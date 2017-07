Las 6 noticias que debes saber hoy, viernes 28 de julio

1. El Gobierno cuenta con el aval del Consejo de Estado para recurrir la reforma del reglamento del Parlamento catalán. El Consejo de Ministros prevé aprobar hoy un recurso de inconstitucionalidad tras el dictamen del Consejo de Estado. Rajoy hará balance del curso político y expondrá sus perspectivas ante el que se iniciará en septiembre, en una comparecencia ante los periodistas tras esta última reunión del Consejo de Ministros antes de las vacaciones. La patronal catalana Fomento ve en la ley del referéndum «un golpe de estado jurídico». El SAT, por su parte, se ofrece a colocar urnas en Andalucía para el referéndum catalán.

2. Iglesias convence a Sánchez para llevar a Rajoy a un Pleno extraordinario sobre Gürtel. Ambos acordaron ayer pedir la comparecencia del jefe del Ejecutivo para explicar «por qué no asume responsabilidades políticas por los casos de corrupción de su partido». El líder de Podemos logra así cambiar el criterio del PSOE, que inicialmente creía que no era el formato más conveniente. Los abogados defensores del caso Gürtel califican de inútil y «efectista» la declaración de Rajoy como testigo, una prueba que poco aportó para ayudar a probar los hechos que debe analizar el tribunal enjuiciador.

3. Un golpe accidental en el cráneo pudo causar la muerte de la niña desaparecida en Málaga. La autopsia del cadáver de Lucía confirmó que había muerto por un severo golpe en la cabeza. Aunque aún no se descarta ninguna hipótesis, la Guardia Civil maneja como principal línea de investigación que Lucía Vivar se despistara y caminara desorientada por las vías del tren hasta quedarse dormida acurrucada junto a ellas. El golpe podría ser del primer tren que circulaba por la mañana. Hoy será enterrada en la cercana localidad de Alhaurín El Grande, donde residía la familia.

4. Vecinos de los feudos chavistas desafían a los matones y se mantienen en huelga. Los comerciantes de Catia, al oeste de la capital del país, secundan la huelga pese a las amenazas de los «colectivos». Durante un multitudinario acto en Caracas, Maduro propone a la oposición iniciar un diálogo antes de la Constituyente, pero los opositores marcan como requisito indispensable la suspensión del proceso de creación del nuevo órgano legislativo. El chavismo cerró la campaña con críticas al «emperador» Trump. Estados Unidos ha ordenado salir de Venezuela a las familias del personal de la embajada en Caracas.

5. Las autopistas en quiebra saldrán a concurso a mediados de 2018. El Consejo de Ministros aprobará hoy el convenio para que la empresa pública Seittsa asuma las ocho concesiones de las vías en quiebra, el primer paso para que estas carreteras pasen a dominio público por orden judicial. El objetivo es que se transfieran a esta sociedad a medida que vayan entrando en liquidación, se licieten a partir del segundo cuatrimestre y se adjudiquen a un nuevo concesionario a finales de 2018. El Tribunal de Cuentas estima que el coste público será de 3.718 millones. Hoy comienza la operación salida con los carburantes un poco más caros que el año pasado.

6. Mireia Belmonte, reina del mundo. Tras ser campeona de Europa y olímpica, la española completa su palmarés con el oro en 200 mariposa. «Aún no lo he asimilado. Era la medalla que me faltaba y ya la tengo», decía ayer la nadadora, que recibió la felicitación de la Casa Real: «Volar en el auga es lo más parecido a lo que hace Mireia Belmonte en una piscina. ¡Felicidades, Mireia!» Jessica Vall tiene hoy la oportunidad de defender el bronce que logró en Kazán 2015. La selección de waterpolo femenino peleará hoy por el oro contra Estados Unidos.