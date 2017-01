1. Peña Nieto no acudirá a su reunión con Trump. No ha tardado mucho el presidente de México en responder a las amenazas de Donald Trump. A las 8.55 hora de Washington el presidente americano escribió a trvés de Twitter que si México no estaba dispuesto a pagar el muro lo mejor era no reunirse con Peña Nieto. Solo tres horas después, el presidente mexicano ha contestado por el mismo canal: «Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el presidente de los Estados Unidos», ha escrito el presidente mexicano, que no acudirá a su encuento con Trump el próximo 31 de enero.

2. El año 2016 cerró con la creación de 413.900 empleos y una reducción del paro en 541.700 personas. En concreto, la cifra total de desempleados situó en 4.237.800, la menor de los últimos siete años, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa de paro descendió hasta el 18,63% de la población activa y marcó el porcentaje más bajo desde finales 2009 mientras que la ocupación se incrementó hasta 18.508.100 personas, 413.900 más que en 2015.

3. El Eurogrupo valida el presupuesto de España y celebra el compromiso de aprobar ajustes si es necesario. Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) han dado luz verde este jueves al plan presupuestario de España para 2017 y han celebrado el compromiso del Gobierno español para adoptar nuevos ajustes si fuese necesario para cumplir con el objetivo de déficit público. «Estamos de acuerdo con la opinión de la Comisión (Europea) de que el presupuesto de España cumple en líneas generales con los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento», destaca la declaración aprobada por los responsables de Economía de los socios comunitarios.

4. Un senador de ERC presume de que la Generalitat tiene de manera ilegal los datos fiscales de los catalanes. También tiene elaborada una lista de los jueces que comparten el objetivo independentista, además de haber llegado ya a un acuerdo secreto para permanecer en la OTAN cuando se produzca la secesión. Son algunas de las afirmaciones del senador de ERC Santi Vidal en el transcurso de una serie de conferencias organizadas por ERC y pronunciadas en los pasados meses. Vidal, expulsado de la carrera judicial por elaborar en su momento un proyecto de constitución catalana, explica por ejemplo que la Generalitat ya tiene los datos fiscales de todos los catalanes, algo que, reconoce se ha obtenido de manera ilegal.

5. El PSOE define a Podemos como «populismo destructivo» que «debilita» la democracia. Los socialistas ya trabajan en su redefinición ideológica con vistas al 39 Congreso de junio y en el borrador político previo se presenta en como la alternativa al «populismo destructivo» de Podemos que, asegura, «pretende debilitar nuestro sistema político». El PSOE, que reconoce necesario actualizar su credo a la nueva coyuntura, reafirman su «apuesta radical por la democracia que está siendo cuestionada en nuestro país por un populismo destructivo».

6. Crean las primeras quimeras humanas. En la mitología clásica, una quimera era un animal fantástico con cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón que vagaba por Asia aterrorizando a poblaciones y engullendo animales. En el siglo XXI, una quimera es un organismo vivo que contiene células de dos especies diferentes, ratas con tejidos de ratón, pollos con partes de codornices, cerdos con partes de cabra... Pero, sobre todo, la creación de quimeras es una revolucionaria línea de investigación que tiene como reto fabricar órganos humanos en el interior de animales para acabar con las listas de espera de trasplante.