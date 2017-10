Las seis noticias clave de este martes La negativa de Puigdemont al diálogo, la división interna en Podemos y la quiebra de Venezuela han marcado la agenda

ABC.es

Madrid 25/10/2017 20:40h Actualizado: 25/10/2017 20:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Efe

1.- Puigdemont renuncia a ir al Senado para responder la aplicación del artículo 155. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha llamado a los portavoces de los grupos parlamentarios para informarles de que Carles Puigdemont no acudirá al Senado, ni el jueves ni el viernes, para exponer sus alegaciones contra la aplicación del 155 de la Constitución en Cataluña. Además, Forcadell les ha indicado que el pleno de esta semana, convocado para mañana jueves a las 17.00.

Efe

2.- El PIB catalán se desplomaría un 30% y no habría acuerdos comerciales en caso de independencia. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha querido dibujar este miércoles el futuro económico de una Cataluña indepedendiente. En el Congreso de los Diputados, donde constará para la posteridad en el diario de sesiones, Guindos ha apuntado una a una la concatenación de consecuencias económicas que llevarían a esa comunidad autonóma prácticamente a la ruina. «El 70 por ciento de sus productos estarían sometido a aranceles», ha avanzado el ministro.

Ignacio Gil

3.- Bescansa se enfrenta abiertamente a Iglesias: «Podemos no explica un proyecto para España». La diputada ha insistido en que Podemos es un partido «estatal» y «español», pero cree que «se ha olvidado de contarlo». Bescansa es una de las mayores analistas de encuestas electorales con las que cuenta Podemos, que desde hace algún tiempo sufre importantes caídas en intención de voto. Algunas voces críticas con la estrategia de Iglesias ya habían señalado el error de dejar el discurso y la estrategia a seguir ante el desafío secesionista a Colau y los «comunes».

Efe

4.- Detenido en Madrid Yusuf Galán, el primer condenado por el 11-S en España. Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional han detenido este miércoles en Madrid a un individuo de 52 años de edad y origen español por su presunta integración en la organización terrorista DAESH y el ministerio del interior identificado como la primera persona que entró en España en prisión por su relación con los atentados del 11-S en Nueva York en el año 2001. Al parecer se trata de José Luis Fernández.

Reuters

5.- Venezuela, al borde de la quiebra por no poder pagar su deuda. El régimen de Nicolás Maduro está contra las cuerdas en materia financiera. Afronta un dilema: si no paga en las próximas dos semanas unos 2.200 millones de dólares caería en la quiebra o «default». Pero si honra sus compromisos externos no podría importar alimentos y medicinas, acelerando el hambre, la desnutrición y enfermedades de los venezolanos. Tendrá que elegir. O una cosa o la otra, pero muy difícil las dos, porque no tiene disponibilidad financiera ni nadie que le preste.

Reuters

6.- Ilias Fifa, detenido en una operación antidopaje. La Policía Nacional ha detenido en su domicilio de Santa Coloma de Gramanet al campeón de Europa de 5.000 metros por su presunta vinculación en una trama de dopaje. Fifa, de origen marroquí y que llegó a España con solo 17 años en los bajos de un camión, ganó la prueba de los 5.000 metros en el campeonato de Europa de Atletismo de 2016, lo que le valió la distinción de mejor atleta catalán por parte de la Federación Catalana de Atletismo.