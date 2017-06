Seis noticias de este martes que debes conocer

1. Rajoy a Iglesias en el debate de la moción de censura: «Usted no debe ser presidente porque sería letal». En una jornada maratoniana que todavía se prolonga en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno ha acusado al candidato a la presidencia, Pablo Iglesias, de dividir a los españoles en buenos y malos con un discurso de revancha. Tanto él como Irene Montero han consumido toda la mañana (el discurso de Iglesias ha durado 2 horas y 45 minutos), dejando para las seis de la tarde las intervenciones del resto de partidos políticos. Uno de los momentos más duros los ha protagonizado con Ana Oramas, que lo ha acusado de usar contra ella un «tonito machista» porque «no le gustan las mujeres no sumisas».

2. Inspectores del Banco de España ponen en duda el informe sobre el agujero del Popular. La asociación de inspectores del Banco de España ha emitido este martes un comunicado en el que pone en duda la valoración hecha por Deloitte del sexto banco del país, que cifró el agujero de la entidad entre 2.000 y 8.200 millones de euros negativos y que sirvió de base para la venta del grupo al Santander por un euro. Los representantes de los técnicos del supervisor nacional consideran ese rango de valoraciones demasiado amplio.

3. La Fiscalía lleva al TSJ de Cataluña la fecha y pregunta del referéndum ilegal. La Fiscalía Superior de Cataluña ha ampliado su querella contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, por la licitación de la compra de urnas, para incluir en la misma el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum independentista por parte del presidente catalán, Carles Puigdemont. En su escrito, dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Fiscalía considera que aunque el anuncio de Puigdemont no ha "venido acompañado de ninguna resolución jurídicamente valorable", es «indudable» que demuestra la tesis del ministerio público de que el objetivo de la licitación de la compra de urnas es celebrar un referéndum ilegal.

4. La justicia europea condena a España por la inhabilitación de Juan María Atutxa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo considera que el expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa y los entonces miembros de la Mesa de la Cámara de Vitoria Kontxi Bilbao y Gorka Knorr no tuvieron un juicio adecuado cuando fueron condenados por el Tribunal Supremo en abril de 2008 por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) como consecuencia de la ilegalización de Batasuna en 2003. La sentencia, conocida esta mañana, es un ejercicio de orfebrería jurídica que no discute los fundamentos de los hechos juzgados, sino que se basa en que durante el recurso del Estado ante el Tribunal Supremo no se escuchó a los condenados, por lo que se constata una violación del artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

5. Ignacio Echeverría no auxilió a una mujer en el ataque, sino a un policía. La familia del español Ignacio Echeverría ha desvelado hoy que el fallecido durante el atentado de Londres intentó ayudar a un Policía londinense y no a una mujer, como habían relatado en un principio. En declaraciones a Efe, el hermano de la víctima Joaquín Echeverría ha explicado que su familia decidió cambiar la historia cuando aún no conocía el estado de Ignacio y estaban preocupados por «futuras venganzas» hacía él. «Nos preocupaba que los yihadistas fueran a buscarlo a su casa o al trabajo, en el caso de que estuviera vivo», ha añadido.

6. La Fiscalía acusa a Cristiano Ronaldo de defraudar 14,7 millones 'de manera consciente'.L a Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo al que acusa de crear una estructura societaria para defraudar 14,7 millones de euros de forma «consciente» y «voluntaria». En su escrito enviado a los Juzgados de Instrucción de Pozuelo de Alarcón, el Ministerio Público le acusa de cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14.768.897 euros. Las cuotas defraudadas son de 1,39 millones en 2011, 1.66 en 2012, 3.20 en 2013 y de 8.50 en 2.014. ¿Puede ir a la cárcel Cristiano?