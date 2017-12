Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 28 de diciembre de 2017

ABC.ES

28/12/2017

1. El control de la Mesa permitirá a los separatistas una investidura a distancia. La estrategia de Junts per Catalunya (JpC) pasa por convertir a Carles Puigdemont en el presidente de la Generalitat de Cataluña intentando salvar para ello todos los escollos que a priori puede plantear la simple lectura del Reglamento del Parlamento autonómico y la Ley de la presidencia de la Generalitat y del Govern. Según ha podido saber ABC, un equipo jurídico está estudiando las opciones que permitirían a los separatistas conseguir su objetivo sin necesidad de que los huidos tengan que venir a España, algo que descartan de plano, pues son conscientes de que no hay otra salida que no sea su detención y puesta a disposición judicial. El primer objetivo de JpC es compartido con ERC y parece factible: controlar la Mesa del Parlamento autonómico, en la que los independentistas contarán con mayoría, ya que JpC tendrá dos representantes; ERC, otros dos; Cs, dos más y el PSC, uno. Desde el órgano de gobierno de la Cámara legislativa catalana pretenden interpretar distintos preceptos para ir sacando adelante sus iniciativas.

2. Rajoy pone en marcha en Murcia un plan nacional de 5.000 millones en carreteras. «España ya está lista para dar un nuevo impulso a la inversión en infraestructuras». Así lo ha afirmado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante una visita a Murcia, donde puso en marcha el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras, que prevé movilizar 5.000 millones de euros, abarcará más de dos mil kilómetros y creará 189.000 puestos de trabajo. El presidente del Gobierno añadió que, tras superar la crisis económica, España «se ha subido de nuevo al tren del progreso que nunca debió abandonar» y se comprometió a hacer todo lo posible para que los beneficios de la recuperación lleguen a todos, tal y como reclamó el Rey en su Mensaje de Navidad. Según Rajoy, un ejemplo de ello es el acuerdo firmado la víspera con los agentes sociales para aumentar el salario mínimo interprofesional. El jefe del Ejecutivo hizo estas afirmaciones en un acto sobre infraestructuras, que se celebró en el salón Promenade de Murcia, donde estuvo acompañado por el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. El jefe del Ejecutivo también se comprometió a acelerar los trabajos para sacar adelante un Plan Nacional del Agua mediante la presentación en el Congreso de una iniciativa que tenga como objetivo lograr el correspondiente consenso.

3. España suma 300 pensionistas más cada día y el coste ya ronda los 9.000 millones al mes. El gasto sigue pesando cada vez más sobre la caja de la Seguridad Social, cuya lista de perceptores engorda a un ritmo acelerado. Durante este último año, el número de pensionistas ha aumentado en prácticamente 110.000, lo que significa que cada día que pasa el Estado tiene que hacer frente a 300 pensiones más. Y, pese al positivo ritmo de creación de empleo, los ingresos por cotizaciones no están aumentando lo suficiente como para equilibrar la caja. El gasto total en pensiones ha rozado este año los 110.000 millones de euros, lo que arroja un coste medio de unos 9.000 millones al mes. Y esto contando exclusivamente las pensiones contributivas. A eso habría que añadir los alrededor de 9.000 millones de euros que cuestan anualmente las pensiones contributivas, si bien este gasto es financiado directamente por el Gobierno mediante aportaciones finalistas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, no a través de la caja ordinaria de las pensiones que se nutre de las cotizaciones de trabajadores en activo.

4. Unicef denuncia el nivel alarmante de ataques a los niños en los conflictos armados. Los niños se han convertido en objetivo de ataques a un nivel alarmante en las zonas de conflicto de todo el mundo, donde además de ser víctimas de la violencia se les ha usado como escudos humanos o se les ha reclutado para combatir, según ha alertado el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef). Así, en los numerosos conflictos abiertos en la actualidad en todo el mundo los niños se han convertido en objetivos de primera línea, utilizados como escudos humanos, asesinados, mutilados y reclutados para participar en los combates, ha subrayado la agencia de la ONU. Solo en Afganistán, casi 700 niños fueron asesinados en los nueve primeros meses del año, mientras que en el noreste de Nigeria y Camerún, el grupo terrorista Boko Haram ha obligado a por lo menos 135 niños a actuar como terroristas suicidas, casi cinco veces más que en 2016.

5. Las víctimas de Fujimori protestan este jueves en todo Perú contra el indulto. Los familiares de las víctimas del Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) rechazaron este miércoles el indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski en la víspera de Navidad y anunciaron una marcha de protesta en todo el país para este jueves. Mientras las protestas seguían en la calle, este miércoles se conoció también la dimisión del ministro de Cultura, Salvador del Solar, y del presidente de la Televisora Estatal, Hugo Coya. Se espera que antes del fin de semana renuncie el ministro de Defensa, Jorge Nieto. Todos se mostraron contrarios al indulto. «Rechazamos esta decisión porque no nos han escuchado ni nos quisieron recibir ni el presidente Kuczynski, ni la primera ministra, Mercedes Araóz. Somos las víctimas y hemos lanzado esta lucha contra la impunidad. Nosotros no hemos sido los que sentenciamos a Alberto Fujimori, fueron los tribunales los que lo hicieron», expresó el miércoles Gisela Ortiz, hermana de Luis Ortiz, desaparecido en 1992 en la Universidad La Cantuta.

6. PP y Cs denuncian que Ahora Madrid oculte informes para ejecutar sus planes antipolución. El Partido Popular y Ciudadanos reaccionaron el miércoles a la información que publicó este diario sobre el documento de Calle 30 que ocultó Ahora Madrid y que desaconsejaba la medida de reducir de 70 kilómetros por hora a 50 el paseo de Extremadura. Según dicho documento, la propuesta socialista, que salió adelante en mayo de 2016 con los votos a favor de AM y los votos en contra del Partido Popular y Ciudadanos, provocaría más atascos, más accidentes y no mejoraría la contaminación. Sobre este extremo, el portavoz por Cs en la comisión de permanente de Medio Ambiente y Movilidad, Sergio Brabezo, criticó «el parche» socialista. «Ya lo habíamos avisado en aquel momento, que la medida del PSOE lo único que causaría serían problemas de congestión dentro de los túneles de la M-30. Nosotros nos opusimos a esa propuesta y ahora sabemos que Madrid Calle 30 desaconsejaba rebajar la velocidad y también poner semáforos y pasos de peatones porque tendría una incidencia directa dentro de los túneles», apuntó. Para Brabezo la solución en la zona para reducir el problema de contaminación pasa por soterrar la carretera extendiendo la operación Campamento. «Esta medida se suma a otros parches, a otras chapuzas que el PSOE y Ahora Madrid están intentando implementar dentro de la ciudad, que no solamente no solucionan los problemas de los madrileños sino que los agravan», sentencia.