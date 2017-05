Seis noticias de este jueves que debes conocer

1. Saludo breve y «caluroso» de Rajoy y Trump en la cumbre de la OTAN. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se encuentra en Bruselas para participar en la cumbre de líderes de la OTAN. A su llegada a la sede central de la Alianza Atlántica, el presidente del Gobierno ha saludado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El saludo ha sido «cordial y caluroso», según fuentes del Gobierno. Ambos han podido charlar unos momentos. En la Cumbre, Trump ha pedido que la OTAN luche contra el terrorismo y las amenazas de Rusia. Alrededor de 140 personas han sido detenidas.

2. El ex primer ministro griego Papademos, herido después de una explosión en su vehículo. A las 18.40 de esta tarde en el centro de Atenas ha explotado un paquete bomba en el automóvil blindado del ex primer ministro griego Lucas Papademos. La explosión tuvo lugar mientras que el automóvil recorría la calle Marnis, cerca de la Universidad Politécnica, y Lucas Papademos ha sufrido heridas en el torax y las piernas, resultando también herido su conductor. Se ha confirmado la presencia de una tercera persona, su guardaespaldas. Papadimos se dirigía desde su despacho hasta su domicilio particular y estaba abriendo su correspondencia.

3. Rajoy acusa por carta a Puigdemont de amenazar el orden constitucional. Antes de partir a Bruselas, para participar en la reunión de líderes de la OTAN, Mariano Rajoy ha enviado una carta a Carles Puigdemont para contestar a su propuesta de negociar un referéndum sobre la independencia. Rajoy recuerda al presidente autonómico que no se puede negociar «de espaldas a la ley» y le acusa de hacer un planteamiento que amenaza la convivencia y el orden constitucional. Puigdemont, sobre la carta: «No era lo que esperábamos».

4. El juez decreta prisión sin fianza para Sandro Rosell por presunto blanqueo. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha enviado al expresidente del Barcelona Sandro Rosell a prisión sin condiciones que puedan evitarlo, por formar parte de una organización criminal de ámbito “transnacional”. La magistrada, que ha interrogado esta jueves a Rosell durante unas dos horas, acusa al antiguo dirigente del Barcelona de blanquear 15 millones de euros de comisiones ilícitas cobradas por la venta de los derechos audiovisuales de la selección brasileña. Además: la Agencia Tributaria cree que Cristiano defraudó 15 millones.

5. Hasta cinco fuentes alertaron de que Salman Abedi era peligroso. Las informaciones que se acumulan van haciendo cada vez más nítido un fallo clamoroso de los servicios policiales y de inteligencia británicos a la hora de controlar a Salman Abedi. Hubo alertas de hasta cinco fuentes distintas sobre el peligro que suponía el joven extremista de ancestros libios, de 22 años, que a las 22.30 del lunes hizo explotar en la salida del Manchester Arena una bomba que dejó 22 muertos y 64 heridos, muchos de ellos niños y jóvenes, asistentes al concierto de la ídolo juvenil estadounidense Ariana Grande.

6. El PIB creció un 3% interanual impulsado por la demanda interna. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que la economía española creció el 0,8 % en el primer trimestre del año, una décima por encima del trimestre anterior, gracias al impulso de la demanda interna con un alza del 2% de la inversión. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, también se ha confirmado que el avance económico fue del 3%, lo que se explica por la aportación de la demanda interna de 2,2 puntos, mientras el sector exterior sumó 0,8 puntos al crecimiento.