Las seis noticias que debes saber hoy, miÃ©rcoles 9 de agosto

1. Los radicales de la CUP redoblan su apuesta por la violencia y amenazan a ABC. «Apoyo a todas las formas de lucha», ya sean a favor de la «clase trabajadora» como de «liberación nacional» catalana. Este es uno de los principios de Endavant, organización política que forma parte de la estructura de la CUP, y que ayer amenazó a ABC, a través de un comunicado, por haber informado de la estructura del anticapitalismo secesionista y de las acciones violentas que está llevando a cabo en las últimas semanas. «No podemos normalizar portadas como la de ABC (del lunes) (...). Ante esto, nuestra actitud no puede ser de pasividad o de asumir con resignación la inevitabilidad del comportamiento intoxicador, falso y delictivo de alguna prensa española, (...) ni somos mártires ni nos quedaremos con los brazos cruzados (...)». Con esta contundencia, aunque sin concretar las «intoxicaciones», «falsedades» y «delitos», Endavant respondía a las informaciones que ABC está publicando en los últimos días sobre el entramado que forma la llamada izquierda independentista de la que la CUP es su eje central.

2. Al menos 13 muertos y 175 heridos en el terremoto de Sichuan, al suroeste de China. Al menos trece personas han muerto y otras 175 han resultado heridas a consecuencia de un terremoto registrado en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, según ha informado la agencia de noticias oficial Xinhua. El seísmo ha tenido una magnitud de 7 en la escala de Richter, según la Agencia de Terremotos de China, si bien el Servicio Geológico de Estados Unidos la rebaja a 6,5. El organismo chino ha activado el nivel de emergencia 1 tras el movimiento telúrico, que ha tenido su epicentro en el condado de Jiuzhaigou, una zona montañosa con mayoría de población tibetana y próxima a una reserva natural. El Gobierno de Sichuan ha señalado que un centenar de turistas han quedado atrapados en la zona debido a un corrimiento de tierra provocado por el terremoto. Al menos seis de ellos se encuentran entre los muertos.

3. Los primeros datos sitúan al presidente de Kenia como virtual vencedor de las elecciones. El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, figura con ventaja en los primeros datos oficiales publicados al cierre de los colegios electorales, once puntos por delante de su rival Raila Odinga, que aspira a dar la sorpresa e imponerse por fin en unas elecciones. Kenyatta figura provisionalmente con el 55% de los votos, frente al 44 por ciento de Odinga, según los datos parciales divulgados por la Comisión Electoral y que tienen en cuenta dos terceras partes de los colegios electorales del país africano. Sin embargo, la oposición no reconoce estos resultados: «Los resultados son ficticios, no son reales», ha aseverado Odinga durante una rueda de prensa en la que ha denunciado que la Comisión Electoral no ha contado con un observador de cada partido a la hora de hacer el recuento. Según Odinga, el dirigente keniano ha mantenido su liderazgo constantemente durante el recuento hecho hasta el momento, lo cual resulta sospechoso. «Tenemos las proyecciones de nuestros agentes, que muestran que estamos a la cabeza por un claro margen», ha asegurado Odinga.

4. Los sindicatos se reservan la última palabra para zanjar el caos en El Prat. Primeros signos de desbloqueo, pero todavía insuficientes, para resolver el conflicto en el aeropuerto de El Prat (Barcelona). Con un nuevo paro parcial previsto para este viernes y la amenaza de una huelga salvaje de 24 horas a partir del próximo lunes, todas las miradas estuvieron pendientes ayer, un día más, de la evolución de las negociaciones, especialmente en lo referido a las mejoras salariales para la plantilla. La Generalitat, que actúa como mediadora en el conflicto, movió ficha con una nueva propuesta que la dirección de Eulen vio con buenos ojos. No agradó tanto como al comité de empresa, que rebajó las esperanzas de un final de conflicto inminente y que, a pesar de haber avanzado, no la aceptó y la someterá a una votación de la plantilla mañana. Tras horas con todas las partes encerradas en la Consejería de Trabajo, el Gobierno catalán puso sobre la mesa una nueva batería de medidas para desencallar el conflicto, una propuesta que el secretario general de Trabajo, Josep Ginesta, defendió como «un gran avance que, sin ser la más justa, es la que intenta resolver el conflicto y las diferencias». La Generalitat dio por terminado, de este modo, su papel mediador y se mostró confiada en que los trabajadores ratificarán su planteamiento. La propuesta esperaba, especialmente, superar todos los escollos en torno al salario de la plantilla y contempla la incorporación de un complemento salarial de 200 euros para todos los empleados. La cantidad, superior al tope de 155 euros impuesto por la dirección de Eulen pero inferior a los 350 que reclaman los empleados, permitiría equiparar los sueldos entre los trabajadores más antiguos —que reciben algún plus de AENA— y las incorporaciones más recientes.

5. Cifuentes tramita una Ley de Documentos públicos que multará los casos de extravío. El Gobierno regional de Cristina Cifuentes ha iniciado la tramitación de una nueva Ley de Archivos y Documentos de la región, cuyo primer borrador acaba de ser publicado en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid para iniciar un periodo de consulta pública de 15 días. La ley limitará la externalización de la guardia y custodia de documentos públicos, y aplicará sanciones para los casos en que éstos se extravíen «por falta de diligencia en la vigilancia», explicó el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido. El borrador se conoce apenas un mes después de saberse que se habían perdido varios documentos del «caso Púnica», tal y como reconocieron las autoridades regionales al juez que les reclamaba los papeles, una serie de contratos de la empresa pública Nuevo Arpegio. No obstante, desde el Gobierno regional negaron que la nueva norma que ahora comienza a tramitarse tenga alguna relación con estos hechos. En su explicación, alegaron que la actual norma sobre el tema data de hace 25 años, y no contempla, por ejemplo, lo relativo a documentos electrónicos, ni a los de la consejería de Justicia, dado que antes esas competencias no eran de la Comunidad de Madrid. Además, tampoco se ha realizado el desarrollo reglamentario de la ley de 1993. «O se hacía el reglamento o se hacía una nueva ley, y se ha optado por esta segunda fórmula», explicaron fuentes del Gobierno regional.

6. Muere Jorge Zorreguieta, padre de Máxima de Holanda. Jorge Zorreguieta, padre de la Reina Máxima de Holanda, de 89 años de edad ha fallecido, según ha confirmado la Casa Real de Países Bajos. Zorreguieta fue hospitalizado en la clínica Fundaleu de Buenos Aires por una complicación en su estado de salud. «Su Majestad la Reina Máxima y su Majestad el Rey Willem-Alexander comunican con gran tristeza que el sr. Jorge Horacio Zorreguieta, padre de la Reina Máxima, el 8 de agosto de 2017 en la ciudad de Buenos Aires y a sus 89 años ha fallecido», ha señalado el RVD (Servicio de Información del Estado de Holanda) en un comunicado difundido por la embajada de los Países Bajos en Buenos Aires.