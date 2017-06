Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 22 de junio

1. Los bancos de inversión se niegan a financiar una Cataluña independiente. El Tesoro español se financia a un coste del 0.74%, en niveles históricamente bajos. Si Cataluña saliera a los mercados tendría que recurrir a los fondos asiáticos donde le exigirían un retorno mínimo 9-10%. Es lo que en Londres le informaron a Oriol Junqueras los grandes bancos de inversión como Goldman Sachs, JP Morgan o Morgan Stanley, a los que el conseller acudió para explorar las vías de financiación de una hipotética república catalana independiente, según fuentes consultadas por ABC. Los mencionados bancos —en defensa de los más obvios intereses de sus clientes— no estarían dispuestos a invertir en una Cataluña que se separara de España sin un pacto con el Estado, por la inestabilidad de la que siempre huyen los inversores. De este modo, a la improbable república catalana sólo le quedaría recurrir a los mercados asiáticos, que si estuvieran dispuestos a financiarla sería a cambio de unos intereses insostenibles del 9-10% «como mínimo».

2. La Organización de Estados Americanos (OEA) cierra su Asamblea General sin acuerdo sobre Venezuela. La Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó este miércoles su Asamblea General sin poder alcanzar un acuerdo sobre la situación en Venezuela. No obstante, el secretario general, Luis Almagro, advirtió que la organización está en «sesión permanente» sobre este asunto y que no cejará en buscar el consenso para propiciar una vuelta de Caracas al orden democrático. Anunció que la próxima semana presentará una nueva actualización de su informe sobre la represión que está realizando el Gobierno de Nicolás Maduro. Miembros de la oposición venezolana interrumpieron la última sesión para desmentir la versión oficial ofrecida en la cumbre por la delegación de Caracas de que en el país no hay ni crisis humanitaria ni presos políticos y para reclamar la ayuda internacional.

3. Los autónomos empleadores podrán trabajar y cobrar el 100% de pensión. La Ley de autónomos pactada a finales de 2016 entre PP y Ciudadanos entra en su recta final. Esta semana quedará lista en el Congreso de los Diputados para comenzar su travesía en el Senado, desde donde retornará de nuevo a la Cámara Baja para ser aprobada de forma definitiva, probablemente, en el mes de julio. La norma incluye una batería de medidas históricas para los más de tres millones de autónomos afiliados a la Seguridad Social, un espaldarazo para un colectivo que ha sido protagonista de la creación de empleo en España desde que en 2014 la ocupación levantó el vuelo, poniendo fin a seis largos años de crisis económica. Las negociaciones de última hora entre Partido Popular, Ciudadanos, PNV y el PDeCAT dejan enmiendas que, por ejemplo, permitirán a los autónomos en edad legal de jubilación que tengan trabajadores a su cargo cobrar el 100% de la pensión y seguir trabajando. Una medida que está encaminada a mantener la actividad económica y el empleo. En la actualidad solo es posible disfrutar del 50% de la pensión y es para todos los trabajadores, asalariados y autónomos, aunque más del 80% de lo que se acogen a esta medida son trabajadores por cuenta propia.

4. La trama del fraude de la música en las TV quería derrocar hoy al presidente de SGAE. La trama fraudulenta que investiga la UDEV de la Policía Nacional bajo el mandato del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno había llegado demasiado lejos, tal y como se desprende de uno de los autos emitidos por el Juzgado, al que ha tenido acceso ABC. La llamada «rueda de las televisiones» no solo es un fraude que tiene como víctimas a los 120.000 socios de la SGAE, que se quedaron sin posibilidades matemáticas de ver sus obras emitidas por las cadenas televisivas, a pesar de formar parte del catálogo por el que la SGAE cobra. La organización estaba pensada para perdurar en el tiempo y ganar influencia y poder en la entidad, y estaban a punto de efectuar un asalto. Los organizadores y beneficiarios de la trama tenían, además de intereses económicos demostrables (más de 100 millones según el juez Moreno), fines políticos muy claros. Los ahora principales investigados veían con muy malos ojos la inminente pérdida de influencia a la que les condenará un arbitraje internacional que los editores obligaron a encargar al presidente José Miguel Fernández Sastrón a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), cuyo laudo llegará la semana que viene y debe imponer un equilibrio en la recaudación televisiva por franjas horarias.

5. Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato ocultaron a la Fiscalía Anticorrupción tres informes de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento. Mientras los concejales de Ahora Madrid (marca de Podemos en el Ayuntamiento de la capital de España), Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, se niegan, incumpliendo el código ético de su partido, a dimitir al haber sido imputados por malversar 100.000 euros y por prevaricación y delito societario, los detalles de la denuncia que puede llevarlos al banquillo presenta perfiles cada vez más oscuros. Ambos pagaron con dinero público, entre 2016 y 2017, dos informes externos que usaron de base para interponer una denuncia contra el Open de Tenis. ABC ha tenido acceso a dicha denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, con fecha de 23 de marzo pasado, en la que ambos concejales de Manuela Carmena sustentan sus sospechas únicamente en sendos estudios, uno del despacho Alemany, Escalona & De Fuentes Abogados, de derecho civil, y otro del Lex Iusta Advocatus, especializado en derecho penal, a cada uno de los cuales abonaron 50.000 euros sin concurso público.

6. Madrid cerrará Las Ventas para mejorar la seguridad de la plaza. La plaza de toros de Las Ventas cerrará en los próximos meses para acometer obras de mejora en seguridad y accesos. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento han decidido tomar esta decisión después de comprobar que la empresa que gestiona el coso está decidida a organizar todo tipo de espectáculos en su interior. En este sentido, el Consistorio ha dejado muy claro que para reconvertirlo en un espacio multiusos, la plaza necesita acometer una serie de obras para garantizar su seguridad. Además, según fuentes autonómicas, desde la sede del Palacio de Cibeles se están poniendo cada vez más problemas para conceder los permisos de los espectáculos no taurinos. Por este motivo, la tres partes (Ejecutivo regional, Consistorio y el empresario francés Simón Casas) han decidido cerrar la plaza por un largo espacio de tiempo para comenzar cuanto antes las obras. El gran objetivo, según revelan a ABC fuentes conocedoras del proyecto, es que el «nuevo» recinto esté listo para la próxima feria de San Isidro de 2018, lo que implicaría que este año no se celebre la Feria de Otoño.