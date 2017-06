Las seis noticias que debes conocer hoy, miÃ©rcoles 14 de junio

1. Este miércoles se vota en el Congreso de los diputados la moción de censura presentada por Podemos. La moción de censura fue defendida ayer tanto por Pablo Iglesias como por Irene Montero. La gran sorpresa del día fue la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, algo que no se había confirmado. Rajoy llevaba días preparando «a fondo» su intervención, estudió todas las fichas que le enviaron desde los ministerios, trabajó con centenares de papeles que pidió a sus colaboradores y finalmente reelaboró con todo ese material los dos discursos que pronunció, uno para responder a Irene Montero y otro para replicar a Pablo Iglesias. Hoy será el turno para el resto de partidos, que darán sus argumentos para apoyar o no la moción presentada por la formación morada. Comenzarán los partidos con menor representación para continuar con los que tienen mayor, de manera que los populares serán los últimos en intervenir.

2. La alcaldesa de Roma pide al Gobierno que no envíe más solicitantes de asilo a la capital italiana. La alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, miembro destacado del Movimiento 5 Estrellas, ha reclamado este martes al Gobierno central que no envíe a más solicitantes de asilo a la capital italiana, argumentando que ya se encuentra bajo mucha presión. «Esta administración espera que las decisiones sobre dónde establecer nuevos centros tengan en cuenta la evidente presión que la migración está suponiendo para Roma y las consecuencias, que podrían ser devastadoras a nivel social y para la protección de la gente para la que se construyen», ha indicado, en una carta enviada al Ministerio del Interior. La petición de Raggi ha tenido lugar un día tras el revés sufrido por el Movimiento 5 Estrellas en las elecciones locales celebradas el domingo, en las que no pudo acceder a la segunda vuelta en 24 de las 25 alcaldías en disputa.

3. Al menos 30 heridos en un enorme incendio en un edificio residencial de 27 pisos en Londres. Los bomberos tratan de sofocar las llamas del incendio de una torre residencial de 27 plantas en el centro-oeste de Londres donde se atiende a personas heridas de diversa gravedad, al menos 30, mientras otras están siendo rescatadas del interior del edificio, aunque se teme que pueda haber desaparecidos. El fuego, de enormes dimensiones, comenzó a las 00:15 GMT en la Torre Grenfell, en una zona próxima a Notting Hill, donde trabajan unos 200 bomberos y 40 camiones. La Policía Metropolitana de Londres (MET) ha señalado en su cuenta de Twitter que «numerosas personas» están siendo atendidas por heridas de diversa gravedad e inhalación de humo.

4. Los estibadores comienzan una huelga que se extenderá 48 horas. El sector de la estiba se asoma hoy a un precipicio de 48 horas de huelga. Finalmente no hubo acuerdo de última hora en la reunión de ayer entre patronal y sindicatos y los puertos afrontarán dos días ininterrumpidos de huelgas. Las pérdidas provocadas por estas movilizaciones podrían superar los 50 millones al día. La subrogación de trabajadores sigue siendo el principal foco de conflicto en el sector. Los sindicatos, encabezados por la Coordinadora de Trabajadores del Mar, plantearon ayer una nueva propuesta a la patronal, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco), en la que reclaman que se mantenga el empleo y que los procesos de selección se lleven a cabo a través de los Centros Portuarios de Empleo (CPE), anteriores Sagep (sociedades de gestión de trabajadores portuarios). A cambio, ofrecen que se adelante parte de la rebaja del sueldo del 10% pactada en el preacuerdo entre ambos. La patronal ni aceptó ni rechazó el plan. Anesco aseguró que no tenía «potestad» para responder a esta nueva propuesta y que necesitaba convocar una asamblea para debatirla. Esta se celebrará el viernes. Los estatutos de la organización impiden que se celebrara antes.

5. El Ayuntamiento de Madrid proyecta peatonalizar otras ocho zonas más de Chamberí. El Ayuntamiento de Madrid peatonalizará otras ocho zonas más del distrito de Chamberí a partir de 2018 si la experiencia piloto que comenzó el lunes en la calle de Galileo resulta bien acogida por los vecinos. Durante la fase de prueba, se analizarán y evaluarán los resultados de este proyecto piloto. Cuando acabe el año, se decidirá, conforme a esos datos, si se revierte a la situación original, se prolonga el periodo de prueba o se comienzan las obras con el diseño previsto. En caso de que el balance sea positivo, según explicaron a ABC fuentes municipales, la «peatonalización en las otras zonas se hará progresivamente, para que afecte lo mínimo a los residentes». Los nuevos tramos sobre los que se actuará son el parque de la calle Joaquín María López, entre Gaztambide y Andrés Mellado; el colegio Decroly en Guzmán el Bueno, entre Joaquín María López y Donoso Cortés; el mercado de Guzmán el Bueno, en Andrés Mellado, entre Fernando el Católico y la travesía de Andrés Mellado; el centro de mayores Blasco de Garay, entre Meléndez Valdés y Fernando el Católico; el parque de Meléndez Valdés, entre Blasco de Garay y Calvo Asensio; el mercado de la calle de Vallehermoso, entre Fernando el Católico y Casarrubuelos; la plaza del Conde del Valle Suchill, entre Arapiles y Rodríguez San Pedro; y la plaza de Manuel Silvela, entre Manuel Cortina y Luchana.

6. Nadal renuncia a Queens. El tenista balear anuncia que se tomará un descanso tras conquistar un exigente Ronald Garros y llegará a Wimbledon sin rodaje en la hierba. «Adoro Queens, gané ahí en 2008, y cuando he hecho finales en Wimbledon es porque antes he jugado en Queens. Esperaba tomarme unos días de respiro y estar preparado, pero a los 31 años, y tras una larga gira por la tierra con todas las emociones vividas en Roland Garros, he hablado con los doctores y hemos decidido que mi cuerpo necesita descansar si quiero estar listo para Wimbledon», escribió en las redes sociales el tenista.