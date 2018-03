Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 22 de marzo

ABC.ES

Actualizado: 22/03/2018 07:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Jordi Turull tuvo en la trama del 1-O un papel «extraordinariamente relevante». Ante la candidatura a la investidura de Jordi Turull, La Moncloa advirtió ayer de que el exconsejero tiene encima «la espada de Damocles» por su investigación judicial. Lo cierto es que Turull era una figura «extraordinariamente relevante» en la trama del proceso independentista, según la Guardia Civil. Los investigadores sostienen que su papel en los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre va más allá de su cargo como consejero de Presidencia del Gobierno de la Generalitat que presidía Carles Puigdemont. Así lo concluye el Instituto Armado en un informe entregado al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, al que ha tenido acceso ABC. La Guardia Civil lo sitúa en el «comité ejecutivo» de la confabulación para la organización de la consulta y la declaración de independencia.

2. Rajoy viaja a Bruselas con optimismo ante un futuro acuerdo con el Reino Unido sobre Gibraltar. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, viaja este jueves a Bruselas con optimismo, tras el acuerdo alcanzado entre la UE y el Reino Unido para el periodo de transición después del Brexit. El jefe del Ejecutivo confía en que pueda producirse también un entendimiento entre España y el Reino Unido sobre la situación en la que quedará Gibraltar. Rajoy insistirá ante sus colegas europeos en que la máxima prioridad en la negociación debe ser minimizar el impacto del Brexit en los ciudadanos y las empresas. De momento, se ha llegado a un acuerdo sobre la cuestión financiera y los derechos de los ciudadanos, pero no sobre la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. El acuerdo de transición, que no tiene un plazo fijo por ahora, afecta al Peñón de Gibraltar, pero su aplicación dependerá de la negociación bilateral entre el Gobierno de España y el británico. Un asunto que Rajoy el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, trataron durante la reunión que mantuvieron el viernes pasado en el Palacio de la Moncloa.

3. Carmena «premia» a los okupas que incitaron las revueltas de Lavapiés. La tibieza con la que ha contestado el Ayuntamiento de Madrid a las revueltas del pasado jueves por la noche y del viernes a mediodía en Lavapiés es proporcional a la cercanía que el equipo de Gobierno mantiene con algunos de los grupos radicales que promovieron las algaradas. Las pesquisas policiales llevadas a cabo desde entonces remarcan que fueron (y siguen haciéndolo) colectivos de ultraizquierda del centro de Madrid los que instigaron esas revueltas violentas, sobre todo utilizando las redes sociales. ABC ha tenido acceso a la secuencia de la investigación llevada a cabo durante estos días posteriores a tan graves sucesos. La primera situación violenta se produjo durante los primeros auxilios que los policías municipales practicaron a la víctima, Mmame Mbaye, de 35 años.

4. El PSOE no abandona formalmente el Pacto Educativo y bloquea su funcionamiento.El PSOE ha anunciado verbalmente que abandona las negociaciones del Pacto por la Educación que se están llevando a cabo en la Subcomisión del Congreso, pero se niega a formalizar su renuncia presentando un escrito en el Registro de la Cámara. Esta circunstancia está abocando a los trabajos de la Subcomisión a una situación de bloqueo y ha provocado un escenario de incertidumbre jurídica sobre su futuro. Las fuentes de las Subcomisión consultadas por ABC sostienen que los socialistas tienen que realizar este trámite, así como Podemos, PNV y PdeCat, ya que cuando entraron a formar parte de este organismos presentaron una petición en el Registro. por lo tanto, para darse de baja, mientras que no conste por escrito, siguen formando parte de la Subcomisión.

5. Los Reyes conmemoran este jueves las Capitulaciones de Valladolid. Los Reyes viajan este jueves a Valladolid para conmemorar un hecho histórico acontecido hace exactamente 500 años: la firma de las Capitulaciones entre Carlos I y el navegante de origen portugués Fernando de Magallanes para el descubrimiento de una nueva ruta hacia la Especiería. Era el viaje que Cristóbal Colón había emprendido ocho años antes, pero que no concluyó al encontrarse en medio de la travesía con el Nuevo Mundo. Tampoco Magallanes lo pudo terminar, pues murió en el viaje, y fue el marino español Juan Sebastián Elcano quien lo concluyó en 1522, pero decidió no regresar por la misma ruta y, de esta forma, dio la vuelta al mundo por primera vez. En palabras del Rey se trata de «un gran acontecimiento de nuestra historia, de la historia mundial, que en los próximos años debemos recordar y valorar como se merece».

6. Bannon dirigió la campaña de Trump con datos que sustrajo de Facebook. El escándalo de la sustracción de datos de 50 millones de usuarios de Facebook para uso electoral conforma un particular círculo de motivaciones políticas. Las conexiones de la campaña de Donald Trump con Cambridge Analytica, que ha dejado a la gigante tecnológica con las vergüenzas a la intemperie tras protagonizar la mayor fuga de información personal en la historia de las redes sociales, han quedado confirmadas. La reconstrucción de acontecimientos sitúa en primera línea a Steve Bannon, padre intelectual del populismo antiestablishment, tras una operación política de largo recorrido que terminó situando al magnate neoyorquino en la Casa Blanca. Aunque no pueda probarse que el uso de los datos sirviera para decantar la elección, los hechos demuestran que Bannon supervisó la sustracción de datos, como directivo y mentor de la controvertida empresa, que después fue contratada para la campaña por Jared Kushner, yerno de Trump, precisamente porque «tenía datos que no tenía nadie». Cambridge Analytica no habría existido sin Bannon.