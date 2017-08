Las seis noticias que debes saber hoy, viernes 11 de agosto

1. Sánchez e Iglesias ensayan su alianza con su primer gobierno conjunto. El PSOE y Podemos ensayan desde ayer su primera experiencia de gobierno conjunto. Lo hacen en Castilla-La Mancha en virtud al acuerdo presupuestario entre el presidente autonómico, Emiliano García Page y la federación de Podemos que lidera José García Molina, desde ayer vicepresidente segundo de la región castellanomanchega. Con la victoria de Pedro Sánchez en las primarias socialistas el PSOE necesitaba un primer escenario en el que ejemplificar su alternativa al PP liderando un Ejecutivo del que Podemos forme parte. Y, a la vez, Pablo Iglesias se veía obligado a cambiar su estrategia de confrontación con los socialistas por un nuevo marco de relaciones con los socialistas. En primavera el pacto PSOE-Podemos en Castilla-La Mancha se encontraba al borde de la ruptura. Un trimestre después ambas formaciones inauguran una nueva etapa que fue promovida desde Madrid. Un ejemplo más de cómo la política puede hacer extraños compañeros de cama. Socialistas y populistas empezarán a gobernar conjuntamente en la comunidad de un barón susanista y en la que Podemos lo dirige uno de los discipulos más disciplinados del pablismo.

2. El Gobierno activa la Abogacía del Estado contra Arran y Endavant. La maquinaria jurídica del Gobierno en defensa del turismo ya se ha puesto a trabajar. El mensaje es claro: ni un acto vandálico más que no sea investigado y perseguido en aplicación de la ley. España es «el mejor destino turístico del mundo» y el Gobierno defenderá el sector a toda costa. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital comunicó ayer que ya está estudiando —a través de la Abogacía General del Estado— «las medidas necesarias para denunciar los ataques perpetrados contra intereses turísticos en Cataluña y Baleares» y personarse «en las diligencias que ya estén abiertas» en relación con los últimos ataques conocidos estas semanas, reivindicados por dos entidades del entramado de la CUP, Arran —considerada la organización juvenil del colectivo de la izquierda independentista— y Endavant. Aunque la iniciativa ya fue avanzada por el ministro del ramo, Álvaro Nadal, hace justo una semana, no fue hasta ayer que se acordó la decisión formalmente. El Gobierno señaló que «la resolución se enmarca dentro del firme propósito de actuar con contundencia y perseguir este tipo de actos vandálicos hasta sus últimas consecuencias» y recordó que España es «el mejor destino turístico del mundo, por lo que «nuestro sector no puede verse empañado por estos actos».

3. El «Callejero de la memoria» para honrar a las víctimas del terrorismo. Una placa por cada localidad donde se haya cometido algún atentado terrorista para recordar a las víctimas. Ese es el objetivo de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) con la puesta en marcha de la iniciativa «Callejero de la memoria». La asociación mayoritaria en España ha enviado una carta a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para buscar el apoyo del mayor número de localidades en el recuerdo de las víctimas. Buscan honrar la memoria de aquellos que fueron asesinados en el pasado en nuestro país, no solo por ETA sino también por otros grupos como el Grapo, e, incluso, la de los caídos en el extranjero por algún atentado terrorista. El proyecto consiste en colocar una placa en cada uno de los lugares de España donde se haya cometido un atentado terrorista. «Puede ser una bonita forma de honrar a aquelas personas asesinadas por la sinrazón terrorista y de mantener viva su memoria», reza el comunicado de la AVT.

4. Al menos 36 personas muertas en un accidente de autobús en China. Al menos 36 personas han muerto en un accidente de autobús en China después de que el vehículo chocara contra una pared de un túnel en una autopista, según informó la agencia Xinhua. Además, tras la colisión, trece personas han resultado heridas. La colisión ha tenido lugar alrededor de las 23.30 horas del jueves en la provicnia de Shaanxi, según indicaron las autoridades locales. El autobús cubría el trayecto entre Chengdu y Luoyang. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en 2013 murieron unas 250.000 personas en accidentes de tráfico en China.

5. Nadal cae ante Shapovalov y se despide del número uno. El joven jugador canadiense de 18 años Denis Shapovalov ha impedido que el español Rafael Nadal se situara como número uno del mundo en el torneo de Montreal al vencerle en octavos de final por 3-6, 6-4 y 7-6 (4) en dos horas y 45 minutos de partido. La victoria de Shapolvalov deja a Nadal a dos victorias de volver a ser número uno del mundo e impide que el torneo canadiense viva una final deseada, la que enfrentaría al español con el suizo Roger Federer. El partido comenzó con muy buenos presagios para Nadal. El jugador español controló la situación en todo momento y tras romper el servicio de su rival en el octavo juego se llevó la manga por 6-3.Todo hacía presagiar una victoria rápida para Nadal, pero Shapovalov se encargó pronto de romper esa sensación y con un juego duro en la que no daba bola por perdida consiguió arrebatar al español la iniciativa y llevarse el set por 6-4. En la tercera y definitiva el duelo alcanzó sus cotas más emocionantes con golpes de uno y otro contendiente de gran nivel. Ambos jugadores se enfrascaron en un intercambio de golpes, en largos peloteos de final incierto y que les llevó a resolver el duelo en el desempate, donde Shapovalov sacó lo mejor de si para dejar a Rafael Nada fuera del torneo

6. Carmena solo ha ejecutado el 0,4% del dinero para centros de mayores. Recién superado el ecuador de su mandato, Manuela Carmena aún no ha cumplido el compromiso de construir catorce centros de mayores. El área de Economía y Hacienda, que dirige el edil Carlos Sánchez Mato, se felicitó ayer por los datos de ejecución del presupuesto de 2017, pero lo cierto es que en el primer semestre del año solo ha gastado un 0,4 por ciento de los más de dos millones de euros que pactó con el PSOE, su socio de investidura, para las nuevas residencias en trece distritos de la capital. Además, el único dinero invertido en ese sentido, que asciende a 92.310 euros, remite a un proyecto heredado de 2014,iniciado por el Gobierno del PP. La portavoz municipal, Rita Maestre, y su homóloga socialista, Purificación Causapié, firmaron el pasado 8 de febrero un acuerdo en el que el Gobierno local se comprometía a edificar catorce residencias, con un presupuesto total de 2.292.343 euros. Los centros (de día, de mayores, enfermos de Alzheimer y servicios sociales), con partidas de entre 50.000 y 442.343 euros, están proyectados para los distritos de Retiro, Chamartín, Tetuán, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Latina, Usera, Puente y Villa de Vallecas, Moratalaz, Villaverde, San Blas y Barajas. Aunque este compromiso era uno de los pilares para que el grupo socialista apoyara las cuentas del Ayuntamiento, a fecha de 30 de junio, según datos de la Dirección General de Patrimonio -dependiente de la concejalía de Economía y Hacienda-, apenas se ha liquidado un 0,4 por ciento.