Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 31 de julio

1. La mayoría de los venezolanos dan la espalda a la Constituyente de Maduro. Más de la mitad de los venezolanos llamados a las urnas prefierieron quedarse este domingo en casa a participar en las elecciones convocadas para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente. Más de la mitad de los venezolanos prefirieron, en definitiva, mostrar su rechazo a Nicolás Maduro, para quien los comicios, en los que la oposición se ha negado a participar, suponían prácticamente un plebiscito sobre su gestión. De los 19,5 millones de ciudadanos del padrón electoral, solo 8 acudieron a depositar su voto; en total, un 41,5%, que los opositores reducen al 12%. A pesar del resultado, Maduro no ha dudado en elevar la tensión y ha advertido este lunes medidas contra el Parlamento, la Fiscalía, los líderes de la oposición y los medios privados. El líder chavista, en un acto televisado con simpatizantes chavistas, ha asegurado que la Asamblea Nacional Constituyente, que, según ha dicho , tomará el poder en Venezuela en las próximas horas y «levantará la inmunidad parlamentaria a quien haya que levantarla», actuará contra la «burguesía parasitaria» para solucionar la crisis económica y se hará con el mando de la Fiscalía «para que haya justicia».

2. Odebrecht pagó 25.000 millones en sobornos por contratos en Venezuela. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha revelado que la constructora brasileña Odebrecht pagó 30.000 millones de dólares (unos 25.000 millones de euros) en sobornos por contratos a funcionarios y cargos venezolanos por once grandes obras de infraestructura, entre las cuales está el tercer puente sobre el río Orinoco. En algunos casos se pagó buena parte de lo pactado, pero las obras no fueron terminadas. En consecuencia, Ortega ha anunciado que en los próximos días citará a funcionarios, exfuncionarios y parientes de los que supuestamente recibieron estos sobornos de la constructora o desviar fondos de los contratos suscritos con ella.

3. El PSOE pedirá tras el 1 de octubre reducir las atribuciones del Tribunal Constitucional. El Grupo Parlamentario Socialista mantendrá bloqueada en el Congreso la reforma de las atribuciones del Tribunal Constitucional hasta que la crisis por el referéndum catalán quede solventada, según fuentes de la dirección socialista. Esta reforma salió adelante el pasado mes de diciembre en el Pleno del Parlamento gracias precisamente al apoyo del PSOE y pretende revocar el nuevo poder del TC para inhabilitar a los cargos públicos que le desobedezcan. Una potestad que el PP otorgó a esta instancia durante la pasada legislatura, sin apoyos de la oposición, y que forma parte del legado legislativo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La cuestión entronca directamente con la unidad de España y el desafío soberanista catalán por lo que el apoyo que el PSOE otorgó en diciembre a su derogación generó un fuerte debate interno y duras críticas del Ejecutivo, que llevaron a la Gestora socialista a acordar con el Gobierno ralentizar su tramitación. Desde entonces, el texto se mantiene paralizado en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja con prórrogas permanentes —18 hasta ahora— del trámite de enmiendas. Este asunto será uno de los pocos acuerdos alcanzados entre la Gestora y el Gobierno que Pedro Sánchez mantendrá, al menos por ahora.

4. Las mutuas inyectan 12.200 millones a la Seguridad Social en una década. La delicada situación por la que atraviesan las cuentas de la Seguridad Social desde que estalló la crisis llevó al Gobierno a ingeniar fórmulas para inyectar recursos adicionales al sistema. Aprovechó la ley de mutuas aprobada en 2014 para recortar las reservas que estas asociaciones de empresarios podían acumular sin límite gracias a los excedentes de cotizaciones que logran con la gestión de la bajas laborales y los accidentes de trabajo. Las mutuas gestionan en torno a 12.000 millones de euros de fondos públicos, más del 1% del PIB. En los últimos años, estas cantidades han superado en cada ejercicio el coste de las prestaciones gracias a la buena gestión que realizan estas agrupaciones de empresarios sin ánimo de lucro. Y los excedentes, una vez cubiertas las reservas, han sido devueltos cada ejercicio al sistema de pensiones. Así, la gestión realizada por estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social ha permitido ingresar en la caja del sistema 12.200 millones desde 1997.

5. Mafias serbias gitanas compran a niñas para que roben en viviendas en Madrid. Las bandas especializadas en el asalto a viviendas tienen durante esta época estival una actividad especialmente intensa, bien en domicilios de segunda residencia (con moradores dentro) o en aquellos habituales durante el año (que se quedan vacíos mientras sus dueños pasan las vacaciones fuera). En los primeros tres meses de 2017, se denunciaron en la región 3.187 casos, a una media de más de 35 al día. No todos estos grupos están conformados por el mismo tipo de nacionalidades ni su «modus operandi» es el mismo. La Policía Nacional tiene puesto en marcha su Plan contra la Delincuencia Itinerante, especialmente activa en lo que a robos en viviendas se refiere. Hay tres tipos distintos, con origen en la Europa del Este y que amasan millones y millones de euros, hasta construir imperios del crimen que mueven a cientos de personas. Uno de ellos son los llamados grupos clánicos. Suelen trabajar por el método del resbalón, consistente en abrir las puertas introduciendo una lámina de plástico, como una botella de agua, una radiografía o una tarjeta de crédito. Es lo que hacen rumanos, serbocroatas y búlgaros, principalmente. El papel de las mujeres, autoras materiales del delito, es capital en estos casos. En el caso de las mafias serbias de etnia gitana, se dan casos en los que los cabecillas compran a muchachas de 15 o 16 años a las que instruyen y pagan por cada una de ellas hasta 200.000 euros. La excusa es la dote con la que las casan con varones, de modo que entran en la familia y las aseguran de por vida.

6. Mireia Belmonte, plata en los 400 estilos. Después de siete días de competición, de lanzarse al agua hasta en doce ocasiones, de haber ganado ya una plata en 1.500 y un oro en 200 mariposa, de sufrir un resfriado, la nadadora exprimió al máximo sus piernas, sus brazos, sus músculos, su corazón y su ambición para atrapar la plata en los 400 estilos. Como si nada de lo anterior estuviera en su mente, o en su cuerpo. Como si solo la medalla fuera real, y lo de alrededor no tuviera sentido. Solo cuando tocó la pared, sabiéndose segunda, solo por detrás de Katinka Hosszu y por delante de Sydney Pickrem, todo volvió a su realidad. El cansancio apenas le permitió mostrar una breve sonrisa cuando vio que la cámara la enfocaba. Nada de aspavientos ni celebraciones al agua como en el 200 mariposa. No había fuerza para más. Pero ya lo tenía todo. «Creo que ha sido un buen 400 para acabar el campeonato», se limitó a explicar después. Creer que su carrera había sido «buena», como si conquistar esa plata no fuera nada «gran» ni «épica», subraya también lo extraordinario de sus gestas y de su personalidad. Una competidora insaciable que ya estará pensando en su próximo reto.