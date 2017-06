Seis noticias de este jueves que debes conocer

1. El PP tilda de «gran ridículo» el nuevo portazo de la banca a Cataluña. El diputado y vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, ha calificado de «ridículo mayúsculo» la búsqueda de financiación de los independentistas para una supuesta Cataluña independiente, que ha recibido el no rotundo de la banca internacional, tal y como adelantó ABC. Maroto ha apuntado que «trataban de buscar financiación y resulta que los que tenían voz en todo el mundo, que son los que dicen sí o no a poder buscar financiación, le han dicho a la posible república independiente de Cataluña que no, que eso no es algo que encaje en las normas».

2. Sánchez confirma a Moscovici que se abstendrá en la votación del CETA. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha reunido este jueves con el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, al que ha comunicado que su grupo se abstendrá la próxima semana en la votación del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá (CETA). «En 1.600 páginas del Tratado sólo hay 4 sobre nuestros derechos medioambientales. Tenemos diferencias en el modo de resolución de las disputas, en el desequilibrio en la protección de los derechos laborales frente a los inversores y en la ausencia de penalizaciones en la violación al Tratado», ha dicho Sánchez a Moscovici, según un comunicado del PSOE. Rajoy ve un «error» el bandazo del PSOE sobre el tratado UE-Canadá.

3. El vuelo de lujo de Carmena a Canadá a costa del erario público. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no ha escatimado en comodidades durante su viaje oficial a Montreal (Canadá) de esta semana. ABC ha tenido acceso a una fotografía en la que se ve a la regidora en el interior del avión, en primera clase, gozando del mejor de los asientos, a costa del erario público.

4. Los autónomos empleadores podrán trabajar y cobrar el 100% de pensión. La Ley de autónomos pactada a finales de 2016 entre PP y Ciudadanos entra en su recta final. Esta semana quedará lista en el Congreso de los Diputados para comenzar su travesía en el Senado. La norma incluye una batería de medidas históricas para los más de tres millones de autónomos afiliados a la Seguridad Social, un espaldarazo para un colectivo que ha sido protagonista de la creación de empleo en España desde que en 2014 la ocupación levantó el vuelo, poniendo fin a seis largos años de crisis económica. Las medidas que traerá la nueva ley de autónomos.

5. El hombre asesinado en Finsbury Park murió por las heridas del atropello. Con la habitual falta de diligencia de los servicios forenses británicos, la Policía ha informado este jueves, cuatro días después del atentado en Finsbury Park contra un grupo de musulmanes, que la única víctima mortal falleció debido a las heridas que le causó el atropello, y no por la indisposición que había sufrido antes del atentado. Makram Ali tenía 51 años, era de origen bangladesí y llegó al Reino Unido con diez años. Estaba casado y era padre de cuatro hijas y dos hijos.

6. Los estibadores suspenden tres días de huelga como 'gesto de buena voluntad'. Los sindicatos de estibadores han decidido suspender los paros convocados para mañana, viernes, y los días 26 y 27 de junio ante el nuevo escenario que se ha abierto en la patronal Anesco tras la salida de los socios más reacios a los planteamientos sindicales, según un comunicado conjunto.