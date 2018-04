Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 11 de abril

ABC.ES

1. Génova niega que esté «sondeando a nadie» y descarta que haya una decisión «inminente» sobre Cifuentes. Si no da marcha atrás, Albert Rivera sentenció ayer de forma casi definitiva la trayectoria política de Cristina Cifuentes. La proclamada amistad que ambos decían profesarse de poco ha servido. La salud del pacto firmado en julio de 2015 entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el grupo de Ignacio Aguado en la Asamblea regional se deterioró muy rápido. Hoy las relaciones están rotas. La confianza es nula. El caso del máster ha puesto la puntilla, y Ciudadanos dejará caer a quien consideran uno de los carteles electorales del PP que mejor compite contra ellos. Rivera manifestó su decisión ayer, durante la reunión de su grupo parlamentario en el Congreso, y cargó en Mariano Rajoy la responsabilidad de su futuro. «Son ellos los responsables de si quieren un gobierno de la lista más votada o de la segunda», lo que supone la voluntad inequívoca de apoyar la moción de censura que firma el PSOE si Cifuentes resiste y Génova no fuerza su salida.

2. La CUP comienza a perder el control de los Comités de Defensa de la República. Los Comités de Defensa de la República (CDR) surgieron hace ya meses, pero su expansión no se produjo hasta después del referéndum independentista del 1 de octubre. Tomaron el relevo de la Assamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, que hasta entonces llevaban la voz cantante en las movilizaciones secesionistas. No ha sido un simple cambio del director de orquesta. La partitura ha cambiado. Si algo resaltaba de las multitudinarias manifestaciones independentistas -especialmente las de la Diada- era su carácter pacífico. Ni una papelera rota. Ahora, la Guardia Civil considera que el escenario es bien diferente. «Nacieron para impedir la acción de la Justicia mediante movilizaciones», sostenía el Instituto Armado en un informe reciente publicado por ABC, en el que también incidía en sus llamamientos al independentismo a ejercer «tanto resistencia activa como pasiva, como la desobediencia civil».

3. El abogado de Villarejo se cita en Rusia con el mafioso que amenazó al fiscal. «No sabemos si Ilias Traber puede desplazarse a España o no. Lo que sí sabemos es que un abogado y su hija viajaron el pasado fin de semana a reunirse con él en Rusia (...) Esto no puede acabar como las amenazas sobre mi familia y yo mismo». Son palabras del fiscal José Grinda ante la Sala de la Audiencia Nacional que juzga a dieciséis presuntos miembros de la mafia rusa (dos han quedado ya exonerados) por asociación ilícita y blanqueo de capitales. Ayer fue la segunda vez durante este juicio que Anticorrupción sacó a relucir las presiones y maniobras sufridas a lo largo de la instrucción. Ilias Traber, «el Anticuario», considerado uno de los jefes de la «Tambovskaya», en busca y captura por una orden europea, ya amenazó al fiscal y a sus familiares, tal y como expuso la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en una carta enviada a Interior. El abogado que se reunió recientemente en Rusia con él es Enrique Díaz-Bastién, según las fuentes consultadas por ABC. Este letrado se encarga de la defensa del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión, pero curiosamente no es el mismo que representó a Traber en un recurso de reforma que interpuso en nuestro país. Grinda no detalló a la Sala si conoce los motivos de esa cita, que vinculó de forma tácita a las presiones recibidas.

4. Rusia veta la investigación sobre los ataques químicos en Siria propuesta por EE.UU. Rusia ha bloqueado en la ONU una resolución propuesta por Estados Unidos para crear una investigación sobre los ataques químicos en Siria, acercando la posibilidad de una acción militar de Washington contra el régimen de Damasco. Rusia utilizó su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para impedir la aprobación del texto, respaldado por doce de los quince Estados miembros. Según este país, EE.UU. planteó la iniciativa únicamente como un «pretexto» para justificar una posible acción militar, pues sabía que Moscú no iba a aceptarla. Este lunes, la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, había exigido al Consejo una respuesta al supuesto ataque químico del pasado fin de semana en Duma y había avisado de que, si Rusia la bloqueaba, su país estaba dispuesto a actuar por su cuenta.

5. Carmena entrega la difusión de sus noticias a la agencia alemana DPA y deja fuera a la española EFE. El Ayuntamiento, desde que Ahora Madrid llegó a Cibeles, ha mantenido fuera de su contratación a la agencia pública EFE. El contrato expiró en los últimos meses de gobierno de Ana Botella. EFE es la primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, con más de setenta años de trayectoria y con presencia en 120 países a través de sus 180 corresponsales. El equipo de Gobierno municipal ha adjudicado la cobertura informativa internacional de las actividades del Consistorio a la agencia alemana de noticias DPA. Según el expediente de contratación, el pasado día 5 se entregó este servicio a DPA por un importe total de 89.058 euros (impuestos incluidos) para hacer y distribuir información sobre las actividades del ayuntamiento en el ámbito internacional. La licitación para la adjudicación de este contrato, al que también había concursado la agencia EFE, depende del Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, cuya concejal delegada es Rita Maestre.

6. El Barça explica por qué no merece la Champions al perder contra la Roma y caer eliminado. El Barcelona entendió que efectivamente la Champions está embrujada cuando Dzeko aprovechó en el minuto 6 una excelente asistencia de De Rossi y un error de marcaje de Alba -perdió la marca-para conseguir el primer gol de la noche. Era pronto para hablar de milagro romano, pero los italianos se habían ganado el derecho de empezar a soñar. El Barça cayó en el desasosiego y la Roma insistía en su presión altísima. Umtiti, apático; Piqué, impreciso; Ter Stegen -a quien tanto queremos-, nervioso, como en cierto modo todo el equipo: insólitas grietas en la sociedad Busquets-Iniesta. La afición local gritaba y cantaba como quien cree que le va a ser concedido lo que espera. En la Roma destacaba Dzeko, el autor del gol, que a sus 32 años está realizando una temporada extraordinaria. Los de Di Francesco, envalentonados, eran capaces de encerrar al Barça, miedoso, en el último tercio de su campo y atosigarle con ataques continuados. Lo único bueno para los azulgrana, sin circulación de balón y sin ocupar bien los espacios, era que el tiempo pasaba.