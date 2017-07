Las 6 noticias que debes saber hoy, viernes 7 de julio

1. Trump y Putin coinciden en el G-20. El presidente de EE.UU. calentó la reunión de hoy con su homólogo ruso al aludir al papel desestabilizador de Moscú. Ayer conversó con Merkel sobre Corea del Norte y Ucrania, entre fuertes medidas de seguridad y con la protesta de miles de manifestantes. La canciller alemana intentará acuerdos con el presidente estadounidense sin ceder en libre comercio y clima. Frente al liderazgo de la Alemania de Merkel, EE.UU. propuso a Polonia un modelo para Occidente. Rajoy mostrará en el G-20 una España pujante y fiable. Es la sexta vez que el presidente del Gobierno participa en esta cumbre, y será la segunda vez que Rajoy coincida con Donald Trump.

2. Sánchez amenaza a Rajoy con «tomar la iniciativa» frente al desafío secesionista. Aunque en su primera reunión tras once meses escenifica apoyar al Gobierno frente al referéndum, el líder del PSOE condiciona su aval a que se «busquen vías de diálogo» con la Generalitat». Hubo sorpresa en los equipos de Moncloa y Ferraz por las dos horas y media de encuentro, que reabre el tablero político tras meses de enrocamiento. Municipios catalanes ignoran el aviso sobre su obligación de cumplir la ley. Algunos consistorios están optando por no registrar como recibida la carta del Gobierno que hace referencia al referéndum ilegal.

3. El volcado del teléfono de Diana Quer revelará si conocía a sus raptores. ABC ofrece nuevas imágenes del estado del teléfono de la joven y de su tarjeta SIM. Los datos que guardaba el móvil servirán para saber si la desaparición de Diana fue «azarosa» o si, por el contrario, se trató de algo premeditado. Es decir, si el dispositivo no arroja datos relevantes sobre los últimos quince minutos de actividad de la muchacha —aquellos que no habían sido volcados a la nube, a la que sí pudo acceder la Guardia Civil— implicará que quienes se llevaron a Diana y la joven no habían mantenido ningún tipo de comunicación antes.

4. Europa, a la conquista de Mercurio en 2018. El próximo año, la Agencia Espacial Europea lanzará la Bepi Colombo, su primera misión a Mercurio. Es el planeta menos estudiado por sus temperaturas extremadamente adversas. La misión tratará de explicar de una vez los misterios que rodean al primer planeta de nuestro sistema, como la presencia de agua en el fondo de sus cráteres más profundos y oscuros, el origen de algunas extrañas formaciones geológicas fotografiadas por la Messenger, o averiguar si el campo magnético de Mercurio tiene su origen en un núcleo de hierro fundido, como sucede en la Tierra.

5. Peligro en el primer encierro de los Sanfermines. ABC.es retransmite en streaming el primer encierro de las fiestas de San Fermín, una carrera que se antoja peligrosa por la fama que se han ganado en las calles de Pamplona los toros de Cebada Gago. El directo de los encierros, disponible tanto en la web como en la aplicación móvil del diario, irá acompañado de los datos más relevantes de los toros protagonistas del día, así como del historial sanferminero de su ganadería y minuto a minuto, se ofrecerá puntual información del balance de los heridos que hayan podido dejar los toros a su paso.

6. La oposición teme que Maduro ordene detener a la fiscal general, Luisa Ortega. El Gobierno venezolano sigue su acoso a la fiscal general, crítica con el chavismo, y crece el temor entre la oposición de que el presidente ordene su arresto. Mientras, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, acusó al presidente de ordenar a sus matones el asalto del miércoles al Parlamento.