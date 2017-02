1. Los estibadores amenazan los puertos: «Si nos engañan, lo reventamos todo». La propuesta del Ministerio de Fomento de romper el monopolio laboral de las denominadas Sagep (sociedades de gestión de trabajadores portuarios), una medida motivada por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014, amenaza con desatar una auténtica guerra con el principal sindicato de los estibadores, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, que ya ha convocado paros para los próximos días 20, 22 y 24 de febrero en todos los puertos españoles. El clima de hostilidad, más ferviente en un colectivo altamente sindicalizado, resulta palpable, como se puede observar en este video al que ha tenido acceso ABC. En él aparece el líder de la Coordinadora, Antolín Goya, arengando a sus compañeros durante una asamblea celebrada en Algeciras durante el pasado martes.

2. La Policía halla un pendrive sobre el caso Pujol «ordenando unos cajones». Las cuestiones de forma enredan el caso Pujol, la investigación que indaga la fortuna sospechosa que la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol escondió durante más de treinta años. Un policía ha entregado al juez del caso un nuevo pendrive que fue hallado por el inspector jefe de la sección primera de blanqueo de la Brigada Central de Blanqueo y Anticorrupción de la Policía Nacional, «ordenando los diferentes cajones y armarios de su despacho». Así lo recoge el juez José de la Mata en un escrito denominado «acta de comparecencia», fechado el 6 de febrero.

3. Un caza ruso mata por error a 3 soldados turcos e hiere a 11 en el norte de Siria. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas ha reconocido este jueves que su aviones mataron durante una incursión en el norte de Siria a tres militares turcos e hirieron a otros once. La cúpula militar rusa sostiene que el ataque contra posiciones turcas «no fue intencionado» y achaca el error a «fallos de coordinación» con las unidades enviadas por Ankara a la región siria de Al Bab para combatir al Daesh. La aviación rusa también se supone que estaba atacando objetivos de la organización yihadista en la misma zona, pero disparó por error contra un edificio habitado por fuerzas turcas que participan en la operación «Escudo del Éufrates».

4. Una espectacular nevada colapsa el centro de la ciudad de Nueva York. Un fuerte temporal de nieve llevó hoy a cancelar miles de vuelos en Nueva York y otras ciudades del noreste de Estados Unidos, donde el mal tiempo también complica el tráfico por carretera y obliga a muchos ciudadanos a permanecer en sus hogares. Más de 1.500 vuelos se habían anulado ya a media mañana local sólo en los aeropuertos del área de Nueva York, cerca de la mitad del total de los que operan en un día normal, según los medios. También se había cancelado la mayoría de vuelos en otros aeropuertos importantes, como los de Filadelfia o Boston, y en muchos otros aeródromos de menor tamaño.

5. Artur Mas, Ortega y Rigau insisten en que no desobedecieron al TC el 9-N. Las defensas del expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau han mantenido este jueves que no desobedecieron al Tribunal Constitucional (TC) ni prevaricaron con la consulta del 9 de noviembre de 2014 y han vuelto a pedir la absolución de los tres acusados. Xavier Melero, Rafael Entrena y Jordi Pina mantienen así sus conclusiones y las elevan a definitivas una vez concluidas las comparecencias de testigos y las periciales, en la cuarta y penúltima sesión del juicio en la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

6. Iglesias valoraría dejar el escaño si pierde ante Errejón en Vistalegre. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, insiste en la lógica del plebiscito en la recta final de las votaciones de los inscritos. De cara a la cita de Vistalegre II, Iglesias ha vuelto a decir que sin mayoría en la dirección él no podría seguir al frente del partido. Y en esta ocasión, entrevistado en Telecinco, ha introducido la variable de que podría dejar también su acta de diputado: «Lo del escaño lo hablaría con los compañeros. Uno tiene que evitar a hacer sombra a nadie». Ante la voluntad de Errejón de que Iglesias siga liderando el partido aunque el secretaria general pierda la elección del Consejo Ciudadano, Iglesias ha planteado que eso no es posible: «Alguien que está en minoría no puede liderar el partido. Ya lo vimos en el PSOE. Eso no funciona».