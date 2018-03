Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 21 de marzo

ABC.es

Actualizado: 21/03/2018 07:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. El Govern se gastó 119.700 euros en observadores internacionales. El Govern independentista se gastó 119.700euros en los observadores internacionales para el referéndum ilegal del 1 de octubre. La Guardia Civil ha constatado que el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) hizo dos transferencias a una entidad holandesa «a cambio del servicio prestado por observadores internacionales en el referéndum», según recoge un informe del Instituto Armado al que ha tenido acceso ABC. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarenahabía encomendado a la Guardia Civil la investigación de tres transferencias del Diplocat a la entidad holandesa The Hague Center for Strategic Studieses porque había sospechas de que podían estar relacionadas con el traslado en avión, alojamiento y prestación de servicios de estos observadores. Pues bien. La investigación de la Guardia Civil ha dado sus frutos y «ha evidenciado mediante documentos que son esclarecedores» que los pagos del Diplocat -entidad creada por el Govern independentista para internacionalizar el «procés»- eran por servicios de los observadores internacionales. Lo sostiene en el mismo informe.

2. Urdangarin tiene hoy en el Supremo su última oportunidad de evitar la prisión. El desenlace final del caso Nóos comienza a escribirse desde las diez y cuarto de la mañana. A esa hora comienza en el Tribunal Supremo la vista de los recursos contra la sentencia de la Audiencia de Palma. Aunque son varios los recursos que se han presentato -el de la Fiscalía, el de Iñaki Urdangarin y el de Diego Torres, los más destacados-, es el que afecta al marido de la Infanta Cristina el que acapara toda la atención. Urdangarin,condenado a seis años y tres meses de prisión, tiene la última oportunidad de evitar su ingreso en prisión. Durante la fase de instrucción, y a pesar de haber tenido claras posibilidades para ello,se negó a llegar a cualquier acuerdo con la Fiscalía -de haberlo hecho probablemente la pena que hubiera recibido no implicaba su entrada en la cárcel-, pero decidió seguir hasta el final con su postura de mantener su inocencia. Hoy su horizonte penal es tenebroso, porque el Ministerio Fiscal también recurrió su condena para pedir que se eleve hasta los diez años. Asimismo la Abogacía del Estado solicitó una pena mayor para él, en concreto de diez meses. La defensa, por su parte, insiste en la libre absolución basándose en el mismo argumento que ha mantenido desde el primer momento: Urdangarin solo se encargaba en el Instituto Nóos de las relaciones institucionales y en ningún caso tomaba decisión económicas o de gestión, que eran responsabilidad de su socio, el también condenado Diego Torres.

3. El PP busca a Ciudadanos para evitar que se derogue la prisión permanente. Pese a que el Pleno del Congreso acordó el pasado jueves que la derogación de la prisión permanente revisable siga adelante, el PP no se da por vencido y quiere buscar un acuerdo con Ciudadanos para mantener paralizada esta reforma el máximo tiempo posible. De momento, existe coincidencia en que el plazo de enmiendas debe seguir prorrogándose por lo que no es de esperar que la tramitación se desbloquee de forma inminente. Ayer la Mesa del Congreso amplió una semana más el plazo de enmiendas parciales con los votos de PP y Ciudadanos. No se sumó a este trámite el PSOE, pese a que los socialistas habían manifestado su voluntad de esperar hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la pena. El PP quiere asegurar una paralización de esta reforma a largo plazo para que la legislatura se agote antes de que la reforma haya completado su tramitación y decaiga. Para ello, los populares están pendientes del PSOE, al que el portavoz popular, Rafael Hernando, reclamó ayer que aclare su posición. «Me parece sorprendente que en la Mesa no pida prórroga después de estar toda la semana pasada acusándome a mí y al PP de que habíamos quebrantado un acuerdo tácito en esta materia», criticó. «Le pido que se aclare y no mienta y que en un asunto como éste no pretenda eludir sus responsabilidades». Tras el desgaste que ha supuesto este debate para el PSOE, la dirección ha decidido cargar la responsabilidad de mantener parada esta derogación en PP y Cs, los partidos que quieren frenarla. «Son ellos los que tienen que asumir las consecuencias de ese debate», defendió Robles, que aseguró que el PSOE «no va a presentar ninguna enmienda».

