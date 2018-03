Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 28 de marzo

1. El independentismo entrega la calle a los comités violentos bajo influencia de la CUP. Son los convocantes de las concentraciones independentistas de los últimos días que acabaron con graves disturbios en Barcelona y en otras localidades catalanas. Asalto de la Subdelegación del Gobierno en Gerona; intento de lo mismo en la de Lérida -resuelto con salvas de los policías- y contenedores quemados, lanzamiento de objetos y destrozo de material urbano en Barcelona, alrededor de la Delegación del Gobierno. Cortes de autopistas y carreteras nacionales. Agentes de los Mossos d’Esquadra heridos. La Guardia Civil lo tiene claro. Los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) «nacieron para impedir la acción de la Justicia mediante movilizaciones sociales», con el fin último de conseguir la secesión de Cataluña. Así lo detalla la Guardia Civil en uno de los últimos informes que entregó al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga a los principales líderes del «procés» independentista. Los primeros CDR surgieron el año pasado, pero su expansión no se produjo hasta los días posteriores a la consulta independentista del 1-O. Autodenominados en un principio como Comités de Defensa del Referéndum, rápidamente se rebautizaron como Comités de Defensa de la República para adaptarse a su nueva misión tras la consulta secesionista: defender el resultado del 1-O y presionar a los partidos independentistas para que la república catalana, proclamada el 27 de octubre, fuese una realidad.

2. Jami, el fiel y subvencionado escudero del viaje de Puigdemont a ninguna parte.Josep Maria Matamala, al que todos llaman Jami, es la persona con mayor capacidad de influencia en Carles Puigdemont, quizás superando a su esposa. Jami, empresario y exconcejal de CiU en el Ayuntamiento de Gerona, ha sido el más estrecho asesor, apoyo y amigo desde que Puigdemont se propuso conseguir la independencia de Cataluña. Su papel se visibilizó fotografiado mientras desayunaba con Puigdemont una mañana de jueves en una cafetería de Bruselas. Fue el pasado 2 de noviembre, cuando ambos estaban apenas recién llegados a la capital belga, el lugar elegido por el depuesto presidente de la Generalitat para eludir la acción de la justicia e intentar internacionalizar el conflicto. Casi cinco meses después, Jami Matamala iba en el coche junto a su amigo cuando cruzaron la frontera entre Dinamarca y Alemania y ambos despertaron del sueño de la independencia frente a unos policías germanos.

3. La imputación de la edil Rommy Arce pone contra las cuerdas a Carmena. Nueva imputación en el Gobierno de Manuela Carmena. A los casos de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por su denuncia del open de Tenis se suma el de Rommy Arce por sus comentarios en Twitter tras la muerte por infarto del mantero Mmame Mbaye en Lavapiés. El juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, en un auto fechado el pasado viernes 23, ha citado a declarar como investigada (antigua figura de imputada) a la edil por una presunta incitación al odio en sus «tuits», habida cuenta de su insistencia en responsabilizar a la Policía Municipal. Arce acudirá ante el juez el próximo 25 de abril (12.45 h.).Pese a que la oposición ha vuelto a recriminar a la alcaldesa su condescendencia con la polémica concejal, a la que mantiene en el cargo a pesar de la imputación y pese a que fue reprobada en el Pleno, ni Carmena ni su Gobierno han hecho valoración alguna. Solo Arce, con un tuit en la misma línea que los anteriores: «Gracias a todas por el apoyo. No conseguirán callarnos ni doblegarnos con querellas y amenazas. Seguiremos luchando por las de abajo y en defensa de las libertades civiles».

4. Trump mantiene sus lazos cordiales con Putin pese al castigo a Rusia. EE.UU. y la UE han entrado en un intercambio de golpes con Rusia sin precedentes desde la Guerra Fría. La expulsión masiva de diplomáticos, decretada por los aliados como respuesta al envenenamiento del exespía Sergei Skripal en suelo británico, recibió ayer una dura respuesta de Moscú, que centra sus acusaciones en Washington. Aunque el Kremlin se reserva las acciones concretas que anuncia para el futuro, señala a Estados Unidos por capitanear medidas «repugnantes» y de «chantaje» a sus aliados. Es la primera reacción oficial de Rusia a la iniciativa más contundente de Trump contra el Gobierno de Putin en sus catorce meses de mandato. Una decisión que culmina una escalada que inició la Casa Blanca poco antes, también con unas primeras sanciones al Kremlin por su interferencia en la elección presidencial. Eso sin contar con la continua aprobación de castigos económicos a Moscú por su acoso a Ucrania, que Trump heredó de Obama. Pero lo que habría sido una continuidad natural entre inquilinos de la Casa Blanca sobre un hasta ahora indiscutido rechazo a la política exterior expansionista y agresiva de Putin, topa ahora con una atípica querencia presidencial. Es la política del guiño del «outsider», que no quiere soltar la mano de Putin.

5. Kim Jong-un proclama en China su compromiso con la desnuclearización de Corea tras reunirse con Xi Jinping. China ha anunciado que el líder norcoreano, Kim Jong-un, realizó esta semana una visita a Pekín durante la cual señaló su compromiso para alcanzar la desnuclearización de la península coreana. «Nuestra posición constante es estar comprometidos con la desnuclearización de la península», afirmó Kim durante sus reuniones con el presidente chino, Xi Jinping, informó la agencia oficial china Xinhua, que ha desvelado el contenido de la visita. Kim, que podría reunirse en los dos próximos meses con los presidentes de Corea del Sur y de Estados Unidos, confió en que ese diálogo pueda dar frutos después de los pasos dados por su país para reducir la tensión. «La cuestión de la desnuclearización de la península coreana puede resolverse si Corea del Sur y Estados Unidos responden a nuestros esfuerzos con buena voluntad y crean una atmósfera de paz y estabilidad a la vez que toman medidas progresivas y sincronizadas para la consecución de la paz», añadió Kim.

6. España vapulea a una Argentina sin Messi.Los méritos de Lopetegui se acumulan: no pierde, recupera a Isco, le devuelve a Argentina la paliza, todos los delanteros marcan en la pasarela del 9 (Morata lo tiene crudo), y el estilo se revitaliza con una nueva mezcla generacional. No estaba Messi, pero Argentina opuso un centro del campo de cinco que sorprendió por su capacidad para tener la pelota. Se la discutió a sus homólogos en la selección española, diestros a la hora de ceder la iniciativa y acunarse para después golpear a lomos de un punzante Asensio. El zurdo del Madrid y Diego Costa, que también fue de la partida, brindan al seleccionador alternativas ofensivas que enriquecen más si cabe su plan. Tras un primer tiempo en el que los argentinos dieron la talla, el segundo dio paso a un esperpento de los de Sampaoli. Iago Aspas aprovechó sus minutos y acumuló un gol y dos asistencias en su particular tablón de motivos para tener una cama en Rusia. Costa y Thiago mojaron e Isco hizo de Messi con un triplete.