Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 20 de marzo

1. El nuevo PSOE de Sánchez se estanca en los sondeos y no logra la unidad interna. Hace diez meses que Pedro Sánchez ganó las primarias y recuperó la Secretaría General del PSOE. Su mero regreso, con el rechazo a Mariano Rajoy como piedra angular de su campaña, rompió el discurso con el que Pablo Iglesias había colocado a Podemos por delante de los socialistas en todos los sondeos. El CIS publicado en agosto de 2017 invirtió la tendencia y devolvió al PSOE a la segunda posición con el 24,9% de los apoyos. Esa encuesta sirvió a Sánchez para proclamar que se había ganado ya «la batalla de la izquierda». La crisis catalana lastró aún más a Iglesias y dio verosimilitud al relato del líder socialista, cuya estrategia no es otra que la de presentarse como alternativa natural a un presidente que considera en declive. Pero las encuestas posteriores certificaron que aquel dato no ha sido el inicio de la remontada socialista. El barómetro del mes de enero situó al PSOE en un 23,1% de voto, casi dos puntos por debajo del primer CIS con Sánchez de vuelta en Ferraz. Y hablamos del CIS, que es la única encuesta a la que en Ferraz otorgan ya credibilidad. En la sede socialista se han instalado en el negacionismo demoscópico como respuesta a la falta de crecimiento. Este fin de semana sorprendían las palabras deJosé Félix Tezanos, secretario del Área de Estudios y Programas de la ejecutiva federal, que aseguraba que las encuestas que hacen los medios «no son sociología, sino parasociología» y «una especie de brujería». Tezanos acusó directamente a los medios de inventarse las encuestas en un momento en el que las de varios medios sitúan a Ciudadanos por delante de los socialistas. «Estamos sufriendo acoso, que es impropio, porque somos una organización pujante», denunció Tezanos.

2. Cs intenta apropiarse de la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. Ciudadanos ha vuelto a desmarcarse del PP y de las demás fuerzas políticas y ha optado por intentar liderar en solitario la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas, un problema que afecta a más de 87.500 pisos en toda España (según un informe del Institut Cerdá) y que sufren directamente, además de los propietarios, los vecinos de la comunidad y del resto del barrio, que ven cómo se degrada la convivencia. La formación naranja ha decidido ignorar el acuerdo que hay en el Congreso de los Diputados para combatir la ocupación ilegal de viviendas, ha dado un paso más y lo ha hecho en solitario. Por ello, hoy registrará en el Congreso de los Diputados una proposición de ley -la ley integral contra la ocupación de vivienda- para permitir juicios rápidos que agilicen el desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente y para endurecer las penas cuando la ocupación se realice de forma violenta o se trate de narco-pisos. Además, la formación naranja propone que las comunidades de vecinos puedan instar también al desalojo, y no sólo los propietarios.

3. El Tribunal Supremo tardará «varias semanas» en redactar la sentencia del caso Nóos. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) celebra mañana la vista pública en la que estudiará los recursos de apelación presentados contra la sentencia del caso Nóos. Se trata de los interpuestos por la Fiscalía; la Abogacía del Estado; el marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarín; su exsocio Diego Torres; y el expresidente de Baleares Jaume Matas. La vista se celebra apenas un año después de que el 17 de febrero la Audiencia Provincial de Palma dictara la sentencia que rebajó considerablemente las penas que solicitó la Fiscalía para los principales acusados de esta causa, en la que se juzgaron las actividades delictivas de Urdangarín y Torres desde el instituto Nóos. Siete de los 17 procesados resultaron condenados. La Sala que estudiará los recursos de casación estará compuesta por su presidente,Manuel Marchena, y los magistrados Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, el ponente. Fuentes del Tribunal señalaron que la decisión del Supremo, que ya será firme, no se conocerá hasta dentro de «varias semanas», el tiempo que tardará el ponente en estudiar las alegaciones, valolarlas y someterlas a consideración de sus compañeros.

