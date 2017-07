Las seis noticias que debes saber hoy, martes 1 de agosto

1. Leopoldo López y Antonio Ledezma, detenidos de nuevo en Venezuela.El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de Venezuela volvió a detener hoy a los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes estaban bajo arresto domiciliario, informaron fuentes cercanas a ambos dirigentes. «Se acaban de llevar a Leopoldo de la casa. No sabemos donde está ni a dónde lo llevan. (Nicolás) Maduro es responsable si algo le pasa», escribió en Twitter Lilian Tintori, la esposa de López. Asimismo, el diputado Richard Blanco, coordinador del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), indicó en la misma red social que el Sebin se llevó «al alcalde Ledezma» también esta madrugada.

2. Los barones no siguen el pulso de Díaz ante la satisfacción de Ferraz. Pedro Sánchez y sus colaboradores más cercanos afrontan sin preocupación lo que entienden como últimos coletazos de Susana Díaz en su dimensión política nacional. El domingo Sánchez tuvo que comparecer en primera fila y con buena cara a la demostración de la líder andaluza de que se repliega en su poder orgánico e institucional del sur. Pero sin intención de permanecer silente ante las decisiones de Ferraz. «Sólo te pido que no me hagas elegir entre las dos lealtades porque soy la presidenta de todos los andaluces», dijo Díaz. Una declaración que se interpretó como advertencia o desafío. Pero en Ferraz hay tranquilidad a ese respecto. Se preguntan con cierto sarcasmo además si con esas palabras Díaz está reconociendo que habría sido incompatible ser presidenta de Andalucía y secretaria general del PSOE, como aseguró que pretendía ser. Las palabras de Díaz este fin de semana no agradaron, pero ya no preocupan. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, compareció ayer tras la Ejecutiva Federal respondiendo a Díaz, aunque en todo momento evitó críticas abiertas: «En el PSOE nunca ha existido esa dicotomía de tener que elegir entre dos lealtades», dijo la número dos de Sánchez.

3. Juana Rivas: «Trató de estrangularme. Sentí que se me iba la vida». ABC accede al testimonio de Juana Rivas, la madre granadina que se ha dado a la fuga con sus hijos para no entregárselos a su expareja condenada por maltrato. Él solía insultarla, empujarla, tirarle de pelos. Y en una ocasión trató de estrangularla. El testimonio que ABC ofrece de la madre huida —con sus dos hijos— más famosa de España, Juana Rivas, es el fiel retrato de una víctima de violencia machista: tan dócil e insegura como fuerte. Solo así es posible entender su resiliencia, esa capacidad de aguante que le permitió sobreponerse al maltrato al que estuvo sometida por parte de Francesco Arcuri, el padre al que Juana se niega a entregar a sus niños.

4. Las regiones mediterráneas y Canarias, las que más crecieron en el último año. La recuperación económica se está dando con más fuerza en el arco Mediterráneo y en las islas Canarias. El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en el segundo trimestre cogió así color en Canarias, Comunidad Valenciana y Baleares, regiones en las que más se creció al tomar la tasa interanual, según las previsiones que ha publicado este lunes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Si en España el PIB repuntó un 3,1% interanual en el segundo trimestre, en estas tres regiones el crecimiento voló hasta el 3,8% de Canarias, el 3,7% de Baleares y el 3,5% de Comunidad Valenciana. Por el contrario, comunidades de interior como Extremadura y Castilla-La Mancha fueron las que menos crecieron de primavera a primavera, con un 1,9%.Por encima de la media crecieron también Cataluña, Navarra (3,4% ambas) y Madrid (3,2%)mientras que Galicia y Asturias igualaron el crecimiento del 3,1% del conjunto nacional. En definitiva, seis comunidades crecieron por encima de la media y ocho por debajo.

5. Puigdemont consuma su desacato judicial y no devuelve a Aragón el arte de Sijena. La Generalitat catalana consumó ayer su tercer desacato judicial con el «caso Sijena». Tal y como anunció durante semanas, el Gobierno de Puigdemont ignoró a la juez que les ha ordenado devolver 44 obras de arte aragonesas que –según sentencia de primera instancia– la Generalitat compró ilegalmente entre 1983 y 1994. Ayer expiró el ultimátum dado por esa juez sin que dichas piezas fueran devueltas al histórico Monasterio de Sijena (Huesca), monumento nacional. Esas 44 obras de arte siguen retenidas en el Museo de Lérida. La colección que un día perdió el Monasterio de Sijena aún no ha regresado al completo, pero el veterano alcalde sí ha logrado que la Justicia dé la razón a su pueblo frente la Administración catalana.

6. Investigado un edil del PSOE en Getafe por suplantar la firma de una trabajadora municipal. El concejal de Limpieza en el Ayuntamiento de Getafe, Ángel Muñoz (PSOE), declarará ante el juez en calidad de investigado (imputado antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por los delitos de falsificación documental, fraude procesal y estafa procesal. El edil socialista, que está citado como consejero delegado de la empresa municipal de Limpieza y Medio Ambiente (Lyma), está acusado de suplantar, presuntamente, la firma de una trabajadora en un documento en el que reconocía irregularidades por las que fue despedida. También está llamado el gerente de la entidad, Antonio de María Fernández. El proceso remite a los 25 despedidos de la empresa Lyma por cobrar, supuestamente, facturas falsas. Como informó ABC a finales del año pasado, se expedientó a más de una veintena de empleados, que después fueron expulsados, por presentar extractos médicos fraudulentos para cobrar una prestación social. El importe estafado, referido fundamentalmente a recibos de ópticas y dentistas, ronda los 14.000 euros. Los afectados han llevado el caso a los tribunales y ya se han declarado improcedentes tres de ellos.