Seis noticias de este jueves que debes conocer

1. Rajoy podría comparecer por el caso Gürtel desde su despacho del Congreso. Génova contempla la posibilidad de que el presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, declare por videoconferencia como testigo en el juicio del caso Gürtel y lo haga en concreto desde su despacho del Congreso, «en su condición de diputado». Fuentes de la dirección nacional han confirmado a ABC que barajan esa alternativa, inédita por ser la primera vez que el presidente del Ejecutivo debe testificar ante un tribunal estando en el cargo. La cúpula valora esta opción como la menos gravosa para la imagen del presidente y del propio partido. El tribunal decidirá mañana si la acepta.

2. El juez Andreu procesa a la excúpula de Bankia por la salida a Bolsa. 48 personas investigadas, 40 testigos, 44 acusaciones particulares y cinco años de trabajo son el balance que arroja hoy el llamado «caso Bankia». El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha concluido hoy la investigación de la salida a Bolsa de la entidad y ha decidido proceder contra el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el ex consejero delegado Francisco Verdú y otras 31 personas por apreciar un delito de falsedad en las cuentas anuales y fraude de inversores en el proceso de cotización de la entidad.

3. La muerte del tercer ciclista atropellado en Oliva no aumentará una posible condena a la conductora. Hace solo unas horas se ha conocido la muerte de otro de los ciclistas atropellados, por lo que la cifra ha aumentado a tres fallecidos. Tras cuatro días en la UCI, José Antonio Albi Valero no ha conseguido salvar su vida. Ingresó en el Hospital de la Fe de Valencia con un traumatismo craneoencefálico y fue sometido a una intervención de urgencia, pero no ha salido adelante. Por contra, esta tercera muerte no aumentará de manera sustancial una posible condena de la conductora.

4. Macron descarta a Valls de sus listas, pero no presentará candidato contra él. El movimiento del presidente francés electo, Emmanuel Macron, ha decidido no incluir en sus listas para las próximas legislativas al ex primer ministro socialista Manuel Valls, pero no presentará candidato contra él en su circunscripción, según anunció hoy ¡En Marcha!.

5. Maza pide 'disculpas' por la redacción 'defectuosa' en la operación Lezo. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza ha reconocido en 'Herrera en COPE' que la Fiscalía Anticorrupción «está muy apenada» porque la redacción del escrito del caso Lezo «no es muy acertada y ha puesto un halo de sospecha sobre el Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que es absolutamente injusto». Por ello, Maza ha pedido «disculpas» al número dos de Interior en nombre de la Fiscalía.

6. El Gobierno aparcará la exhumación de Franco apoyada por el Congreso. El Gobierno dejará en «stand by» la proposición no de ley que este jueves ha aprobado el Congreso de los Diputados para la exhumación y reubicación de los restos de Franco fuera del Valle de los Caídos. Es el mismo procecimiento que sigue Moncloa con aquellas iniciativas no legislativas, y por tanto de cumplimiento no obligatorio, que la Cámara Baja saca adelante sin el voto a favor de los populares.