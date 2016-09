Las 6 noticias que debes saber hoy, viernes 9 de septiembre

1. Rajoy se vuelca en la campaña gallega. Rajoy tiene previsto participar activamente en la campaña gallega con la vista puesta en lograr un resultado contundente que sirva para deshacer el bloqueo institucional que atraviesa España. Un resultado rotundo del PP en forma de la tercera mayoría absoluta de Feijóo, sumado a un descalabro del PSOE a manos de la izquierda radical de En Marea, dibujaría un escenario tétrico para Pedro Sánchez.

2. Pugna entre Errejón e Iglesias por el control de Podemos Madrid. Si el miércoles el sector más cercano a Errejón se manifestaba a través de Maestre —portavoz en el Ayuntamiento de Madrid— y Tania Sánchez —diputada nacional—, postulándose para esas primarias, apenas 24 horas después era el propio Iglesias el que rompía varios días de silencio para amagar con otras posibles candidaturas: «Va a haber muchas propuestas».

3. Corea del Norte confirma que ha realizado su quinto ensayo nuclear. Pyongyang ha efectuado este viernes su quinta prueba nuclear, pocos meses después de haber llevado a cabo la cuarta. Según informa la agencia de noticias Yonhap, el Ejército ha surcoreano ha detectado un terremoto artificial de magnitud 5 cerca del silo nuclear de Punggye-ri, donde el régimen ya ha llevado a cabo otros ensayos atómicos.

4. Cifuentes defiende la integridad del PP: «No tengo ni un solo imputado». Si el miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cifuentes, se ponía las políticas sociales y de centro como bandera del PP, el portavoz de Ciudadanos (C’s) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, se esmeró durante la segunda jornada del debate sobre el estado de la región en arrogarse la centralidad y moderación de la líder popular.

5. Detienen a tres mujeres en Francia por presuntas actividades terroristas. Las mujeres fueron detenidas en una operación policial, en cuyo transcurso una resultó herida de bala, y un miembro de las fuerzas de seguridad fue apuñalado. Los arrestos se produjeron en el marco de la investigación iniciada tras el hallazgo de un coche cargado con bombonas de gas cerca de la catedral de Notre Dame.

6. Teresa Perales no falla y conquista la medalla de plata. Perales era favorita a subir al podio y cumplió con las expectativas. No falló en las preliminares y consiguió el tercer mejor tiempo para colarse en la final. Por la calle 3 y después del espectáculo que había protagonizado instantes antes Daniel Dias, el Phelps paralímpico, la española ofreció el suyo particular.