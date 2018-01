Las noticias imprescindibles de este lunes 22 de enero Esta jornada ha venido marcada por la fugaz estancia de Puigdemont en Dinamarcam, la rebaja de las previsiones del FMI para España por Cataluña en 2018 y 2019 o el acuerdo para reabrir el Gobierno en los Estados Unidos entre republicanos y demócratas

1.El juez no reactiva la euroorden contra Puigdemont. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se inclina por no activar la orden de detención europea contra Carles Puigdemont, quien este lunes se encuentra en Dinamarca. Fuentes del Alto Tribunal señalaron a ABC que el magistrado se opondrá a la petición que esta misma mañana le ha hecho la Fiscalía del Tribunal Supremo. En concreto, en su auto, el instructor encuentra «razonable» la petición del fiscal si se contempla que el investigado se encuentra fuera del territorio nacional para eludir un procedimiento penal, pero añade que tal solicitud se enfrenta a matices que conducen a que deba posponerse la orden de detención solicitada. El juez señala que «la jactancia del investigado de ir a desplazarse a un concreto lugar, no tiene otra finalidad que buscar la detención para subvertir la finalidad de un instrumento procesal que está previsto para garantizar la observancia del ordenamiento jurídico, convirtiéndolo en un mecanismo que le posibilite burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria».

2. El FMI empeora su previsión de crecimiento de España este año por la crisis catalana. El impacto de la crisis catalana llega con retraso a los organismos internacionales. Tres días después de que Fitch subiera el «rating» de España a A-, su mayor nivel desde 2012, el Fondo Monetario Internacional ha empeorado en Davos sus previsiones de crecimiento para la economía nacional. Si en sus últimos augurios de octubre pronosticaba un crecimiento del 2,5% para este año, esta vez lo baja una décima al 2,4%, y lo eleva otra para 2019, al 2,1%. Ello evidencia un bajón más hondo frente al repunte de la actividad en 2017, que finalmente fue del 3,1% como prevé la institución con sede en Washington.

3. Demócratas y republicanos logran un acuerdo para reabrir el gobierno en Estados Unidos. Los parlamentarios estadounidenses han alcanzado una cuerdo para poner fin al cierre del gobierno de Estados Unidos, tras tres días de intensas negociaciones, ha anunciado el senador y lider de la minoría demócrata en la Cámara Alta estadounidense Chuck Schumer quienes a cambio han logrado el compromiso para negociar seriamente la situación de los «Dreamers». «Hoy votaremos para reabrir el gobierno», ha anunciado el líder de los demócratas en el Senado quien ha añadido que las negociaciones sobre una ley que protega a los jóvenes inmigrantes de la deportación continuarán en los próximos días. En concreto, se trata de una ley que prevé mantener la financión al ejecutivo hasta el próximo 8 de febrero, nueva fecha a señalar en rojo en el calendario legislativo.

4.El AVE inaugural a Castellón se queda parado 25 minutos con Rajoy a bordo. La alta velocidad ha ido un poco más despacio de lo previsto en la inauguración del AVE entre Valencia y Castellón. De hecho, el AVE inaugural, en el que viajaban Mariano Rajoy acompañado del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el presidente autonómico valenciano, Ximo Puig, ha estado 25 minutos totalmente parado. Y luego ha estado otros 10 circulando a muy baja velocidad. El motivo de ese parón ha sido que debía dejar a un tren de Cercanías, según fuentes oficiales. Algo que, como han explicado, se debe a que este es un tren especial, con horarios especiales también.

5. España presentará su candidato al BCE antes del 7 de febrero. El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó hoy que España presentará a su candidato para hacerse con la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) antes del 7 de febrero, cuando prevé que termine el plazo para ello, pero no desveló si él mismo optará al puesto. «Me parece que el plazo acaba el día 7 de febrero, tenemos aproximadamente quince o veinte días y lo conocerán lógicamente en cuanto España remita la candidatura», dijo De Guindos a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo).

6. Detenido otro menor por la muerte de un matrimonio de ancianos en Bilbao. La Ertzaintza ha detenido a otro menor, de 16 años, por el doble crimen del barrio bilbaíno de Otxarkoaga. Este domingo, otros dos menores de 14 años fueron detenidos. Ambos tienen antecedentes por robo con violencia e intimidación. Con esta detención, ascienden a 3 los menos involucrados en el suceso. El matrimonio de octogenarios fue encontrado muerto el jueves en su piso del número 16 de la calle Zizeruena en Otxarkoaga, cuando un familiar acudió al domicilio tras comprobar que no respondían al teléfono. Ambos cuerpos presentaban signos de gran violencia, golpes en la cabeza y varias cuchilladas, y el piso estaba revuelto y con mucha sangre. Al parecer, los asaltantes buscaron algo, ya que dejaron cajones y armarios abiertos.