su filial española de Barcelona a Madrid. Uber, el gigante de los servicios de vehículos de alquiler con conductor (VTC), ha decidido trasladar la sede social de su filial española, Uber Systems Spain, de Barcelona a Madrid, en un movimiento que se interpreta como una apuesta de la compañía norteamericana por reforzar su presencia en la única ciudad española en la que opera actualmente, después de que se viera obligada en 2014 a suspender por mandato judicial su servicio de alquiler de coches de particulares (UberPop) en Madrid, Valencia y Barcelona, confirman fuentes de la empresa.

5. Cristina Cifuentes comparece: «No valoré; yo me dediqué a asentir». La presidenta Cifuentes ha comparecido ante la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre el informe de la UCO en el que se la cita en relación con la adjudicación de la cafetería de la Asamblea. En un acto que ha durado algo más de hora y media, y que ha sido muy tenso en las contestaciones a Ciudadanos y Podemos, la jefa del Ejecutivo ha concluido señalando que «no valoré» en ningún momento el criterio de los técnicos sobre la adjudicación: «Valoró el técnico; y no me dediqué a asentir». Y ha afirmado: «La UCO está equivocada en involucrarme a mí».

6. La comunidad internacional, a Trump tras retirarse del acuerdo de París: «EE.UU. le da la espalda al mundo». Emmanuel Macron ha manifestado que su homólogo ha cometido un tremendo error que afectará no solo a los intereses de su país sino que compromete el futuro del planeta. «Estados Unidos le ha dado la espalda al mundo», ha dicho en un discurso televisado. Por su parte la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, definió la medida del mandatario estadounidense como una 174decisión fatal175. E igual de duro se ha mostrado el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau que ha definido la decisión como «decepción», mientras que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la ha calificado de «errónea».