Seis noticias de este jueves que debes conocer

1. Manuel Moix dimite como fiscal jefe Anticorrupción. Manuel Moix ha presentado este jueves su renuncia al cargo de fiscal jefe Anticorrupción, puesto que ha ocupado desde el mes de febrero, nombrado por el también recién llegado fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en un conjunto de relevos en las cúpulas fiscales. La posesión del 25 por ciento de una sociedad en Panamá, una participación que heredó de su padre junto a sus hermanos, ha sido la gota que ha colmado un vaso abarrotado de tensiones desde que llegó, hace 87 días, un periodo en el que ha sido reprobado por el Congreso.

2. Sánchez se dice «próximo» a Podemos, pero no apoyará la moción de censura. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que pese a sentirse «próximo a los votantes de Podemos», y compartir la esencia de la moción de censura presentada por la formación morada, descartará apoyarla porque «no dan los números». «Yo en particular me siento muy próximo a los votantes de Podemos», ha asegurado Sánchez en declaraciones a los periodistas durante su visita a la Feria del Libro, si bien ha señalado que no comparte «algunas decisiones y formas de actuar» del líder 'morado', Pablo Iglesias. Rajoy: «Hacer política es hacer las cosas a lo grande y no ocuparse de los chismes».

3. La Iglesia invierte más en asistencia social que la mayoría de CC.AA. La labor de la Iglesia a pie de calle en favor de las personas más vulnerables sigue siendo --aún después de la salida de la crisis-- una de las mayores aportaciones de esta institución a la sociedad española. Así lo refleja la Memoria de Actividades 2015, auditada por quinto año consecutivo por la consultora PWC y presentada un año más al Gobierno para dar cuenta del destino de los fondos que recibe la Iglesia a través de la asignación tributaria.

4. El Banco Popular se hunde más del 18% y ahonda en mínimos históricos. Popular se ha desplomado casi un 18% este jueves en Bolsa y ha cerrado en mínimos históricos, lastrado por la incertidumbre sobre su posible venta y las noticias sobre que la entidad no habría superado los umbrales marcados por el FMI en las pruebas del Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF o FSAP por su sigla en inglés). En concreto, la entidad presidida por Emilio Saracho ha retrocedido un 17,89%, hasta situarse en los 0,5 euros por acción, en una jornada en la que ha llegado a tocar los 0,491 euros por título.

5. El régimen de Maduro «está derrotado democráticamente», asegura el PP. El portavoz de Exteriores del Grupo Parlamentario Popular, José Ramón García Hernández, ha señalado este jueves en el Congreso de los Diputados que «el régimen de Maduro está democráticamente derrotado», y que Maduro representa «el único obstáculo» que separa al pueblo de Venezuela de la conquista de la libertad.

6. Baraka compra a Wanda el Edificio España de Madrid y se lo vende a Riu. La cadena hotelera Riu ha llegado a un acuerdo con Grupo Baraka para adquirir el 100% de la propiedad del Edificio España para posteriormente realizar la reforma necesaria para convertirlo en el primer hotel urbano de la compañía mallorquina. Esta transacción se ha producido inmediatamente después de que Wanda y el «holding» murciano firmasen en una notaría de Madrid el acuerdo de compraventa del rascacielos madrileño por 272 millones; el mismo importe por el que a su vez Wang Jianlin adquirió el complejo al Banco Santander.