4. Las falsificaciones ya hacen perder a España más de 67.000 empleos. Podemos pretende despenalizar uno de los principales puntos de distribución de falsificaciones en España: el top manta, tras la muerte del vendedor senegalés Mmame Mbaye, que generó tumultos contra la policía en el madrileño barrio de Lavapiés. El partido liderado por Pablo Iglesias propuso ayer en el Congreso de los Diputados que esta actividad sea castigada con una sanción administrativa y no con privación de libertad, volviendo a la situación previa a 2015. La medida suavizaría el celo sobre la venta ambulante de piratería y falsificaciones. Fabricantes y consumidores alertan sobre el impacto de las falsificaciones en la economía española: supone un agujero de 67.405 empleos directos y 7.659 millones en ventas al año. Así lo reflejan los datos recogidos por la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema), que señala que España es el segundo mercado de la UE para las falsificaciones, solo superado por Italia. Las industrias intensivas en derechos de propiedad intelectual suponen un 40,8% del PIB español y emplean a 4,527 millones de personas, un 25,8% del total. Por sectores, el textil, con 4.127 millones de pérdidas de ventas, es el más afectado por esta actividad ilegal. Por detrás se sitúan los medicamentos (1.170 millones), los cosméticos (949 millones) y los neumáticos y baterías (477 millones).

5. El TC se inclina por avalar las subvenciones públicas a centros que segregan por sexos. El Tribunal Constitucional tiene previsto abordar en el Pleno que comienza hoy una ponencia favorable a mantener las subvenciones públicas a centros educativos concertados que segregan a los alumnos por sexo. Según ha podido saber ABC de fuentes solventes, la mayoría de los magistrados se inclinan por apoyar que se mantengan estas ayudas, si bien lo harán muy divididos, de lo que da fe el hecho de que esta sea lacuarta vezque el asunto se lleve al Pleno. Sin embargo, y a diferencia de las anteriores, todo apunta a que en esta ocasión habrá sentencia. La separación de los alumnos por sexos es uno de los aspectos más polémicos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), reforma promovida por el exministro José Ignacio Wert. Y es uno de los puntos cuestionados por el Grupo Socialista, cuyo recurso (hay otros cuatro pendientes) es el que hoy estará sobre la mesa de los magistrados. El apartado 3 del artículo 84 de la ley señala que «no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos» y que la elección de esta educación no puede implicar «en ningún caso» un trato «menos favorable».

6. Casi 200 muertes diarias por sobredosis de opiáceos en Estados Unidos. Como en una vuelta a un pasado no tan lejano, que devastó a miles de jóvenes estadounidenses en los años 70 y 80, el abuso de las drogas se ha convertido otra vez en uno de los grandes problemassociales del país entrado el siglo XXI. El dramático caldo de cultivo hay que situarlo, en buena parte, en la demoledora crisis financiera y económica recién superada. Y en especial, en el imparable deterioro que ha azotado los últimos años a los estados industriales del este y del norte. La caída de la actividad del acero, el aluminio, la minería y otros subsectores ha creado zonas deprimidas donde el futuro parece haber cerrado sus puertas. Con el hombre blanco de edad madura y avanzada como víctima tipo, el mismo que trasladó su desánimo en las urnas desde los demócratas al populista Trump, son los estados que crearon el vuelco electoral los más afectados: West Virginia, Ohio, Pensilvania, New Hampshire y Kentucky. El aumento de potenciales consumidores de calmantes se ha visto retroalimentado los últimos años por un mayor número de prescripciones médicas de sustancias. La inclusión de pacientes con síntomas leves, dolores más o menos crónicos, que en Estados Unidos superan los 110 millones de personas, ha disparado el número de productos farmacéuticos en el mercado. En 2016, último año en que se llevó a cabo un censo oficial de este tipo, casi 64.000 estadounidenses murieron a causa de una sobredosis. Como resultado, una sobrecogedora media de 175 fallecimientos cada día y un número cinco veces mayor que en 1999, año desde el cual son más de 600.000 las vidas perdidas.