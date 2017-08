Las seis noticias que debes saber hoy, jueves 3 de agosto

1. La sombra del «pucherazo» se extiende a la elección de Maduro como presidente en 2013. Smartmatic, la empresa encargada del voto electrónico en Venezuela, denunció este miércoles la manipulación de los resultados de las elecciones celebradas el pasado domingo. El consejero delegado de la compañía, Antonio Múgica, aseguró desde Londres que entre el recuento anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el que registró el sistema (en Venezuela todo el voto es electrónico) hay una diferencia de «al menos un millón de votos». «Hubo manipulación de los datos en la elección de la Asamblea Constituyente», aseguró. Smartmatic, empresa de origen venezolano y siempre cuestionada por haber crecido bajo el manto del chavismo, denunciaba así que el CNE se inventó la cifra de 8.089.320 electores. Es probable que quisiera superar los 7,68 millones de votantes que la oposición aseguró haber movilizado en su referéndum contra la Constituyente de dos semanas antes. Como ya desveló ABC en relación a las elecciones presidenciales de 2013, también entonces se produjo una inexplicable avalancha de votos cuando llegó la hora del cierre oficial de centros. Hasta entonces las elecciones las estaba ganando el opositor Henrique Capriles, de acuerdo con el monitoreo ilegal que realizaba el PSUV, según atestiguó Leamsy Salazar, jefe de seguridad de Diosdado Cabello. Al final se proclamó vencedor a Nicolás Maduro. Estudios posteriores han indicado que ese vuelco se produjo especialmente en centros de una y dos mesas de votación, en los que no se abren las urnas de comprobantes para verificar si el resultado se corresponde con el voto electrónico registrado. Muchos centros están además en áreas chavistas, de difícil monitoreo para la oposición.

2. La popularidad de Donald Trump se desploma hasta el 33 por ciento. Solo un 33 por ciento de los votantes de Estados Unidos aprueban la labor de su presidente, Donald Trump, según un sondeo de la Universidad de Quinnipiac que marca niveles récord tanto en aprobación como en desaprobación del mandatario norteamericano. Según el sondeo, elaborado a partir de 1.125 entrevistas, un 61 por ciento de las personas encuestadas desaprueban la gestión de Trump, que llegó al poder el 20 de enero. Un 55 por ciento ven de forma especialmente negativa su labor, salpicada durante estos meses por todo tipo de polémicas políticas y personales. Las cifras esconden una evidente división en función de las simpatías por cada uno de los dos grandes partidos, si bien el nivel de republicanos que apoya a Trump ha pasado en un mes del 84 al 76 por ciento. Alrededor de un 17 por ciento de los seguidores del Partido Republicano critican al actual inquilino de la Casa Blanca.

3. La ley permite reclamar a los padres los destrozos de las juventudes de la CUP. «Nos vemos en las calles, que es cuando las cosas se ven más claras». Estas palabras pronunciadas en el último pleno del Parlamento de Cataluña corresponden a Anna Gabriel, portavoz de la CUP, e iban dirigidas a los representantes de Cs, PSC y PP. Citarse «en la calle» es uno de los recursos que la CUP, y su rama juvenil, Arran, acostumbran a practicar. Expertos penalistas consultados por ABC apuntan que la justicia podría pedir a los padres de los menores implicados en los últimos disturbios llevados a cabo que paguen con dinero los desperfectos causados. Esta opción, introducida por la Ley 5/2000 que regula la responsabilidad penal de los menores como una novedad «revolucionaria», ya se aplicó para perseguir los actos de kale borroka cometidos en el pasado por los cachorros de la banda ETA.

4. EE.UU. confirma que Duke Buchan será su embajador en España. El empresario Richard Duke Buchan será el próximo embajador de Estados Unidos en España, después de que autoridades españolas hayan dado su conformidad al plácet solicitado para él por Washington en la últimas semanas, según supo ABC de fuentes diplomáticas. Para que el nombramiento de Duke Buchan se haga realidad, debe ser sometido a la aprobación del Senado de Estados Unidos, pero no se espera que vaya a tener problemas. El nombre de Buchan fue uno de los primeros que salió a la luz en medios estadounidenses como el New York Times o el Washington Post, para hacerse cargo de la Embajada en Madrid, ocupando la vacante dejada por James Costos, que abandonó la representación diplomática a comienzos de año, tras la salida de Barack Obama de la Casa Blanca.

5. La plaza de toros de Palma de Mallorca vive esta noche su última corrida. La plaza de toros de Palma acogerá este jueves, a partir de las nueve y media de la noche, la que podría acabar siendo la última corrida celebrada en el Coliseo Balear. La incógnita sobre ese posible epílogo se resolverá en los próximos meses, cuando se conozcan las consecuencias exactas de la puesta en marcha de la denominada ley de toros «a la balear», aprobada el pasado mes de julio por el Parlamento autonómico. La nueva norma, que aún no ha entrado en vigor, no prohíbe expresamente los festejos taurinos en las Islas, pero fija numerosas restricciones para su celebración, como por ejemplo la de que no se hiera o se mate al toro. Ello significa que en el futuro sólo se podrán utilizar capotes y muletas, pero no banderillas ni estoques. El propósito implícito de esta ley promovida por el PSOE, MÉS y Podemos es hacer inviable en la práctica la continuidad de las corridas en Baleares. De momento, el Gobierno ha anunciado ya que presentará un recurso contra dicha ley ante el Tribunal Constitucional.

6. Neymar pasa el reconocimiento médico con el PSG. El delantero brasileño Neymar Jr. pasó ya este miércoles el reconocimiento médico con el París Saint-Germain en la ciudad portuguesa de Oporto, horas después de que el FC Barcelona hiciera oficial la intención del jugador de abandonar la disciplina culé. Según informa el diario francés L'Equipe, Neymar acudió a Oporto para el pertinente examen médico, junto con el doctor del PSG, Eric Rolland, y Maxwell, coordinador de deportes del club, previo al inminente fichaje con el conjunto parisino.