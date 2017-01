Las seis noticias de este martes que debes conocer

1. Rajoy, a las familias del Yak-42: «Esta vez se van a hacer las cosas bien». El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha trasladado a las familias de las víctimas del Yak-42 su sentimiento de empatía por su «dolor» y les ha asegurado el empeño del Ejecutivo por «hacer las cosas bien». Rajoy ha recibido este martes en La Moncloa a los familiares de los militares que perdieron la vida cuando volvían de misión en Afganistán en el siniestro aéreo de 2003. La reunión, que ha durado una hora y veinte minutos, ha sido «franca» y «cordial», según ha dicho el presidente después en un acto de los municipios en homenaje a Rita Barberá en Madrid. La ministra de Defensa ha participado del encuentro.

2. Donald Tusk: «El cambio en EE.UU. pone a la UE en una situación difícil». El presidente del Consejo europeo, el polaco Donald Tusk, ha lamentado este martes que la política del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pone «en una situación difícil» a la Unión Europea, por lo que ha reclamado unidad a los Veintiocho para evitar que su «desintegración» les hiciera dependientes de Estados Unidos, China o Rusia. «El cambio en Washington pone a la Unión Europea en una situación difícil, con una nueva Administración que parece poner en duda los últimos 70 años de política exterior americana», ha resumido Tusk, en su carta de invitación a la cumbre de este viernes en Malta. Además: Trump fulmina a la fiscal que ordenó no defender el veto.

3. Theresa May quiere acelerar el Brexit y planea activarlo el 9 de marzo. La primera ministra británica había manifestado varias veces que el Brexit comenzaría formalmente a finales de marzo, sin revelar una fecha concreta, pero el diario «The Times» informa de que su plan es iniciar el proceso el día 9. Según el diario británico, el Gobierno de May le ha comunicado a la Cámara de los Lores que quieren aprobar la legislación que posibilite el Brexit el día 7 de marzo. Esto permitiría que May ejecutase al famoso artículo 50 del Tratado de Lisboa, el que iniciaría el proceso de separación entre Reino Unido y la Unión Europea, coincidiendo con el Consejo Europeo del 9 de marzo.

4. Colau veta los coches más contaminantes en Barcelona. La restricción de la circulación de los vehículos más contaminantes en Barcelona ya está aprobada. El Consejo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha dado luz verde esta mañana el Programa metropolitano de medidas contra la contaminación atmosférica, un ambicioso plan que pretende destinar 46 millones de euros hasta 2019 para mejorar con 33 medidas la calidad del aire y que, entre otras medidas, prevé el veto de los coches más antiguos en episodios de alta contaminación.

5. Los Presupuestos Generales del Estado, en la cuerda floja al negarse el PSOE a negociar las parciales. La aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para este año corre cada vez más riesgo. Y es que lejos de suavizar su postura con el transcurso de las semanas, el PSOE ha propinado esta mañana un sonoro portazo al Gobierno al rechazar de plano la invitación de los populares para negociar la tramitación de las cuentas en la fase de enmiendas parciales. Ésta era la última esperanza que mantenía Moncloa, decidida a no remitir unos nuevos Presupuestos a la Cámara Baja a menos que cuente antes con el acuerdo parlamentario suficiente para sacarlos adelante. El PP: «Si Sánchez vuelve, habrá otra vez inestabilidad política en nuestro país».

6. La misteriosa grieta de tres kilómetros en el desierto de Arizona que no deja de crecer. Gracias a un vídeo en Youtube, grabado por un dron, se ha podido comprobar la magnitud de una grieta surgida en el desierto de Arizona a partir de marzo de 2013. Ese año se empezó a formar una fisura en medio del desierto americano, la cual ha ido creciendo hasta los tres kilómetros a lo largo de los años. «The Arizona Geological Survey», un centro de estudios geológicos, es el responsable del vídeo de Youtube y de compartirlo en las redes sociales. Si bien hay más grietas en la zona, esta es la que se registra hasta ahora como la más grande. Está ubicada al sur de Arizona City y, según el portal 12 News, podría seguir creciendo.