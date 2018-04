Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 2 de abril

ABC.es

1. Brecha salarial: las 24 medidas que propone el Gobierno. El Ministerio de Empleo quiere cambiar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Igualdad para que los salarios de las mujeres se acerquen a los de los hombres y para lograr este objetivo ha trasladado a los agentes sociales más de una veintena de medidas para promover la transparencia salarialque, en la práctica, aumentarán las obligaciones de las empresas. El documento de trabajo que tienen los agentes sociales sobre la mesa refuerza los controles de la Inspección y las multas y promueve auditorías con el objetivo último de acabar con la discriminación salarial. Una batería de medidas que están a punto de pactarlos agentes sociales similares a las que están aplicando en otros países como Islandia, Alemania o Reino Unido. Todos están poniendo en marcha iniciativas legislativas para combatir la discriminación salarialque sufren las mujeres. Según datos de la Comisión desde el 3 de noviembre y hasta final de año las mujeres europeas trabajan gratis. Y eso es así a pesar de que la brecha en el conjunto de los 28 países de la UE pasó del 16,7 en 2016 al 16,3 en 2017, según estos mismos datos. En el caso de España, elsalario medio brutopor hora que perciben las mujeres es de media un 14,9% más bajo. Es decir, que trabajaron gratis desde el pasado día 8 de noviembre hasta final de año al igual que en 2016, según UGT.

2. El PNV no condiciona la excarcelación de Puigdemont a los Presupuestos. En su fuero interno el PNV aspira a que los partidos independentistas catalanes formen cuanto antes un nuevo Govern que desactive el artículo 155 de la Constitución, lo que les permitiría retomar su negociación privilegiada con el Gobierno de Mariano Rajoy. Los nacionalistas vascos, al igual que La Moncloa, consideran que aunque cada vez es más reducido, aún hay margen para que se produzca el acuerdo político dentro del bloque soberanista que permita volver a la normalidad institucional en Cataluña y garantice estabilidad a todos. El plazo está marcado en rojo en el calendario. Mañana martes el Gobierno enviará su proyecto de Presupuestos al Congreso dando por iniciado el trámite parlamentario que desembocará en el debate de enmiendas a la totalidad, aproximadamente en torno al 25 de abril. Para entonces, según la exigencia del PNV, cuyos cinco votos son indispensables para la mayoría absoluta de PP, Ciudadanos y nacionalistas canarios, el Parlament deberá haber investido a un nuevo presidente autonómico que no tenga cuentas pendientes con la Justicia, lo que supondrá el final automático de la intervención del Gobierno en Cataluña. De lo contrario, si sigue el 155, Rajoy no podrá contar con el apoyo del PNV y se verá abocado a la prórroga presupuestaria, añadiendo más inestabilidad a la legislatura.

3. Detenido Amador Muñoz, el presunto autor del atropello mortal de su mujer en la A-5. Fin a la búsqueda de Salustiano Amador Muñoz (39 años), el presunto asesino de su pareja, Dolores Vargas Silva (41 años). Según han informado fuentes cercanas a la investigación, la Guardia Civil lo ha detenido mientras se escondía en un piso situado en Vallecas (Madrid) después de varios días persiguiéndolo por varias ciudades de España. Desde el pasado sábado la Guardia Civil lo buscaba como el presunto autor de la cruel muerte de su mujer. El cadáver de Dolores fue localizado a primera hora de la mañana a pocos metros de una cuneta de la A-5 (autovía del Suroeste) en la provincia de Toledo tras ser atropellada varias veces y abandonada junto a una cuneta en la A-5. Ella murió salvajemente asesinada en el punto kilométrico 56 sentido Extremadura, a la altura de la localidad toledana de Santa Cruz del Retamar. La pareja llegó hasta allí por un camino de tierra que discurre paralelo a la A-5 y que separado de la autovía por un vallado. Luego el automóvil conducido por Amador pasó por encima del cuerpo de Dolores varias veces antes de que el hombre lo abandonase entre el vallado y el camino de tierra.

