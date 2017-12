Seis noticias de este jueves que debes conocer

1. Cs sí hablará con los independentistas para intentar presidir el Parlament. Ciudadanos ha elegido dar «mus» y no intentará que Inés Arrimadas sea la próxima presidenta de la Generalitat, pero en cambio sí jugará sus cartas para presidir el Parlament para lo que sondearán a todos los grupos, incluidos los independentistas, según confirman fuentes de la dirección naranja. Reivindicarán sustituir a Carme Forcadell por José María Espejo dado que son el partido más votado de Cataluña.

2. El presunto asesino de Azuqueca fue denunciado por maltrato por su ex. La Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que el presunto asesino de Arancha, la mujer asesinada este jueves en Azuqueca de Henares, tenía una denuncia previa por violencia de género. Fue interpuesta en 2007 en Madrid, donde vivía hasta hace unos años, por una pareja anterior. Sin embargo, la denuncia no prosperó, ya que la mujer no llegó a declarar y la denuncia quedó archivada. Según recalcan fuentes de la Delegación del Gobierno, Arancha nunca interpuso ninguna denuncia.

3. Muere una mujer tras esperar 12 horas en Urgencias sin ser atendida. Aurelia tenía 64 años y una dolencia que le ha causado la muerte tras permanecer en el hospital San de la Cruz 12 horas tendida en una camilla sin que nadie reparara en ella. El hecho ocurrió el 21 de diciembre, cuando, por orden del médico, una trabajadora de la residencia de mayores de Quesada, su lugar en el mundo, la llevó al centro ubetense y posteriormente regresó a su puesto de trabajo. Desde esa hora, las 2 de la tarde, la mujer permaneció en el servicio de urgencias sin acompañante. Previsiblemente, fue llamada a consulta, pero en su contra se concatenaron dos factores: su mal estado de salud y su desconocimiento del idioma.

4. Un perro arranca las orejas a un niño de tres años en El Molar. Un menor de tres años ha sufrido esta tarde el brutal ataque de un perro en el municipio madrileño de El Molar. El suceso ha tenido lugar a las 16.50 horas. El niño ha sido trasladado urgentemente por una UVI del Summa al Hospital de La Paz con pronóstico grave. Se desconoce la raza del perro.

5. Muere un joven de 26 años tras ser apuñalado por la expareja de su novia. Un joven de 26 años, con iniciales J.M.G.G, ha fallecido tras ser apuñalado por la expareja de su novia en Medina del Campo (Valladolid), mientras que el presunto autor de los hechos ha sido detenido posteriormente, según han informado a través de un comunicado fuentes de la Policía Nacional.

6. George Weah se convierte en el presidente de Liberia. No hubo sorpresas: el exfutbolista George Weah, de 51 años, venció al vicepresidente Joseph Boakai, 73, en la segunda vuelta de las elecciones generales de Liberia. A falta de los resultados finales que se darán a conocer mañana, el candidato de la Coalición de Cambio Democrático (CDC) se convertirá en el 25º presidente del país y tomará el relevo de la Nobel de la Paz Ellen Johnson Sirleaf. Se trata de la primera transferencia democrática de un líder elegido a otro desde 1944.

Además: el presidente de Italia disuelve el Parlamento para convocar elecciones.