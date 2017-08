Las seis noticias que debes saber hoy, martes 8 de agosto

1. Arran toma como modelo la «kale borroka» para presionar al Gobierno. Expertos en la lucha contra el terrorismo consultados por ABC advierten de las semejanzas entre las actividades de Arran, la organización juvenil de la Esquerra Independentista catalana, y la «kale borroka» que durante decenas de años ha sembrado el terror en el País Vasco y servido de apoyo fundamental a la banda terrorista ETA. «Por supuesto no se pueden equiparar aún ambas, ni por intensidad ni por la gravedad de sus ataques —señalan esas fuentes—. Pero que nadie vea en ese grupo la actuación de unos muchachos rebeldes con la sangre caliente —«chicos de la gasolina», como los definió Xavier Arzalluz en el País Vasco-, porque tienen estructura, organización y determinación para perpetrar acciones de mayor envergadura». Para las fuentes consultadas por ABC los movimientos de Arran son una copia de cómo comenzó la «kale borroka» en el País Vasco. En sus primeras manifestaciones, ésta se concretaba en acciones pequeñas, sin heridos, bastante fáciles de perpetrar y con una organización política que las avalaba y justificaba, como era Jarrai. Ese tipo de sabotajes, como sucede ahora en Cataluña, era visto solo como una molestia por parte de los partidos nacionalistas, de modo que esa falta de respuesta inmediata y de movilización social en contra de ese tipo de actividades no hizo sino dar oxígeno a los radicales, que al final se convirtieron en la auténtica cantera de ETA.

2. El Ejército venezolano persigue al líder de la asonada y a sus cómplices. El Gobierno de Nicolás Maduro ha desplegado todos sus medios para «cazar» a Juan Caguaripano, líder de la intentona golpista perpetrada el domingo en una base militar de Valencia, y a nueve de sus cómplices, huidos y en paradero desconocido. De la veintena de asaltantes, al menos dos perdieron la vida y varios resultaron heridos y detenidos, según las versiones del propio Maduro y de los sublevados. Sin embargo, las dudas y la confusión aún no se han despejado. Maduro ha declarado que la situación está bajo control, pero los sublevados han manifestado que continúa el levantamiento y, es más, que otros cuarteles podrían haberse sumado a la rebelión militar. En medio de una fuerte censura sobre los medios de comunicación, Maduro ha insistido en que el levantamiento ha sido sofocado, pero el ruido de sables aún se escucha en los cuarteles. A través de las redes sociales, el capitán Juan Caguaripano Scott, comandante de la «Operación David», como denominó el levantamiento en Fuerte Paramacay (Valencia), informó de que la insurrección proseguía en varios cuarteles del Ejército. Por otro lado, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha convocado a los venezolanos a cortar calles el martes de 12.00 a 18.00 hora local (16.00 a 22.00 GMT) en todo el país para protestar contra la Asamblea Nacional Constituyente instalada por el oficialismo pese al rechazo ciudadano e internacional. La MUD ya ha recurrido en numerosas ocasiones a esta forma de protesta conocida en Venezuela como «trancazo» antes y durante la elección de la Constituyente el 30 de julio.

3. Corea del Norte amenaza con convertir las islas fronterizas y Seúl en «un mar de llamas». Corea del Norte ha amenazado este martes con emprender «medidas estratégicas» y «acciones físicas» tras la sanciones adoptadas el sábado en su contra por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, a las que calificó de «ilegales» y de «acto terrorista». En un comunicado, Pyongyang volvió a cargar contra las últimas sanciones que decidió la ONU como medida punitiva por sus ensayos de misiles, y lanzó nuevas amenazas contra Estados Unidos, su principal impulsor, y el resto de países que las apoyaron. Washington y sus aliados «no deben olvidar que (Corea del Norte) está dispuesta a emprender sin dudarlo medidas estratégicas, incluyendo medidas físicas que movilicen todo nuestro poder nacional», dijo un portavoz del Comité norcoreano para la Paz de Asia-Pacífico, en declaraciones que publicó la agencia estatal KCNA.

