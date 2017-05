Seis noticias de este martes que debes conocer

1. El autor de la tragedia de Mánchester, un británico hijo de refugiados. La policía británica ha identificado este martes al autor del ataque suicida que dejó anoche al menos 22 muertos y 59 heridos en Manchester (norte de Inglaterra) como Salman Abedi, un joven de 22 años nacido en la misma localidad en 1994. Estos son los vídeos del atentado tras el concierto de Ariana Grande. Hasta el momento solo se ha identificado públicamente a tres víctimas y hay 12 desaparecidos.

2. Detenido el expresidente del Barça Sandro Rosell por presunto blanqueo. El expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell ha sido detenido en Barcelona, junto a otras cuatro personas, en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales, han informado a EFE fuentes de la investigación. Los constantes líos judiciales de los presidentes del Barça.

3. El debate de la moción de censura planteada por Podemos será el «martes y 13» de junio. Mariano Rajoy ha destacado el «buen humor» de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, al fijar la moción de censura de Podemos en el martes 13 de junio, aunque ha avanzado que no responderá a Pablo Iglesias en el debate propuesto. «¿Yo replicar? No, nunca le replico a nadie», ha comentado el jefe del Ejecutivo en los pasillos del Senado dando a entender que no intervendrá ese día. Mariano Rajoy despacha a Espinar: «En lugar de tanta coca-cola, tome tila».

4. Rajoy achaca a «dictaduras» el plan secesionista que propone Puigdemont. El Gobierno ha elevado este martes el tono ante los planes secesionistas de la Generalitat de Cataluña y los ha tildado de «cacicada» propia de «las peores dictaduras». Así se ha referido el presidente, Mariano Rajoy, al proyecto de ley de desconexión perfilado por los dirigentes catalanes, en su contestación en el Senado al grupo de ERC, que ha avanzado que mantendrán su desafío a la unidad del Estado hasta el final. Mientras, Puigdemont ha enviado una carta a Rajoy para pedir el referéndum.

5. Estados Unidos denuncia a Fiat por manipular las emisiones de diésel. Las autoridades de Estados Unidos ha denunciado este martes a Fiat Chrysler por la instalación de un software no autorizado destinado a distorsionar el verdadero nivel de emisiones contaminantes de los vehículos diesel. El país ya denunció a Volkswagen por un delito similar.

6. Muere Roger Moore a los 89 años. El actor británico Roger Moore, famoso por su papel en las películas de «James Bond» y la serie «El Santo», ha muerto este martes en Suiza a los 89 años, tal y como ha informado su familia. El británico, célebre intérprete del agente 007, ha fallecido este martes 23 de mayo en Suiza tras una breve pero intensa batalla contra el cáncer, según han informado sus hijos en un comunicado difundido por medios británicos. Moore llevaba varios años residiendo en este país. Las cinco películas más míticas de Roger Moore.