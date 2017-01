1. Rajoy en Foro ABC: «Al señor Puigdemont le han dado en Bruselas el trato que se merecía». Mariano Rajoy ha vuelto al Foro ABC después de un año marcado por el bloqueo político y por el acuerdo posterior que permitió su investidura. Una de las conclusiones que ha sacado el presidente del Gobierno es la necesidad de diálogo, principal mandato de los españoles, para lo que ha subrayado que es obligado hacer concesiones y llegar acuerdos. «Hoy en España no hay alternativa a la negociación y al pacto, y eso significa hacer concesiones para alcanzar acuerdos», ha declarado en el evento, realizado con la colaboración de Deloitte y Ferrovial.

2. La llegada de Trump refuerza la ocupación israelí de territorios palestinos: Apenas 24 horas después de anunciar la construcción de 560 nuevas viviendas en Jerusalén Este, el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, ha informado de la aprobación de 2.500 viviendas más en los asentamientos de Cisjordania, «para responder a las necesidades de alojamiento y de la vida cotidiana». El titular de Defensa, de origen moldavo y residente en la colonia de Nokdim, declaró que «volvemos a una vida normal en Judea y Samaria (nombre bíblico para los territorios palestinos de Cisjordania)», una «vida normal» en la que «estamos construyendo y vamos a seguir construyendo», según ha adelantado en su cuenta de Twitter el primer ministro, Benyamín Netanyah.

3. «La La Land» ya hace historia en los Oscar al igualar a «Titanic» con 14 nominaciones:

Las cartas ya están sobre la mesa. Los candidatos saben contra quién compiten para hacerse con el Oscar 2017. En esa carrera, «La La Land» parte como la gran favorita. Esta tarde, la Academia ha anunciado las nominaciones y la película de Damien Chazelle está preparada para hacer historia. Para comenzar, ya se ha equiparado en número de nominaciones, 14, con «Eva al desnudo» (1950) y «Titanic» (1997). En total 14 opciones de estatuilla, incluidas todas las principales: mejor director (Damien Chazelle), mejor actor protagonista (Ryan Gosling), mejor actriz protagonista (Emma Stone), mejor guión original (Damien Chazelle)... Y hasta dos nominaciones más por dos canciones originales («Audition, The Fools Who Dream» y «City Of Stars»).

4. Trump resucita el proyecto de construcción de dos polémicos oleoductos:

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha firmado este martes dos órdenes ejecutivas para resucitar los polémicos proyectos de los oleoductos Keystone XL y Dakota Access, con lo que cumple dos promesas de campaña pese a las críticas de grupos ecologistas. En una comparecencia en el Despacho Oval, Trump aseguró que la construcción de esos dos proyectos, planeados hace años pero paralizados por el Gobierno del demócrata Barack Obama, estará sujeta a «términos y condiciones» que su Gabinete va a «negociar» con las empresas encargadas de construirlos.

5. Habrá primarias en Ciudadanos: dos afiliados de base rivalizarán con Albert Rivera:

En el tiempo de descuento y no sin cierta polémica pero finalmente habrá primarias en Ciudadanos. El plazo se cerraba a las 18 horas de esta tarde y la Comisión de Garantías ha validado dos candidaturas que rivalizarán con la lista oficialista de Albert Rivera. Se trata de dos afiliados de base. Uno madrileño, Juan Carlos Bermejo, y otro sevillano, Diego de los Santos. En el caso del madrileño había manifestado ya hace unos días su intención de presentar una candidatura alternativa. Pero ha habido incertidumbre hasta el final, ya que para presentarse a este proceso hay que presentar una lista de entre 20 y 40 personas que son las que formarían la futura Ejecutiva de cada candidato.

6. El Ayuntamiento de Cartagena declara a Trillo persona non grata por el Yak-42:

El pleno del Ayuntamiento de Cartagena, ciudad natal de Federico Trillo, ha declarado este martes persona «non grata» al exministro de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados por su actuación en el caso del accidente del Yak-42. Los votos a favor de PSOE,Movimiento Ciudadano (MC) y Cartagena Sí Se Puede (CTSSP-Podemos) han permitido sacar adelante una moción de la formación morada, en la que se insta al ayuntamiento a que se abstenga de organizar cualquier acto institucional en el que Trillo participe, además de no dispensarle ninguna atención en virtud del cargo que pudiera ostentar.