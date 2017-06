Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 23 de junio

1. El Gobierno da por perdido el apoyo del PSOE al techo de gasto. En La Moncloa miran con enorme desconfianza al PSOE de Pedro Sánchez, sobre todo tras su último bandazo, relacionado con su cambio de voto en el Tratado de Libre Comercio con Canadá, que ha dejado realmente perplejo al equipo de Rajoy. Pero les salen las cuentas para saltar los próximos obstáculos de esta legislatura tan complicada. Superado el susto de un posible rechazo al tratado con Canadá, el siguiente reto del Gobierno será aprobar el techo de gasto de los Presupuestos de 2018, que se votará en la primera quincena de julio. Aprobar el techo de gasto es un paso imprescindible para poder sacar adelante, en otoño, las cuentas públicas, y el Ejecutivo necesita formar otra mayoría en el Congreso. Cada votación en el Parlamento se ha convertido en una negociación endiablada, en un juego de equilibrios y contraprestaciones y, sobre todo, en una operación de calculadora para tener más síes que noes. Pero en La Moncloa hay optimismo y ya no se mira al PSOE como colaborador imprescindible. El Gobierno de Rajoy contará con sus recientes socios presupuestarios para dar otro salto adelante esta legislatura.

2. El Brexit se confirma como una mala idea al año de su aprobación. Se cumple un año del triunfo del Leave en el referéndum del 23 de junio, donde ganó por 51,8%-48,1% (17,4 millones de votos contra 16,1). No se ha producido el cataclismo que vaticinaban el Gobierno de Cameron, el FMI, la OCDE y los principales bancos de inversión. Pero es indudable que el Brexit ha sido una pésima idea, que ha creado un enorme problema donde no lo había. Los hogares británicos han perdido poder adquisitivo, la crisis política es palpable, con un Gobierno muy débil tras las últimas elecciones. La posición negociadora británica es muy frágil y confusa y se espera una oleada de deslocalizaciones a medida que se avance en la ruptura. La aventura híper nacionalista del Brexit ya está castigando al Reino Unido. Además, la sociedad británica está partida en dos políticamente, dividida como nunca antes.

3. Muere otro joven por disparos en el 83 día de protestas en Caracas. El joven David José Vallenilla, de 22 años, murió baleado con tres tiros en el pecho, y media docena de manifestantes resultaron heridos por los disparos, entre ellos, el diputado José Manuel Olivares, con fractura en la mano, durante el 83 día de protesta antigubernamental en Caracas. El asesinato ocurrió este jueves en el distribuidor Altamira de la autopista Francisco Fajardo, adyacente a la base aérea La Carlota, donde se realizan las multitudinarias manifestaciones de protesta de la oposición. Hay una imagen donde un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) le dispara a José Manuel Vallenilla a 5 metros de distancia a quemarropa tras las rejas de La Carlota. Con los tres impactos que recibió en el pecho el joven no llegó con vida a la Clínica Avila de Altamira.

4. Abre sus puertas el Centro Botín, la nueva joya de Cantabria. Era el sueño de Emilio Botín, su «niña bonita». Desde 1993 el banquero presidía la Fundación Botín, creada hace 53 años, en 1964, por Marcelino Botín Sanz de Sautuola y su esposa, Carmen Yllera, para promover el desarrollo social de Cantabria. Soñó para ella una nueva sede en la bahía de su amado Santander. Y no solo lo soñó, sino que logró hacerlo realidad, aunque falleció inesperadamente en septiembre de 2014, sin poder ver en pie el proyecto que un día encargara al arquitecto italiano Renzo Piano. Sí pudo ver al menos cómo en 2012 arrancaba esta aventura. Le pidió a Piano que acabara el edificio en 18 meses. ¿Sería una premonición? Pero era tal la complejidad que resultó imposible. Hoy estaría feliz. Para la inauguración del Centro Botín se han programado tres exposiciones que, a priori, parecen muy alejadas unas de otras. Por un lado, «Y» (hasta el 10 de septiembre), primera monográfica en España del artista alemán de origen belga Carsten Höller, empeñado en hacernos ver que el arte también puede ser divertido. Sus lúdicas exposiciones semejan parques de atracciones. En la Tate Modern instaló unos toboganes gigantes. Santander no será menos: podremos darnos un relajante baño de sales en medio de la muestra y después meternos en la cama a echar un sueñecillo. Y no es una metáfora de la obra de Höller. El visitante podrá dormir en una extraña cama instalada en la sala de exposiciones: gira y se eleva hasta los 3,5 metros. Eso sí, quien se anime tendrá que pagar entre 250 y 350 euros por noche. Höller, que ha sumado unas gemelas santanderinas a su proyecto «Twins», nos obliga a elegir entre uno de los dos itinerarios previstos. En uno de ellos hay dos jaulas de canarios suspendidas del techo y unidas por una balanza.

5. Esposas, Golf y cirugía plástica para la trama de «la rueda de las televisiones», a cuenta de SGAE. El primer auto del juez Ismael Moreno dibuja el modus operandi de la trama millonaria que investigan los agentes de la UDEV de la Policía Nacional. Y hay de todo: oscuros pagos en aparcamientos de centros comerciales a los encargados de contratar música en algunas cadenas; empresas que se facturan unas a otras, que tienen a la SGAE como única fuente de sus millonarias operaciones; familiares y amigos, esposas y madres convertidos en autores que no habían hecho música jamás y de pronto se vuelven hiperactivos, generan millones con cientos y cientos de obras registradas y logran que sean emitidas sin pausa por las cadenas...Así es como se ha construido la investigación que parte de los hechos denunciados entre 2006 y 2011 pero que llega hasta unas semanas antes de ponerse en marcha la operación, que revela la comisión de delitos «de pertenencia a organización criminal, delito continuado contra la propiedad intelectual y delito continuado de falsedad.

6. El Orgullo Gay se «multiplica» en Madrid: más días de fiesta, más eventos y más visitantes. Desde hoy, Madrid acoge el World Pride, el evento más multitudinario en favor de los derechos de dicha comunidad, que reunirá en la capital a más de 2 millones de personas hasta el próximo día 2 de julio. Cada año que pasa, la manifestación del Orgullo Gay es más numerosa pero en esta ocasión se batirán todos los registros. Madrid coge el testigo de Toronto para albergar un evento que sólo se ha desarrollado cuatro veces antes en la historia. Roma fue la pionera en organizar el World Pride en el año 2000; Jerusalén fue la sede en 2006; Londres en 2012 y Toronto en 2014. Así, este World Pride será el primero en castellano y tendrá el «A quién le importa» de Alaska como himno oficial. Tampoco le faltarán tradiciones, como la carrera de tacones (día 29), propias del Día del Orgullo Gay, una celebración que este año se multiplicará en todos los aspectos. El año pasado la fiesta en Madrid duró cinco días, mientras que en esta ocasión se dobla y contará con diez días de actividades.