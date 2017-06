Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 9 de junio

1. Theresa May gana las elecciones con 308 asientos, pero pierde la mayoría absoluta. Las elecciones de Reino Unido han acabado con la mayoría absoluta de May, pues el adelanto de los comicios para acabar con un Corbyn que parecía hundido en las encuestas y dotarse de una mayoría más sólida ha acabado justamente en lo contrario: May ha perdido la mayoría absoluta que heredó de Cameron, dejándose 15 escaños, y Corbyn sale muy reforzado al ganar 33 diputados. Surgen ya las primeras voces en las propias filas tories que piden la dimisión de su líder tras «una campaña desastrosa». Con la ya fiable proyección de escaños conocida al alba británica, el Partido Conservador obtendría 316 escaños, se quedaría por lo tanto a diez de la mayoría absoluta de 326 y habría perdido quince escaños. Podría sumar números para gobernar con su tradicional aliado, el partido unionista norirlandés DUP, que se calcula obtendrá justamente diez diputados. Los laboristas ganan 33 escaños y llegan a 265. Los liberales suman cinco y se quedan en 13, a pesar de que han sufrido la llamativa derrota de su ex líder Nick Clegg, que pierde su plaza norteña de Sheffield.

2. Los independentistas escoceses sufren un duro desplome en las elecciones del Reino Unido. El Partido Nacionalista Escocés (SNP) ha sufrido un duro revés en las elecciones británicas y ha perdido 22 diputados (de 56 a 34) con respecto a los comicios de 2015. La pérdida de apoyo popular de los independentistas, unida al ascenso del Partido Conservador, se interpreta como un rechazo implícito a la convocatoria de un segundo referéndum soberanista anunciado por la ministra principal Nicola Sturgeon. A pesar de los resultados, Sturgeon ha asegurado que su partido «ha ganado las elecciones en Escocia». «Pero claramente tengo que reflexionar sobre el resultado de las elecciones», ha añadido.

3. La Generalitat de Cataluña envuelve en un gran acto de propaganda el anuncio de la consulta. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su segundo, Oriol Junqueras, comunicarán este viernes, tras la celebración de un consejo ejecutivo extraordinario, la pregunta y la fecha del referéndum de autodeterminación que el independentismo pretende celebrar en otoño. Por encima de la ley, sin acuerdo con el Estado, con una exigua mayoría en el Parlament, el independentismo está decidido a consumar su salto al vacío, aunque de momento solo de palabra: si no hay sorpresas, no habrá documento oficial que deje constancia de la decisión para evitar la acción de la Justicia. El soberanismo tratará de jugar a fintar y amagar hasta el final. El Gobierno catalán en pleno y los diputados de Junts pel Sí y la CUP ya han recibido la orden «inexcusable» de asistir al acto.

4. El FROB empezó a preparar un posible rescate del Popular hace dos semanas. La Junta Única de Resolución (SRB, por sus siglas en inglés) y su equivalente a nivel nacional, el FROB, los dos organismos encargados de ejecutar la intervención por orden del Banco Central Europeo (BCE), contrataron a la firma independiente que cifró el agujero contable del Popular en hasta 8.200 millones de euros de cara a su posible intervención y venta a otro banco hace unas semanas, según admitieron ayer fuentes del fondo de rescate español. Esta firma, según ha podido saber ABC, ha sido Deloitte, que ha destinado a un equipo de unas 40 personas a estos trabajos. Otras fuentes conocedoras del proceso consultadas por ABC aseguran que ya hace dos semanas hubo contactos entre las autoridades y las firmas de consultoría y los despachos de abogados en esa línea. El FROB ha contado en este proceso también con Arcano y Baker & McKenzie como asesores.

5. Nicolás Maduro tomará «acciones judiciales» contra opositores para «defender su honor». El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha informado que tomará «acciones judiciales» en defensa de su «honor» y que designó a un grupo de abogados para se realice un «juicio histórico» contra los dirigentes opositores que acusan a su Gobierno de provocar las muertes durante las protestas. «He decidido, en uso de mis facultades como ciudadano, ejercer acciones judiciales en defensa de mi honor, en defensa de la verdad y he designado un grupo de abogados para que metan una querella y se haga un juicio histórico con todos estos dirigentes de la derecha que acusan (...) cuando provocan ellos las muertes», dijo en cadena obligatoria de radio y televisión.

6. La falta de lluvia deja a media España en alerta o emergencia por su sequía. Si se comparan los mapas de seguimiento de los indicadores de estado de la sequía a finales de mayo de este año con el de la misma fecha del año pasado podría parecer que estamos en un país diferente. Pero no. El régimen de lluvias nada ha tenido que ver con el del año pasado y a estas alturas del año hidrológico (comenzó el 1 de octubre) el valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas se cifra en 455 litros por metro cuadrado, lo que representa en torno a un 13% menos que el valor normal correspondiente a dicho periodo (de octubre a mayo), según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Esta escasez en las precipitaciones ha menguado las reservas hidrológicas. En este momento, los embalses están al 54,2% de su capacidad. Una cifra que es inferior a la media de los últimos 5 años (73,5%) y de los últimos 10 años (69,8%). Todos los sistemas se encuentran con niveles por debajo de los últimos 5 y 10 años, excepto el Cantábrico oriental, Tinto Odiel y Piedras y las Cuencas Internas de Cataluña. Así, mientras hace un año el verde (normalidad) era el color imperante, ahora el rojo (emergencia) y naranja (alerta) predominan en el tercio noroccidental de los mapas de la Península, y en algunos puntos del sur y el Levante, y buena parte del resto del país se encuentra en prealerta.