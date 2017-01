Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 26 de enero

1. José Bono no aclaró a las familias por qué se destruyeron restos del Cougar. La controvertida gestión que el exministro de Defensa realizó del accidente del helicóptero Cougar en Herat (Afganistán), en el que fallecieron 17 militares en agosto de 2005, sigue arrojando datos que ponen de manifiesto el «desamparo» al que el Gobierno de Zapatero condenó a los familiares. Como ya ha venido publicando ABC, según la versión de Eduardo Guitard, padre del capitán David Guitard, fallecido en el siniestro, no le recibió, no quiso hablar con él y tampoco contestó a las dos cartas que le envió, en marzo y agosto de 2011.Pero la gestión controvertida de un accidente aéreo en zona de conflicto no solo afectó a Bono. La exministra de Defensa Carmen Chacón también tuvo que hacer frente a las críticas de los familiares de dos militares fallecidos al estrellarse un helicóptero en la ruta entre Banja Luka y Camp Butmir (Bosnia-Herzegovina), el 19 de junio de 2008. Un siniestro en el que también perdieron la vida dos militares alemanes.

2. Nadal quiere bajar los impuestos de la factura eléctrica. La continua escalada del precio de la luz se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno de Mariano Rajoy por la alarma social que genera. Según ha podido saber ABC de fuentes del Ejecutivo, Nadal ha planteado bajar la parte regulada de la tarifa eléctrica para conseguir abaratar la factura. La solución, dicen los expertos consultados, frenaría de inmediato el aumento tarifario de los últimos días, lo que le daría además al titular de Energía tiempo para sacar adelante una nueva regulación para el sector. Además, este jueves, el precio de la luz se toma un respiro y bajará un 5,3%.

3. Peña Nieto asegura que México «pagará ningún muro». Tras la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de ordenar la construcción de un muro en la frontera común, el mandatario mexicano aseguró que su país no pagará esa barrera. «Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro», aseveró en un mensaje televisado.

4.Algunos niños del autobús escolar que volvó ayer en Fuenlabrada: «No subimos al autobús porque el conductor hacía cosas raras». Según ha podido saber este periódico, momentos antes de iniciar el fatídica recorrido, cuatro alumnas prefirieron no subir al autobús tras observar al conductor hacer cosas raras. «Antes de entrar vimos que estaba muy nervioso, moviendo las manos y las piernas de una forma que no era normal», suscribe una de ellas, que en medio de la estampa, comentó al resto que, además, era el mismo tipo que ayer pegó varios bandazos en el viaje de vuelta. «Mi amiga preguntó: ¿Nos subimos? Y ninguna quiso».

5. El Real Madrid pierde su primer trofeo. Un gol de Danilo en propia puerta estrenó anoche el marcador del Celta de Vigo-Real Madrid. Cristiano Ronaldo trató de solucionar el error de su compañero con un gol en el minuto 61. Sin embargo, los gallegos no querían irse sin aumentar ellos mismos su marcador, de manera que a seis minutos del final Daniel Wass puso a su equipo por delante con un 2-1. El último esfuerzo de Lucas Vázquez, que logró colocar el balón en la portería del rival en el minuto 89, no sirvió para que los de Zidane pasaran a semifinales de la Copa del Rey.

6. Muere Mary Tyler Moore, «la chica de la tele». La actriz ganadora de seis premios Emmy y tres Globos de Oro, Mary Tyler Moore, murió este miércoles a los 80 años, tal y como informó un representante. Lo hizo en compañía de amigos y su esposo, el Dr. S. Robert Levine. De joven fue «La chica de la tele», una de las mujeres más importantes de la historia de la televisión. Fundó con su marido MTM Entrerprises en 1969 para producir «The Mary Tyler Moore Show», que aquí se llamó «La chica de la tele», y tener poder de decisión sobre la sitcom. Aunque su carrera empezó en la televisión, a partir de «El show de Dick Van Dyke» (a quien llamaban Penis Von Lesbian) se dedicó al cine. Era reacia a volver a la tele así que para hacer la sitcom de periodistas puso la condición de manejar la producción.