4. Investigan si un hombre mató a sus dos hijos antes de arrojarse a las vías del tren en Getafe. La Policía Nacional investiga las extrañas circunstancias de la muerte de dos hermanos de 13 y 8 años, cuyos cadáveres fueron halladoscalcinados en su domicilio de Getafe por los Bomberos de la Comunidad de Madrid que acudieron a sofocar un incendio. Se da la circunstancia de que poco después, un hombre de 46 años se arrojaba a las vías del tren en la estación de Cercanías de Getafe Industrial, situada a escasos 1,7 kilómetros: a unos siete minutos en coche. Pereció en el acto arrollado por un convoy que no pudo evitarlo, según su conductor. Cuando se cruzaron los datos, se descubrieron las dimensiones de la tragedia: se trataba del progenitor –José Alberto Gálvez López, de 46 años– de las víctimas, los dos pequeños. Las primeras pesquisas apuntan a un parricidio, según las fuentes consultadas. El dramático episodio se descubrió a las 20.30 horas. Todo sucedió en el número 8 de una vivienda situada en la plaza de Benjamín Palencia, tras recibir el 112 una llamada alertando de un fuego. Fue un vecino el que avisó a las 20.15 horas. El siniestro no era muy grande, ya quesolo afectaba a una parte del piso, un bajo, por lo que fue apagado enseguida.

5. CC.OO. niega que el top manta destruya empleo y UGT apoya despenalizarlo. Los principales sindicatos, CC.OO. y UGT, no advierten efectos adversos sobre el empleo si finalmente prospera la propuesta de Podemos de despenalizar el «top manta» para que se castigue con una sanción administrativa y no con privación de libertad. «Encuentro razonable la propuesta de Podemos», señala Santos Nogales, secretario de Acción Sindical de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, que asevera que «no hay mucha influencia» del top manta en el pequeño comercio y sí una «convivencia pacífica». «No creo que el debate sea sobre la incidencia en el empleo aquí; es un empleo que la mayor parte ya ha sido deslocalizado hace décadas», explica el secretario general de CC.OO. Servicios, José María Martínez en referencia a la fabricación de esos productos fuera de España. «Los productos falsificados tienen una vía de comercialización muy grande y no procede que el castigo recaiga sobre el eslabón más débil de la cadena, sino que habría que apuntar a las mafias», asevera Nogales. Martínez cree que dar una solución al problemas de los manteros no puede enfocarse desde un punto de vista jurídico-doctrinal por el componente social que tiene este asunto, y apunta a las políticas de inmigración. «La legalización de la venta ambulante es algo ya tradicional y recurrente, ha tenido distintas soluciones en el tiempo y siempre tienen un alcance asimétrico al ser actividades caracterizadas por la informalidad», dice.

6. Un herido en la sexta explosión en pocos días en Texas. Las autoridades estadounidenses han informado este martes de que un hombre de unos 30 años ha resultado herido tras producirse una nueva explosión en la localidad de Austin, en el estado de Texas, donde se han registrado ya seis deflagraciones similares en el último mes. El incidente ha tenido lugar en un establecimiento de la empresa Goodwill en la calle Brodie Lane, según ha informado el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, que ha indicado que las explosiones podrían estar relacionadas con la misma persona. Los agentes de la Policía, así como de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, se han desplazado hasta el lugar de los hechos, que ha sido evacuado de forma preventiva, según ha recogido la cadena de televisión ABC. No obstante, la policía de Texas rechazó en su cuenta de Twitter que el suceso estuviese ligado con lo anteriores: «No ha explotado un paquete. Los elementos dentro del paquete no eran una bomba, sino un artefacto incendiario. En este momento, no tenemos ninguna razón para creer que este incidente tenga relación con las anteriores bombas».