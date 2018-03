Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 27 de marzo

ABC.ES

Actualizado: 27/03/2018 07:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Matamala, un profesor y dos conductores de la Generalitat viajaban con Puigdemont en el coche. El empresario y expolítico Josep Maria Matamala, –amigo inseparable, principal confidente de Carles Puigdemont y presunto pagador del alquiler de la mansión de Waterloo– es una de las personas que viajaba en el coche junto al expresidente catalán en el momento de su detención el pasado domingo en Alemania, según ha podido saber este diario de fuentes conocedoras de la operación. En el vehículo, que fue interceptado cuando Puigdemont trataba de llegar a Bruselas tras la reactivación de una euroorden de captura contra él, se encontraban también «un profesor de la Universidad Pompeu Fabra», no identificado además de «dos conductores adscritos a la Generalitat». De acuerdo con las mismas fuentes, estos funcionarios están actualmente en activo al servicio de la institución catalana. La concurrencia de ambos respondería a la urgencia por completar cuanto antes y con las menos paradas posibles las más de 17 horas de conducción y 1.500 kilómetros de recorrido que el candidato del PDECat tenía pendientes hasta llegar a su destino.

2. Rajoy suma el apoyo de Rivera al transigir con subidas para ocho de cada diez pensiones. El camino a recorrer por los nuevos Presupuestos Generales del Estado tiene desde ayer un obstáculo menos que salvar después de que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunciara un acuerdo con el Gobierno para apoyar las nuevas cuentas. Un proyecto que, como gran novedad, prevé que 7,2 millones de pensiones, el 80 por ciento del total, se revaloricen por encima del IPC, según desveló el líder de la formación naranja. Estas alzas se traducirán en subidas del 2 por ciento para las pensiones mínimas, deducción de 200 euros al año en el IRPF para los pensionistas con pocos recursos o mejora de las pensiones de viudedad (la cuantía pasará del 52% al 60% de la base reguladora para mayores de 65 años sin otras fuentes de ingresos). También se incluye la exención del pago de IRPF hasta las pensiones de 14.000 euros anuales -ahora hasta 12.000- lo que se traducirá en ahorros de unos 740 euros al año, y aquellas que asciendan hasta los 18.000 euros al año tendrán rebajas fiscales de unos 300 euros de media al año.

3. La deuda exterior de España cae a su nivel más bajo desde 2008. La economía española acabó 2017 como su sexto año financiando al exterior, un hecho inédito de la actual recuperación que no había ocurrido nunca desde que existen registros. El superávit por cuenta corriente alcanzó el año pasado los 24.800 millones de euros, un 2,5% más que en 2016 y un nuevo récord, si bien entonces supuso un 2,2% del PIB. El mayor crecimiento de la economía deja la capacidad de financiación actual en el 2,1%, publicó ayer el Banco de España. La balanza por cuenta corriente es el saldo del intercambio de bienes, servicios y rentas de un país con el resto del mundo y es el principal indicador de la capacidad de una economía para financiarse del exterior. La balanza de pagos incluye más partidas, y el año pasado fue positiva para España en 22.144 millones, un 3% más y otro máximo histórico.

4. Cifuentes insinúa filtraciones del partido en el caso de su máster por «levantar alfombras». Desde que el jueves pasado la presidenta Cifuentes acudiera al pleno de la Asamblea, donde se le preguntó informalmente por la polémica de su máster, la política no había vuelto a aparecer en público. Ayer se la pudo ver, aunque a través de un «plasma», en la sede del PP, donde convocó a su comité ejecutivo autonómico. Ante sus fieles, defendió de nuevo su inocencia y achacó lo ocurrido con el máster a «una cacería política y personal» derivada de «la lucha de mi Gobierno contra la corrupción; levantar alfombras, abrir ventanas, caiga quien caiga, tiene un alto precio». La insinuación de la presidenta parece de fácil lectura: las alfombras que ha levantado han sido las de su propio partido. Como ella misma señaló, su Gobierno se ha «personado como acusación en la operación Púnica» y «nada más conocer la existencia de irregularidades en el Canal de Isabel II», las pusieron «en conocimiento de la Justicia, lo que ha dado pie a la Operación Lezo». Desde su entorno reconocen los «daños colaterales» que les han supuesto estas actitudes, pero añaden que no son los únicos adversarios: «Aquí hay fuego amigo y enemigo; el PP en Madrid está haciendo una buena gestión y es un enemigo potente de cara a las elecciones».

5. Tony Blair pide otro referéndum sobre el Brexit antes de 2020. Un ex primer ministro británico, el laborista Tony Blair, instó ayer al partido «tory» y al Gobierno a que planteen un segundo referéndum sobre el Brexit antes de que comience el periodo transitorio, en marzo de 2019, ya que para entonces ya estará clara la situación en que quedará el Reino Unido tras su salida de la UE y no habrá más margen de negociación. En una conferencia sobre el Brexit pronunciada en la London School of Economics, Blair no sólo defendió la «racionalidad» de celebrar otra consulta a la vista de lo mucho que se juega el pueblo británico, sino también la urgencia de que esta se plantee antes de que comience el periodo transitorio, ya que pasado marzo de 2019 «estamos irreversiblemente fuera de la Unión Europea». Blair comenzó por asegurar que «dejar que el pueblo tome una decisión final (sobre el Brexit) es de sentido común si se considera la cuestión de forma racional y libre de presiones».

6. El Ayuntamiento estudia endurecer el protocolo por alerta meteorológica tras la muerte en El Retiro. La muerte de un niño de 4 años en El Retiro, aplastado por un árbol de grandes dimensiones derribado por el viento, podría desembocar en un endurecimiento del protocolo de actuación para parques y jardines en situaciones de alerta meteorológica. Así lo anunció ayer la edil de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, que, además, hizo un balance del arbolado en la capital y de cómo trabajó el Ayuntamiento tras el suceso del pasado sábado. Acompañada de la directora general de Aguas y Zonas Verdes del Consistorio, Beatriz García San Gabino, aseguró que el pino, que cayó por un colapso de la raíz, «estaba sano» y no mostró ninguna señal de que tuviera alguna afección: «Era imposible preverlo». Dadas las explicaciones, tanto Medio Ambiente como los grupos de la oposición coinciden en que una de las posibles soluciones es revisar el articulado actual. Purificación Causapié (PSOE) y Begoña Villacís (Cs) así lo han transmitido, como la petición de José Luis Martínez Almeida (PP) de constituir un Pleno extraordinario para conocer lo ocurrido. «No descartamos una revisión del protocolo; ya se trabaja en ello y, si es necesario, así se hará», dijo Sabanés.