Seis noticias de este miércoles que debes conocer

1. El Rey: «Ningún camino debe llevar a dividir a los españoles». El Rey ha afirmado este miércoles ante las Cortes que «ningún camino que se emprenda en nuestra democracia puede −ni debe− conducir a la ruptura de la convivencia» y «menos aún, a un camino que divida a los españoles o quiebre el espíritu fraternal que nos une». Don Felipe ha hecho esta advertencia en el acto conmemorativo de las primeras elecciones democráticas que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados, donde ha sido interrumpido con aplausos media docena de veces y, al terminar, su discurso recibió una ovación que se prolongó durante más de dos minutos. La nota discordante la han puesto los diputados de Podemos, que no han aplaudido al Rey. El Rey Don Juan Carlos, que no ha acudido al acto sí que ha estado presente en los discursos.

2. Rivera y Sánchez acuerdan empezar a hablar de la reforma de la Constitución. Todavía no está claro el formato, pero Albert Rivera y Pedro Sánchez han coincidido esta tarde en que sería positivo empezar a trabajar en una reforma de la Constitución. El líder de Ciudadanos ha asegurado en rueda de prensa tras su encuentro con el secretario general del PSOE en que su apuesta es «empezar a hablar en una mesa de partidos» a partir de otoño. Desde el PSOE, José Luis Ábalos, ha dejado mucho más abierta la cuestión del formato. Podría tratarse de una comisión de estudio.

3. Ciudadanos asegura que Montoro no bajará el IRPF y no negociará el techo de gasto. El equipo económico de Ciudadanos se ha levantado de la negociación del techo de gasto de 2018, después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le dijera este miércoles en su primera reunión que no acepta su condición de bajar el IRPF el año que viene. Según ha informado Ciudadanos, el Ejecutivo «no se ha mostrado de acuerdo con esa exigencia y no se plantea por el momento bajar los impuestos». El partido presidido por Albert Rivera ha afirmado que volverá a la mesa de negociación «si el Gobierno recifica».

4. Un helicóptero robado de la policía ataca el Supremo venezolano. Un inspector de la policía científica de Venezuela, identificado como Oscar Pérez, ha sobrevolado la sede del Supremo en Caracas en un helicóptero robado de este cuerpo de seguridad con un mensaje por la «libertad» del país y más tarde pidió a través de un vídeo la renuncia del presidente, Nicolás Maduro. La aeronave fue hurtada de la base aérea militar de La Carlota, en Caracas, y que el responsable es Óscar Pérez, inspector adscrito a la división de transporte aéreo de la policía científica (CICPC).

5. La Guardia Civil interroga a funcionarios por el referéndum. La Guardia Civil ha citado a varios funcionarios de la Generalitat por la campaña institucional para incentivar la inscripción en el registro de catalanes en el extranjero, en unas diligencias que instruye el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso. Agentes de este cuerpo han citado a media docena de personas, entre las que hay funcionarios del departamento de Difusión y de la Conselleria de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores, además de personal de la agencia de publicidad que hizo el anuncio, según Catalunya Ràdio.

6. La oposición en bloque reprueba a Celia Mayer y Sánchez Mato. La oposición del Ayuntamiento de Madrid en bloque ha aprobado la reprobación y la petición de cese de los ediles de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, investigados por delitos de malversación, prevaricación y societario. El PSOE, obligado por una cuestión de forma durante la votación, ha propiciado con su apoyo que saliera adelante la creación de una comisión de investigación sobre los contratos del Open de tenis. Los concejales tendrán que declarar en septiembre por contratar dos informes a dedo por valor de 50.000 euros para llevar a la Fiscalía Anticorrupción los contratos del torneo.