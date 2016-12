Las seis noticias que nos deja el Ãºltimo viernes del aÃ±o

1. Rajoy pide a Puigdemont que no dé más pasos en la mala dirección. El presidente Rajoy ha comparecido este viernes en el Palacio de la Moncloa para hacer un balance de 2016, «el año de la incertidumbre y de los sobresaltos políticos», como lo ha definido. Rajoy ha defendido el diálogo que ha abierto el Gobierno en Cataluña y ha pedido a Carles Puigdemont y a los independentistas que no den más pasos en la mala dirección. Al mismo tiempo, ha dejado claro que el referéndum por la independencia no se puede celebrar y ha asegurado que una reforma de la Constitución no resolvería el problema.

2. Así quedan las pensiones después de la subida del 0,25% para el año 2017. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la revalorización de las pensiones en un 0,25% para 2017, el mínimo legal previsto, y la subida en un 8% del salario mínimo interprofesional (SMI), desde 655,2 euros mensuales a 707,7 euros al mes, según ha informado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En rueda de prensa para hacer balance del año 2016, Rajoy ha subrayado que la subida del SMI, pactada con el PSOE, es "la mayor en 30 años" y ha sido posible por la mejora de la situación económica en España. Además: el Ibex 35 pierde un 2% en 2016.

3. Putin rechaza expulsar a diplomáticos de EE.UU. como respuesta a Obama. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado este viernes que el Gobierno ruso no responderá con la expulsión de diplomáticos estadounidenses después de que el Departamento de Estado norteamericano anunciara el jueves la expulsión de 35 diplomáticos rusos, según ha informado la agencia de noticias rusa RIA Nóvosti. «Nos reservamos el derecho a tomar contramedidas, pero no bajaremos al nivel de la diplomacia primitiva e irresponsable y estudiaremos los pasos siguientes para restablecer las relaciones ruso-estadounidenses en función de la política que aplique la Administración del presidente Donald Trump», ha asegurado Putin, en un comunicado.

4. Voro sustituirá a Prandelli en el Valencia. Voro vuelve a entrenar al Valencia. El hombre de la casa dirigió al equipo durante dos jornadas, entre el adiós de Ayestarán y la llegada de Prandelli. Ahora regresa al mando del plantel, según adelante la cadena COPE. Porque Cesare Prandelli, hasta hoy técnico del Valencia, ha dimitido. El técnico negocia la rescisión de su contrato, como Juande Ramos ha hecho en el Málaga hace tres días. El italiano está reunido desde primera hora de la tarde con la cúpula del cuadro valenciano intentando resolver el finiquito de su ficha, como han hecho ya otros cinco entrenadores de la Liga.

5. «Populismo», la palabra del año para la Fundéu BBVA. Por cuarto año consecutivo, la Fundéu BBVA ha dado a conocer su palabra del año, elegida entre aquellos términos que han marcado la actualidad informativa de 2016 y tienen, además, interés desde el punto de vista lingüístico. Tras elegir «escrache» en 2013, «selfi» en 2014 y «refugiado» en 2015, el equipo de la Fundación ha optado en esta ocasión por «populismo», una palabra originalmente neutra, pero que se ha ido cargando de connotaciones hasta convertirse en un arma en el debate político. «Parecía claro que en un año tan político como este, con acontecimientos de importancia global como el 'Brexit', la victoria electoral de Donald Trump y los diferentes procesos electorales y plebiscitarios en América y España, la palabra del año de Fundéu tenía que venir de ese ámbito», explica el coordinador general de la Fundación, Javier Lascuráin.

6. Madrid impedirá circular a los camiones pesados durante la Nochevieja y las cabalgatas. El Ayuntamiento de Madrid prohibirá la circulación de camiones de más de 3.500 kilos durante las cabalgatas de Reyes que se celebrarán los próximos días 3, 4 y 5 enero, han informado fuentes del Consistorio. La regulación de esta prohibición, acordada ayer en una reunión operativa del Ayuntamiento con la Policía Nacional, se hará a través de una instrucción del coordinador general de Seguridad y Emergencias, Daniel Vázquez, que se publicará este viernes. Las mismas fuentes han precisado que, con esta prohibición, se busca facilitar la labor de prevención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero han aclarado que «no obedece a un aumento en el nivel de inseguridad». Además: la restricción para aparcar se eliminará esta Nochevieja.