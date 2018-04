Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 13 de abril

ABC.es

1. Las lenguas cooficiales, ariete del nacionalismo. De celebrar la «riqueza» lingüística de España que recoge la Constitución a la discriminación del castellano. Como un rodillo que avanza imparable, las comunidades autónomas con dos lenguas cooficiales llevan años legislando en lo que se está perfilando como un ataque sin tregua a la lengua común. El castellano, desamparado. Hace dos días se tenía conocimiento de los nuevos criterios de contratación de la Orquesta Sinfónica de Baleares, en los que el catalán pasa a ser mérito, quizás la más pintoresca regulación a favor de una lengua que, en otros campos como es el del ejercicio de la medicina, sin embargo, tiene consecuencias mucho más graves. Los ejemplos son variados a lo largo y ancho del territorio español, en una sistemática labor de zapa que con la excusa de la protección de lenguas en muchos casos minoritarias acaban socavando derechos individuales. En el caso de Navarra, por ejemplo, donde solo el 6,7% de la población habla euskera, el Parlamento aprobó la nueva ley Foral de Contratos Públicos, por la que las empresas que quieran ser subcontratadas por las administración en trabajos que requieran atención al público deberán tener un plan de euskera. En otras regiones, como es el caso de la Comunidad Valenciana, el Gobierno presidido porXimo Puig ofrecerá incentivos fiscales a las empresas que implanten el requisito lingüístico en sus plantillas, en una política que pretende extender el uso del valenciano en el ámbito privado más allá de las bonificaciones ya existentes como las que se dan por rotular en los comercios.

2. Iglesias impone su autoridad ante Espinar y Errejón. Con autoridad, como un padre cuando ve a un hijo que se aparta del buen camino, Pablo Iglesias trató de zanjar ayer con un puñetazo encima de la mesa la disputa interna en torno a la candidatura de Íñigo Errejón para presidir la Comunidad de Madrid. Errejón se presentará a las primarias para ser el candidato si se dan las condiciones para poder pilotar el proyecto. El que fuera número dos del partido trabaja desde hace un año con esta idea, pero tiene una condición clara: diseñar la estrategia política y configurar los equipos que le acompañarán en su paso a la política autonómica. Ayer él y personas de su confianza trasladaron este mensaje desde el Congreso de los Diputados. La dirección madrileña plantea que la elección del candidato a la Comunidad se haga «cuanto antes» y apunta al mes de mayo. En el sector errejonista se niega que haya una decisión definitiva tomada. Pero el conflicto estriba en que la intención de la dirección parece que es proceder «más adelante» a la elección de las listas electorales, algo que ha roto los plazos que manejaba Errejón, que además considera contraproducente abrir una cuestión interna en mitad del caso Cifuentes.

3. JpC compara al juez Llarena con Tejero: «Es un golpe de Estado togado». «He decidido aplazar el pleno de la sesión de investidura convocada para el 13 de abril de 2018». El presidente del Parlamento de Cataluña desconvocó el pleno de investidura de Jordi Sànchez (JpC) previsto para hoy una vez se conoció que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena denegó al candidato de JpC y ERC acudir al hemiciclo parlamentario. De esta manera, el Parlamento catalán sigue sin fecha para investir un presidente autonómico, pero no «sine die» pues está limitado al 22 de mayo, día tope para evitar la convocatoria de elecciones. Con el de ayer, Torrent cosecha cuatro intentos fallidosde investir presidente: Carles Puigdemont, Jordi Turull -que se sometió a una votación, perdida por la falta de apoyo de la CUP- y dos de Sànchez. Como respuesta, Torrent ha convocado para hoy una reunión extraordinaria de la Mesa parlamentaria «para abordar las actuaciones políticas y legales que se puedan derivar». Sobre estas, los partidos secesionistas anunciaron que plantearán a la Mesa que el Parlamento catalán presente una querella contra el magistrado del TS.

4. Tensión entre el PP de Madrid y Génova por el pulso de Ciudadanos a Cifuentes. La crisis generada por el máster presuntamente falsificado de Cristina Cifuentes no sólo ha puesto en peligro la continuidad de la presidenta al frente del Gobierno autonómico, sino que también está abriendo heridas en el seno del partido. Los populares madrileños están indignados por el «chantaje» de Ciudadanos, que ha amenazado con apoyar la moción de censura y dejar al PP sin gobierno en Madrid si no dimite Cifuentes. Por eso no quieren que la dirección nacional del partido la deje caer. Ya hay dirigentes que se han atrevido a decir incluso que eso sería «una cobardía del PP nacional». Así lo apuntaba ayer en público el portavoz del PP en Fuenlabrada, y secretario de Estrategia Electoral del PP de la Comunidad de Madrid, Sergio López: «Dejar caer a la presidenta sería un acto de cobardía por parte de la dirección nacional». No se quedó ahí: «Sería –añadió– una cesión al chantaje de un partido minoritario, y un error gravísimo».

5. Los estadounidenses apoyan el bombardeo a Siria; los británicos, no. La tensión de las horas previas al bombardeo al régimen de Bashar Al Assadse mide también por el nivel de apoyo de la opinión pública a sus respectivos gobiernos, que podría ir cayendo si la operación de castigo al dictador sirio se prolonga en el tiempo. Las últimas encuestas elaboradas en el Reino Unido muestran que son más los británicos que se oponen a la intervención militar que los que la apoyan. Según YouGov, un 43% rechazan expresamente una operación consistente en el lanzamiento de misiles contra objetivos militares sirios. Mientras que son sólo la mitad, un 22%, los que muestran su apoyo. El hecho de que un tercio de los encuestados no se pronuncie, un porcentaje alto, hace que los detractores no alcancen la mitad más uno de los británicos. Si nos atenemos al mismo sondeo, esta postura contraria contrasta con el hecho de que seis de cada diez consultados dan por hecho que el Gobierno sirio y sus aliados han manejado armas químicas en sus operaciones militares. La evolución en el tiempo muestra cómo el respaldo de los británicos a una intervención militar se ha ido debilitando en el tiempo desde finales de 2015, cuando los partidarios ganaban con un 60% a 20%.

6. Alerta máxima desde hoy y hasta el domingo en Navarra y Aragón por la crecida extraordinaria del Ebro.El Ebro está desbocado. Ayer alcanzó más de ocho metros de altura a su paso por localidades, como Boquiñeni, Novillas y Pradilla, aunque lo peor de la cresta de la crecida aún está por llegar. Las lluvias persistentes no dan tregua y el nivel sigue subiendo. No será hasta hoy cuando la punta de la riada pase por estos municipios, y llegue a Zaragoza capital el próximo domingo, según advierte la Confederación Hidrográfica del río (CHE). En el tramo navarro, ayer el caudal del Ebro superó los 2.500 metros cúbicos por segundo. Es una enorme masa de agua alimentada por las riadas registradas en sus principales afluentes, tanto de Navarra como de Aragón. La jornada de ayer fue aciaga en puntos de estas dos regiones, pero también de La Rioja. Mientras se calmaba la situación en el País Vasco, donde aminoró el temporal, al Gobierno riojano le preocupaba que la crecida deje sin agua potable alos vecinos del municipio de Alfaro, que ayer se abastecieron de provisiones. También reclamó precaución en Haro, donde el aumento de los caudales amenazó a las edificaciones cercanas a los cauces.