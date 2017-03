Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 3 de marzo

1. Doce diputados faltan de media a cada sesión en la Cámara. Desde la investidura del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un total de doce señorías faltan de media en cada sesión a uno de los momentos más trascendentes de su labor parlamentaria: las votaciones plenarias. Tal es así que el hemiciclo no ha contado con aforo completo en ninguna de las sesiones en las que se ha decidido la aprobación o el rechazo de las iniciativas parlamentarias. Ni en el caso de los proyectos más importantes remitidos por el Gobierno a la Cámara como la adecuación del objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, ni en los grandes éxitos de la oposición como el primer paso para la derogación de la reforma laboral.

2. Trump concede el plácet para nombrar a Morenés nuevo embajador en EE.UU. El Gobierno de Estados Unidos ha concedido ya el plácet a las autoridades españolas para que procedan al nombramiento de Pedro Morenés como embajador de España en ese país, según confirmaron a ABC fuentes gubernamentales. No obstante, el nombramiento del ex ministro de Defensa podría no tener lugar en la reunión de hoy del Consejo de Ministros y demorarse alguna semana más. La concesión del plácet se ha realizado en un tiempo bastante breve para los usos habituales —en torno a un mes—, sobre todo, teniendo en cuenta que hay una nueva Administración al frente de Estados Unidos. El Gobierno español, tras esperar a que se produjera el relevo en la Casa Blanca, pidió el plácet para el ex ministro de Defensa, al día siguiente de que se produjera la toma de posesión de Donal Trump como presidente, el pasado 20 de enero, pero el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, no asumió el cargo hasta el 1 de febrero.

3. Mike Pence también usó un correo personal para tratar asuntos oficiales y de seguridad nacional. Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, utilizó una cuenta privada de correo electrónico cuando era gobernador de Indiana para tratar asuntos oficiales, tal y como informa el periódico «The Indianapolis Star». Según el medio, Pence habría utilizado de forma habitual dicha cuenta para abordar temas sensibles y de seguridad nacional. Además, el correo fue hackeado el pasado verano. Sin embargo, Trump y su equipo llevaron a cabo una dura campaña contra Hillary Clinton a raíz del escándalo de los mails de la que fuese candidata a la Casa Blanca. Una posición que también mantuvo el vicepresidente de EE.UU.

4. Pablo Genovés, en ABC: «Reivindico un Plan Marshall para las artes en España». A la espera del cara a cara entre Miguel Ángel y Sebastiano del Piombo, dos pesos pesados del Renacimiento italiano, que se medirán en la National Gallery a partir del próximo día 15, y mientras la Tate Britain repasa la brillante carrera de David Hockney, un artista español expone en la catedral de San Pablo de la capital británica. El artista habla en ABC sobre la consideración del arte en la sociedad, su relación con el poder o las consecuencias del Brexit para Reino Unido.

5. Fernando Torres, tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza: «Ha sido solo un susto». El estadio de Riazor vivió minutos de tensión en la recta final del choque entre el Deportivo de la Coruña y el Atlético de Madrid cuando Fernando Torres se quedó tendido inconsciente en el césped después de un fuerte golpe en la cabeza en la pelea por un balón. El delantero rojiblanco cayó desplomado después del impacto para tremendo susto de algunos de los compañeros y rivales que estaban cerca y que reclamaron inmediatamente la entrada de las asistencias. Sin embargo, tras los primeros minutos de tensión seguidos de momentos de incertidumbre, ha sido el propio jugador quien, después de haber sido atendido por los médicos, ha compartido un mensaje en Twitter asegurando que se encontraba bien. «Ha sido solo un susto», asegura el delantero en esta red social.

6. El juicio a Rubén Castro por malos tratos contra su expareja comenzará el 25 de mayo. La Fiscalía le pide cuatro años de cárcel por los malos tratos cometidos supuestamente sobre su expareja sentimental. Sin embargo, la acusación particular que ejerce la exnovia del delantero del Betis solicita para el futbolista ocho años y nueve meses de cárcel o, de manera subsidiaria, la imposición de una pena de siete años de prisión, así como el pago de 150.000 euros por el daño físico y moral ocasionado y 500 euros por los daños físicos causados en la última agresión.Fuentes cercanas al caso han confirmado a Europa Press que este jueves se le ha notificado a las partes que el juicio comenzará el día 25 de mayo —días después de que termine la temporada en Primera División en la Liga española—.