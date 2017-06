Las seis noticias de este lunes que debes conocer

1. El autor del atropello identificado como Darren Osborne, nacido en Singapur y vecino de Cardiff. El hombre que llevó a cabo el atentado de Finsburby Park, detenido por los propios creyentes musulmanes que salían del culto, tiene 48 años, pelo rizado y vestía una camiseta blanca ya tiene nombre. Se llama Darren Osborne está separado y nació en Singapur en 1969. La policía, aunque sigue investigando, sostiene por ahora que actuó solo. Los servicios de seguridad del Reino Unido no tenían fichado al autor de este atentado, ha afirmado hoy un representante del Ejecutivo: «Lo que puedo decir sobre este caso, es que este individuo, por lo que sabemos hasta el momento, no era conocido para nosotros», ha admitido el secretario de Estado de Seguridad, Ben Wallace, a la emisora británica BBC Radio 4. Los agentes llegaron diez minutos después de su atentado de la furgoneta. El atacante permanecía inmovilizado por los vecinos. Un imán serenó a la concurrencia y evitó posibles represalias advirtiendo: «No le toquéis». Una vez en el furgón policial, el terrorista parecía contento y sonriente y lanzó un beso, momento que se ha grabado. Los forenses policiales chequearán cuál es su estado mental. Por su parte, Theresa May ha calificado el atentado como «un ataque tan enfermizo como los anteriores», en alusión a los atentados de Westminster, Mánchester y el Puente de Londres. «Buscan dividirnos, romper el precioso nexo de solidaridad y convivencia que tenemos en este país, pero no ganarán», advirtió.

2. Hallan un kalashnikov, bombonas de gas y otras armas en el vehículo del atacante de los Campos Elíseos. El hombre que hizo colisionar su vehículo contra un furgón policial en la parisina avenida de los Campos Elíseos llevaba un kalashnikov, bombonas de gas y otras armas en el vehículo, y tuvo que ser sacado del coche en llamas por los gendarmes después de que éste explotase, según el portavoz del Ministerio del Interior, Pierre-Henri Brandet. La Prefectura de Policía ha informado de que la situación está ya bajo control y que no hay heridos civiles ni entre las fuerzas del orden. El coche explotó en el impacto. Fuentes policiales han informado a AFP que los agentes encontraron un arma en el asiento del conductor, de 33 años, que habría muerto aunque falta todavía la confirmación oficial.

3. Bruselas y Londres cierran el calendario de negociación del Brexit, que se prolongará durante dos años. La Unión Europea (UE) y Reino Unido han acordado este lunes en su primera discusión formal del Brexit, que se ha prolongado durante ocho horas, las prioridades de la negociación y el calendario para los próximos dos años. Los derechos de los ciudadanos de la UE y Reino Unido que viven en uno y otro lado del Canal de La Mancha, la frontera de Irlanda del Norte con Irlanda, así como el acuerdo financiero del «divorcio», han sido establecidas comoprioridades de la negociación.

4. Rajoy pide a Sánchez rebajar la crispación y llegar a acuerdos. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha instado al nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a rebajar el tono de crispación convencido de que el «extremismo» y la «radicalización» que predominan hoy en los discursos políticos «no contribuye a nada» y no encaja con la opinión de los ciudadanos sobre la situación del país. Frente a la España «negra» que dibujó ayer Sánchez en su coronación al frente del PSOE, y también Podemos en la moción de censura, Rajoy ha reclamado «moderación» y «mesura» a los responsables públicos. Por otra parte, Podemos ve con buenos ojos el giro discursivo del PSOE tras la victoria de Pedro Sánchez y los cambios en el partido tras la celebración de su congreso federal, sin embargo, en la formación liderada porPablo Iglesias insisten en que quieren hechos. Así lo ha expresado este lunes el secretario de Organización y portavoz de la ejecutiva, Pablo Echenique, que ha valorado de forma positiva el «avance» en la posición del secretario general de los socialistas durante su congreso y también durante la campaña de primarias.

5. El Gobierno alerta: la huelga de los estibadores ya se está cobrando empleos. El Gobierno lanza la voz de alerta. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado este lunes en el puerto de Valencia que los paros de los estibadores en los puertos «ya se han cobrado empleos», los puestos de trabajo que, según asegura, «se podrían estar generando y no se generan por el hecho de que se estén desviando movimientos de mercancías a otros puertos fuera del país». «Hoy por hoy, la principal amenaza y riesgo para el empleo es la huelga sostenida», aseguró De la Serna, quien por ello lanzó un nuevo «llamamiento al diálogo» a que empresas y sindicatos «busquen y encuentren lo antes posible un acuerdo».

6. Bruselas insta a España a investigar las salidas de capital de Popular. La presidenta de la Junta de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Daniele Nouy, ha instado a la justicia y a las autoridades del mercado españolas a investigar las salidas de capital realizadas la víspera de la resolución del Banco Popular por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas. «Esto no está en mis prerrogativas, yo no puedo participar en ello, pero desde luego que sí hay margen para que la justicia española investigue esos movimientos para ver si ha habido tráfico de información y si algunas instancias o personas han intentado protegerse mejor que los pequeños depositantes», ha declarado ante las preguntas de los eurodiputados.