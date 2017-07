Seis noticias de este lunes que debes conocer

1. La Fiscalía pide al Supremo elevar la condena a Iñaki Urdangarín a 10 años. La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que eleve la condena a Íñaki Urdangarín, el marido de la Infanta Cristina, a diez años de prisión por el caso Nóos. El Ministerio Público ha presentado un recurso de casación ante el Alto Tribunal en el que pide revisar al alza la pena a Urdangarín, condenado por la Audiencia de Palma por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y dos delitos fiscales. En este juicio fue exculpada la Infanta Cristina como cooperadora en dos delitos fiscales.

2. Rajoy se reunirá con Pedro Sánchez el próximo jueves.La reunión entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del principal partido de la oposición, Pedro Sánchez, ya tiene día, hora y lugar. Será el próximo jueves, día 6, a las 11.00 horas en Moncloa. De esta manera, los líderes de PP y PSOE se reunirán después de que haya transcurrido más de un mes desde que Sánchez se alzó como secretario general en las primarias de su partido, a finales del pasdo mes de mayo.

3. Puigdemont releva al consejero de la Generalitat que ha admitido que no habrá referéndum el 1-O. El consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, ha señalado hoy que «el Estado tiene tanta fuerza que probablemente» la Generalitat no podrá hacer el referéndum anunciado para el 1 de octubre. Y que tendrán que hacer «alguna cosa diferente que se puede parecer al 9-N». Esta misma tarde, el Govern anunciaba que sería relevado por Santi Vila. Puigdemont no acataría una inhabilitación del TC: «Al día siguiente vendría a trabajar».

4. La oposición convoca una consulta sobre la Constituyente de Nicolás Maduro. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la principal coalición opositora de Venezuela, ha solicitado a la Asamblea Nacional la convocatoria de un referéndum el próximo 16 de julio para, entre otras cuestiones, que «sea el pueblo decida si rechaza o desconozca la Constituyente» impulsada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

5. Detenido en Sevilla «el loco del chándal» por intento de asesinato. Manuel González González, más conocido como el «loco del chándal», ha sido detenido en la mañana de este lunes por la Guardia Civil de Almadén de la Plata acusado de dos tentativas de asesinato. Las víctimas serían dos mujeres sexagenarias, Lucía Atanasia y María Dolores Vidal Ortiz, hermanas del ex alcalde del PP José Luis Vidal. Este último, siendo regidor en 2013, hizo público el malestar y preocupación de los vecinos por la vuelta a la casa de la madre en Almadén del condenado a 175 años de prisión por un asesinato y 16 violaciones.

6. Mueren 18 personas tras embestir un camión a un autobús en Alemania. Un camión de carga embistió a un autobús de pasajeros al principio de un tramo en el que la autopista A9 prescindía de uno de los carriles, debido a unas obras que se están realizando en la vía, a la altura de Münchberg (Baviera). Inmediatamente después del grave impacto, el autobús se incendió y los conductores de coches cercanos pudieron ayudar a salir del vehículo en llamas a algunos de sus pasajeros. La policía constató que 31 personas fueron trasladadas con heridas graves y quemaduras de diversa consideración a varios hospitales centrales, tarea en la que han participado siete helicópteros, pero había otras 18 personas que debían estar dentro de ese autobús y que no habían aparecido. Las autoridades asumieron más tarde que habían fallecido en el accidente.