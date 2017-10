Las seis noticias claves de este viernes

A. de Antonio

1.- Juncker descarta mediar en Cataluña: «No quiero una Europa formada por 90 países». El presidente de la Comisión Europea ha cerrado este viernes la puerta a una posible mediación de la Unión Europea en la crisis política en Cataluña, porque a su juicio crearía «más caos». «Si permitimos, aunque no sea nuestro asunto, que Cataluña se independice, también lo harán otros después y eso no me gusta. No quiero una Unión Europea que dentro de 15 años esté formada por 90 países, sería imposible», ha defendido Juncker en una charla con estudiantes en Luxemburgo.

Efe

2.- Luis de Guindos: «La crisis política en Cataluña no saldrá gratis». El ministro de Economía calcula una rebaja del crecimiento de España en al menos dos décimas para 2018 con relación a su anterior cálculo (que era del 2,6%). El ministro, presente en la reunión semestral del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, reconoció que el borrador de las cuentas del próximo año recoge «una pequeña bajada» en la previsión del aumento del Producto Interior Bruto (PIB), aunque no quiso concretarla en su encuentro con los periodistas.

Efe

3.- El TSJC cita a Jordi Turull y a los letrados del Parlament como testigos del caso Forcadell. En una providencia, la magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret, que investiga tres querellas de la Fiscalía contra Forcadell y los miembros de la Mesa de JxS y CSQP por permitir el debate y votación de resoluciones independentistas, pese a la prohibición del Constitucional, cita para el próximo 24 de octubre a cuatro nuevos testigos. Además de Turull, que comparecerá para dar explicaciones de su intervención como expresidente del grupo parlamentario de JxS, y los letrados del Parlament, la juez también ha llamado a declarar a Elisabet Riambau, secretaria de servicios jurídicos de la cámara catalana.

Reuters

4.- Trump retira el apoyo al acuerdo nuclear con Irán, pero no lo abandona. El presidente de Estados Unidos ha anunciado este viernes que no avala el acuerdo nuclear con Irán, aunque deja la permanencia en el mismo en manos del Congreso. Trump no cree que el acuerdo nuclear con Irán esté en el «interés nacional» de su país y pidió al Congreso y a sus aliados internacionales trabajar con él para corregir los «defectos graves» del pacto alcanzado en 2015. «No seguiremos por un camino cuya conclusión predecible es más violencia», dijo Trump durante un discurso en la Casa Blanca para desvelar su estrategia hacia Irán.

Policía de Londres

5.- Una menor de 17 años, asaltada sexualmente tres veces en una hora en el este de Londres. La víctima regresaba a casa después de separarse de sus amigos al salir de un bar de Tower Hamlets en la medianoche del 29 al 30 de septiembre, ha informado «The Guardian». Varias cámaras de seguridad han registrado los asaltos. Tras un primer ataque, en una de las imágenes aparece la joven siendo perseguida por un hombre barbudo subido a una bicicleta. Los agentes dijeron que el presunto agresor siguió a la adolescente a lo largo de la calle Mint, en Three Colts Lane, y luego en dirección a la estación de Bethnal Green Overground.

MODIS Aqua a través de la NASA

6.- Hallan un misterioso agujero en la Antártida tan grande como Castilla La Mancha. Esta polinia (es decir, un espacio abierto de agua rodeado de hielo marino) encontrada cerca de la costa del mar de Weddell es la más grande observada en ese mar desde la pasada década de los 70 y su extensión abarca cerca de 80.000 kilómetros cuadrados. Se trata del segundo año consecutivo en que se forma ese agujero en el invierno antártico, pero en 2016 no fue tan grande. Sin embago, los investigadores advierten de que sería «prematuro» culpar al cambio climático.