4. Expectación máxima por la declaración de Juana Rivas, citada este martes en los juzgados. Juana Rivas deberá poner fin hoy a su fuga. Tras permanecer dos semanas ilocalizable, la madre granadina tendrá que acudir a declarar en sede judicial después de que su expareja, condenado por maltrato, la denunciara por la presunta comisión de tres delitos. Tanto él como ella fueron citados a testificar este martes en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que dirimirá si Rivas ha incurrido en alguna ilegalidad por negarse a entregar a Francesco Arcuri a los dos hijos que tienen en común. Rivas y Arcuri tendrán que verse hoy las caras en un ambiente de máxima expectación; por la previsible reaparición de la madre y también por los apoyos que ha recabado el padre italiano en los últimos días. Las recientes apariciones televisivas de Arcuri no sólo han desmentido la versión oficial y puesto fin a meses de silencio, sino que además han despertado una ola de aliento. De hecho, hasta la puerta de los juzgados acudirán los miembros de una plataforma creada expresamente para manifestarse a su favor. La denuncia interpuesta por Arcuri pretendía que el juez diese luz verde a la detención de Juana Rivas, algo que fue rechazado, ya que por el momento ella está blindada, pues el litigio se ha mantenido por la vía civil. La apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción 2 —por la vía penal— sí permitiría ejecutar una orden de arresto, aunque esta posibilidad ha quedado relegada hasta que ambas partes testifiquen y den su versión.

5. Pedir las sobras del restaurante, un hábito que no arraiga en España. España lucha contra el desperdicio de los alimentos que se quedan en las mesas de los clientes de un restaurante. Como informó ABC, la llamada ley del Buen Samaritano estará lista a finales de año, con lo que se pretende que parte de las 7,7 millones de toneladas que se desechan cada año entre hogares (un 40% de esa cantidad) y cadenas de restauración vayan destinadas a personas que lo necesitan, a través de su recogida por parte de bancos de alimentos. Otra fórmula del reaprovechamiento de la comida y la bebida pagados en un restaurante también sería que el consumidor se llevase las sobras, una práctica que desde los establecimientos y cadenas de restauración consultados aseguran que aún no ha penetrado con fuerza en España, a diferencia de los países anglosajones, sobre todo Estados Unidos, donde es una costumbre arraigada. El factor cultural también se repite en Francia, un país que, aunque es pionero en la aprobación de una ley en 2016 por la que los restaurantes que sirven entre 150 y 200 comidas diarias deben proporcionar bolsas para la comida que sobra, no suele hacerlo. «Si pides la tartera, te mirarían como si fueses un tercermundista», comenta el dueño de un restaurante galo en Madrid.

6. El cierre de comercio tradicional y la suciedad degradan Malasaña. En la calle de San Andrés, casi en la esquina con la plaza del Dos de Mayo, contrastan dos realidades de Malasaña. Bajo un toldo, dos puestos venden carteles de conciertos de La Movida o carátulas de discos de los 80, entre otras antigüedades. Unos pasos más adelante, un cartel reclama la atención de los viandantes bajo el título de «souvenirs» del barrio. Pasado y presente de una misma zona en la que ya casi nada es «underground». Su nombre se vende impreso en objetos como recuerdo de un lugar turístico, «de paso». «Malasaña está de moda. Una taza, una camiseta o una bolsa de tela con su nombre impreso se venden por 10 euros. Los turistas vienen buscando algo que han leído en las guías pero que ya no existe. Se encuentran un lugar sucio y degradado en el que tomar cervezas y tapas en una terraza o un alojamiento relativamente barato», lamenta Antonio, mientras pasea a su perro por la calle. Las terrazas del Dos de Mayo están repletas a pesar del olor nauseabundo a orines que desprende el suelo resquebrajado de la plaza con el calor. «Te terminas acostumbrando, pero no es normal que huela así», comenta. «No es una buena imagen, pero lo que más nos importa es que Malasaña cada vez es un lugar más complicado en el que vivir», dice. «El Ayuntamiento no hace nada», concluye señalando un cartel en el que se lee: «Carmena, limpia las pintadas». La zona ha visto en los últimos años como el cierre del comercio tradicional iba restando carácter de barrio a esta zona de la capital. «Donde había una mercería, hay un bar. La antigua panadería, es un bar. La mercería es un bar», critica otra vecina, sumándose a la conversación. Frente a la incesante apertura de bares contrasta el cierre de locales históricos. Un ejemplo destacado es la antigua Farmacia Juanse, en la calle de San Vicente Ferrer, en funcionamiento hasta 2013, desde 1892. Ahora es una cafetería.