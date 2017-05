Seis noticias de este lunes que debes conocer

1. Rajoy no se inmuta: «No habrá adelanto electoral» tras la victoria de Sánchez. «No voy a disolver la Cámara. Con el PSOE para mí no cambia nada». España es un trasatlántico que marcha en la buena dirección económica y el gobierno de Mariano Rajoy no piensa desviar el rumbo por más que el nuevo timón de Pedro Sánchez en el PSOE genere oleaje adverso para el PP. «Todo sigue igual. Hablaremos con el PSOE si quiere y nos entenderemos si quiere», ha sido el mensaje interno de Rajoy a su partido. Podemos ofrece retirar su moción si el PSOE presenta una. Vara ha ofrecido su apoyo a Sánchez y ha asegurado que se presentará a la reelección.

2. Podemos arropa en Madrid la amenaza de referéndum unilateral. El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha afirmado que el Estado «no dispone de tanto poder para impedir tanta democracia» y ha advertido al Ejecutivo de Mariano Rajoy de que el Govern «no aceptará» que nadie les obligue a renunciar a sus principios.

3. Merkel impulsa al euro a máximos de 6 meses tras decir que es «muy débil». La cotización del euro frente al 'billete verde' se situaba este lunes en su nivel más alto desde principios de noviembre de 2016, aproximándose a la barrera de 1,13 dólares, después de que la canciller alemana, Angela Merkel, haya señalado que la moneda europea es «demasiado débil» como consecuencia de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y la evolución del precio del petróleo.

4.Trump asegura en Israel que hay una oportunidad para lograr la paz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes, ante su homólogo israelí, Reuvén Rivlin, y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, que hay una oportunidad para alcanzar la paz en Oriente Medio.

5. Ramos, en la celebración por La Liga: «Tranquilos que no se me cae el trofeo, ya tengo experiencia». Sentada al lado de Ramos, la presidente regional manifestó su orgullo por tener en Madrid a un club tan laureado como el Real Madrid. El capitán blanco le entregó una camiseta firmada por la plantilla y expresó que el club aporta una imagen mundial impagable de Madrid y su Comunida. Florentino Pérez le donó después una camiseta con el número 33, las Ligas ganadas por el club.

6. Muere Nicky Hayden. El piloto de Superbikes Nicky Hayden ha muerto en el hospital Bufalini de Cesena, donde fue ingresado hace cinco días tras ser atropellado por un coche mientras se entrenaban en bicicleta, según informan medios italianos a partir de un comunicado del propio hospital. El excampeón del mundo de MotoGP sufrió un politraumatismo craneal y torácico al impactar con el vehículo, y que lo mantuvo ingresado en estado crítico durante cinco días.