Las seis noticias que debes saber hoy, viernes 4 de agosto

1. Trump recibirá a Rajoy en la Casa Blanca a finales de septiembre. Los Gobiernos de Madrid y Washington tienen prácticamente acordado que el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, se desplace a finales de septiembre a Estados Unidos para ser recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump, según supo ABC de fuentes solventes. Las fechas exactas de la visita no han sido definitivamente cerradas, pero las más probables son las de los días 25 y 26. Será la primera reunión formal entre los dos mandatarios, que tuvieron ocasión de saludarse brevemente el pasado 25 de mayo, en Bruselas, donde participaban en la Cumbre de la Alianza Atlántica.

2. La recaudación por turismo deja en evidencia los actos vandálicos de la CUP. «El turismo mata los barrios». Con estas palabras un grupo de encapuchados perteneciente al colectivo Arran, movimiento joven de la izquierda independentista catalana vinculado a la CUP, tiñó el jueves pasado la luna de un autobús turístico de Barcelona tras amenazar al conductor con un cuchillo y amedrentar al resto de pasajeros. Un acto que se enmarca en la espiral de violencia que los independentistas vienen perpetrando desde hace días. Las acciones de los radicales responden a lo que se ha denominado «turismofobia», o lo que es lo mismo, la reacción violenta contra la llegada de ciudadanos de otros países que encuentran en España su destino vacacional, y que tiene como principales precursores a los socios de Gobierno de Puigdemont. Sin embargo, parece que olvidan los datos que deja el turismo. Según publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante los seis primeros meses de este año los ciudadanos procedentes de otros países se dejaron en España 37.217 millones de euros, lo que representa un 14,8 por ciento más respecto al gasto en que incurrieron durante el mismo periodo del año pasado. Solo durante este mes de junio, el gasto realizado ascendió a los 8.982 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,9 por ciento en comparación con el mismo mes de 2016.

3. Maduro militariza Caracas ante la toma posesión este viernes de la cuestionada Asamblea Constituyente. Un paso adelante y dos atrás. Sobre esta premisa parece moverse Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela reorganiza su estrategia después de confirmarse el fraude monumental con el que proclamó el pasado domingo la Asamblea Constituyente. Cambio sobre cambio, el hijo postizo de Hugo Chávez retrasó la toma de posesión de los elegidos en esa parodia electoral. Este jueves deberían haber acudido en tromba al Palacio Legislativo los 545 constituyentes para tomar posesión de unos escaños inexistentes, incluso físicamente (no hay butacas ni salones para tanta gente). Maduro, en cónclave con su círculo áulico, más conocido como «el comando», retrasó la ceremonia un día, hasta este viernes. Aprovechó ese tiempo para, prácticamente, terminar de militarizar Caracas. El régimen se desconcierta. Nunca imaginó que el mundo, por fin, se iba a poner de acuerdo en darle un portazo. La desesperación del aislamiento y su efecto económico tiene a la cúpula con el cuchillo entre los dientes y a la población al borde del estallido social. El dólar paralelo viaja en ascensor, por no decir en cohete, mientras apenas un par de compañías aéreas mantienen su ruta al país.

4. La justicia comienza a investigar la venta del Popular pero rechaza suspenderla ya. La Audiencia Nacional ha rechazado suspender ya, de forma «urgentísima», la adjudicación del Banco Popular al Banco Santander por un solo euro; pero ha admitido a trámite uno de los recursos que ha recibido por la resolución de la entidad financiera, un paso que abre una larga batalla judicial que definirá el destino del Popular y que podría paralizar su integración si se considerase nula. El recurso admitido a trámite –uno de los muchos sobre la mesa de la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas– ha sido presentado por un selecto grupo de accionistas españoles del Popular, que suman un 2% del capital y en el que hay algún miembro del consejo de administración, representados por el despacho de abogados Ontier, que también ha sido contratado por el accionista mexicano Antonio del Valle, el principal opositor a Ángel Ron, el expresidente de la entidad. Un grupo de inversores mexicanos liderados por Del Valle, que se quedó con un 4,2% del capital y que perdió unos 550 millones de euros con la resolución del Popular, planea interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, antes de que finalice el plazo para ello. Este recurso, según ha podido saber ABC, se dirigiría contra la Junta Única de Resolución (JUR) comunitaria, quien instó al FROB a ejecutar la operación de resolución del Popular.

5. Carmena y sus consultas populares: presume de un 75,8% de apoyo, aunque solo movilizó al 8%. El Ayuntamiento de Madrid, que dirige Manuela Carmena, ha publicado las conclusiones de una encuesta municipal sobre la aceptación entre los madrileños del proceso participativo celebrado durante el pasado mes de febrero. Los datos, recabados de una muestra de 400 personas, reflejan que una amplia mayoría está a favor de las consultas populares, algo que contrasta con el resultado real de las votaciones. Aunque el sondeo cifra en 75,8% el apoyo ciudadano, lo cierto es que apenas movilizó al 8% del censo. La consulta, que planteaba cuestiones como la reforma de la Gran Vía y la plaza de España, la implantación de un billete único de transportes, borrar el nombre de Felipe VI de un parque o, entre otras, un Madrid 100% Sostenible, tuvo una participación total de 214.076 personas, sobre un censo superior a los dos millones y medio, según datos del Consistorio. El proceso, celebrado por el equipo de Gobierno pese al ínfimo seguimiento, fue muy criticado por los grupos municipales del PP y Ciudadanos, que además deslizaron un presunto fraude en el recuento de los votos.

6. Palma de Mallorca vibra con el toreo de Talavante entre gritos de «¡libertad, libertad!». Los gritos de «¡libertad, libertad, libertad!» volvieron a resonar este jueves por la noche con fuerza en la plaza de toros de Palma, como si fueran una especie de conjuro ante la posibilidad cada vez más cercana de que el Coliseo Balear no vuelva a acoger ya nunca más un festejo taurino, al menos en el sentido clásico del término. Como es sabido, el pasado mes de julio el Parlamento autonómico aprobó la ley de toros «a la balear», que si bien no prohíbe expresamente las corridas en el archipiélago, fija numerosas restricciones para su celebración, como por ejemplo la de que no se hiera o mate al toro. La noche, pese a que los toros de Núñez de Tarifa no dieron el juego deseado en conjunto, tuvo un brillante broche con la salida a hombros de Alejandro Talavante.