4. Podemos depura su censo ante las altas cifras de desmovilización. En 2019 Podemos se enfrentará a unas elecciones europeas, municipales y autonómicas siendo la primera vez que disponen de tiempo -más de un año- para preparar los comicios a nivel electoral, pero también orgánico. Además de cuestiones como las siglas, las confluencias y el objetivo de aumentar su presencia en los municipios, también aprovecharán este año para resolver uno de los principales asuntos a nivel interno: el control sobre la militancia. Desde el pasado año la formación se encuentra inmersa en un proceso de depuración de su propio censo que busca, por un lado, incrementar el control sobre unas bases cuya magnitud está poco definida en la actualidad y, por otro, evitar cifras de desmovilización que pueda dañar la imagen de un partido que tiene la participación ciudadana como uno de sus principios rectores. La configuración de Podemos en sus inicios respondió más a la urgencia de tener unas estructuras -más o menos basadas en los partidos clásicos- con la que poder presentarse a unas elecciones que al objetivo de construir una formación política con estructuras estables -un censo de militantes bien definido, control sobre las representaciones de Podemos en todos los ámbitos territoriales...-. Dentro de esta urgencia también se enmarcó la necesidad de disponer en un corto periodo de tiempo de una militancia que pudiera tomar decisiones sobre aspectos fundamentales del partido, como la elección de su ejecutiva y del secretario general, con el fin de legitimar el reparto de poder que se estaba dando en el partido en sus orígenes.

5. El oficialista Carlos Alvarado gana las elecciones presidenciales en Costa Rica. El candidato oficialista Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción Ciudadana (PAC), ganó las elecciones presidenciales en Costa Rica celebradas este domingo al cosechar más del 60 por ciento de los votos, de acuerdo con los resultados preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Tras escrutar más del 91 por ciento de los votos, el TSE proclamó a Alvarado Quesada como el vencedor de unas reñidas elecciones marcadas por una profunda división sobre el matrimonio homosexual. El evangelista FabricioAlvarado Muñoz, de Restauración Nacional, obtuvo el 39 por ciento de los votos. A pesar de que las últimas encuestas le daban como favorito, Alvarado Muñoz no pudo imponerse al candidato del PAC, el partido que actualmente gobierna el país centroamericano. «Felicito a Don Carlos Alvarado Quesada y le reitero que puede contar con nosotros porque nosotros también amamos a Costa Rica. Respetamos el resultado porque hoy ganó la democracia», escribió Alvarado Muñoz en su cuenta de Twitter. Aunque los dos candidatos tienen el mismo apellido, no hay relación familiar entre ellos.

6. La Comunidad de Madrid «rescata» a 161 ayuntamientos de la región en crisis económica. La crisis económica que se sufre desde 2008 no sólo ha arrasado muchas economías domésticas; también ha puesto al borde de la quiebra a numerosos ayuntamientos. Y de aquellos polvos, vienen estos lodos: sigue habiendo en la Comunidad de Madrid un numeroso número de municipios que atraviesan serios problemas económicos. La mejor prueba es el elevado número de peticiones de ayuda: hasta 161 ayuntamientos, de un total de 179 que hay en la región, han solicitado al Gobierno regional la ayuda del Programa de Inversión Regional (PIR). Para estos casos de «sequía económica» local, el PIR no sólo facilita la realización de inversiones necesarias allí donde el presupuesto no llega, sino que también permite que parte de este dinero vaya directamente a pagar los recibos de la luz, servicios de basura o limpieza, o las numerosas facturas que se adeudan a proveedores. El problema viene a la hora de pagar los gastos corrientes: la calefacción, la luz, los servicios esenciales... Muchos ayuntamientos se ven literalmente incapaces de afrontar gastos que son imprescindibles para el correcto funcionamiento de la localidad. El gobierno regional, consciente del problema, lo ha abordado a través del PIR, una iniciativa de la consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, que dirige Pedro Rollán, y que tiene previsto aportar, entre 2016 y 2019, un total de 700 millones para los municipios.