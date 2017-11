Las seis noticias clave de este miércoles La renuncia de Puigdemont al sueldo de expresidente, el juicio de «La manada» o la condena a cadena perpetua de Ratko Mladic, el carnicero de Srebrenica, por «genocidio» y «crímenes de guerra» han marcado la agenda

1.- PDECat y ERC, a punto de pactar la renuncia a la independencia unilateral en sus programas. En coherencia con el «repliegue táctico» del independentismo, los partidos secesionistas PDECat –Junts per Catalunya como marca electoral– y ERC están a punto de cerrar un acuerdo de mínimos para incorporar varios puntos a su programa electoral. Ante la imposibilidad de articular una candidatura conjunta, las formaciones buscan llegar al acuerdo básico de intentar llevar varios puntos comunes a sus respectivos programas.

2.- Puigdemont no acepta su cese y renuncia al sueldo de expresidente de la Generalitat. El cabeza de lista por Junts per Catalunya renuncia a la pensión de unos 112.000 y no acata la aplicación del artículo 155 porque sigue considerándose el presidente legítimo. Puigdemont ha tomado esta decisión después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le diera este martes un plazo de diez días hábiles para decidir si solicitaba acogerse al Estatuto de expresidentes de la Generalitat.

3.- Rafael Catalá denuncia que se han producido cortes de suministro en casa de jueces y fiscales catalanes. El ministro ha hecho estas afirmaciones en su respuesta en el pleno del Congreso a una interpelación del parlamentario del PDeCAT Jordi Xuclà, quien le ha emplazado a pedir perdón por el uso de «las porras» en la jornada del referéndum del 1-O. Para el ministro, quienes deben pedir perdón son aquellos que viven «cómodamente en una sociedad que amenaza, coacciona y limita los derechos de los discrepantes».

4.- El Guardia Civil de «La Manada» reconoce como «un fallo» haber robado el móvil de la joven. José Ángel Prenda ha sido el primero de los cinco acusados que se ha sentado hoy a declarar en el juicio por la presunta violación grupal de una joven durante los Sanfermines de 2016. Su versión es que la relación sexual fue consentida, aunque ha reconocido que ese consentimiento no se produjo de palabra. El abogado Agustín Martínez Becerra, que defiende a tres de los cinco acusados, entre ellos al que ha declarado ya, ha señalado, no obstante, que hay otras formas de consentir.

5.- El jefe militar de la matanza de Srebrenica morirá en la cárcel. El Tribunal para la antigua Yugoslavia ha condenado a cadena perpetua Ratko Mladic, conocido como el carnicero de Srebrenica, por «genocidio» y «crímenes de guerra» en Srebrenica. Minutos antes, el exlider militar serbobosnio Ratko Mladic sufrío una «crisis de hipertensión» mientras escuchaba su sentencia en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) por genocidio y crímenes de guerra durante el conflicto de bosnia (1992-1995).

6.- El submarino argentino entra en la fase «crítica» por el agotamiento del oxígeno. «No hay rastro del submarino. Estamos en la parte crítica, el séptimo día». Las palabras del capitán, Enrique Balbi, apuntaban directo a lo que ahora sería el verdadero problema del ARA San Juan: «El oxígeno». Siempre y cuando, añadía, «suponiendo que hace siete días que (el submarino) no tiene capacidad para subir y renovar aire». Dicho esto, abrió una puerta a la esperanza: «No descartamos que esté en superficie».